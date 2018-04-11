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    Действующий президент Азербайджана лидирует на выборах - exit poll

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    По данным exit poll, проведенного американской компанией Arthur J.Finkelstein and Associates, Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах с 85,57% голосов.
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах с 85,57% голосов, свидетельствуют данные exit poll, проведенного американской компанией Arthur J.Finkelstein and Associates (AJF).

    Результаты опроса озвучили на пресс-конференции в среду представители компании Джордж Бирнбаум и Владислава Галан.

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    Внеочередные президентские выборы состоялись в среду в Азербайджане. На высший государственный пост претендуют восемь кандидатов, в том числе Алиев. Участки были открыты с 08.00 по местному времени (07.00 по киевскому времени) до 19.00 (18.00 по киевскому времени).

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