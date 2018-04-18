Ереван, Майдан продолжается: пеший протест и блокада госучреждений

РИА Новости Украина

Во вторник, 17 апреля, сторонники оппозиционного лидера Никола Пашиняна проводят пешую акцию протеста по центру Еревана. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Митингующие подходят поочередно к зданиям госучреждений и блокируют входы.

"Возле каждого госучреждения перед входом и выходом остаются по 15-20 митингующих. Таким образом они блокируют здания. Остальные протестующие продолжают путь", — сказал корреспондент Sputnik Армения с места событий.

Митингующие уже заблокировали вход в здание Главного управления внутренней безопасности и оперативного розыска министерства финансов Армении. Около 20 демонстрантов перекрыли вход в здание следственного управления комитета по госдоходам.

Также протестующие заблокировали Центральный банк Армении.

Sputnik Армения / Asatur Yesayants Активисты заблокировали вход в здание Главного управления внутренней безопасности и оперативного розыска МФ РА

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В городах Гюмри и Ванадзор также проходят акции протеста.

В Гюмри на улицы вышли студенты, а в Ванадзоре протестное движение возглавила глава партии "Еркир цирани" (Страна абрикоса) Заруи Постанджян, активисты которой устроили в Совете старейшин мэрии Еревана акцию протеста, принеся банки с фекалиями из местной канализации. Стражи порядка в Ванадзоре пытаются убедить участников акции освободить проезжую часть улицы и не мешать водителям. Произошел небольшой конфликт между полицейскими и протестующими.

Sputnik Армения / Asatur Yesayants Активисты заблокировали вход в здание Комитета гос.доходов (17 апреля 2018). Ереван

Ранее, лидер фракции "Елк" Никол Пашинян призвал граждан страны организовать локальные акции протеста: парализовать движение в городе и работу госучреждений, перекрыв входы, устроить сидячую забастовку.

Напомним, с утра 16 апреля в Ереване начались массовые акции протеста против выдвижения Сержа Саргсяна в премьер-министры. За несколько часов сторонники Пашиняна перекрыли практически все центральные улицы Еревана. Частично свою работу прекратило и столичное метро. Вечером в понедельник на пути к зданию парламента между митингующими и полицией произошли столкновения, в результате чего пострадали активисты, включая самого оппозиционного лидера, и сотрудники полиции.

Несмотря на неоднократные призывы полиции Армении, протестующие против выдвижения кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьер-министра не собираются расходиться. Уже несколько дней движение в центре города парализовано, активисты перекрывают улицы, призывая людей присоединиться к их акции, которую возглавляет оппозиционный депутат, глава оппозиционной фракции "Елк" ("Выход") Никол Пашинян.