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    Ан-178

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Украинский самолет Ан-178 на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow-2015. Архивное фото
    Украина намерена собирать самолеты Ан-178 в Азербайджане
    16:58 01.07.2016
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    По заявлению пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, решение принято в развитие уже достигнутых договоренностей между ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" и ГП "Антонов" о производстве самолетов типа АН-178 в Азербайджане.
    Украинский самолет Ан-178
    Украина поставит в Азербайджан 10 самолетов Ан-178 – Гройсман
    12:54 07.06.2016
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    Десять военно-транспортных самолетов Ан-178, разработанных ГП "Антонов" на базе пассажирского Ан-158 (Ан-148-200), закупила азербайджанская компания, сообщил премьер-министр Украины.
    Появилось видео выступления в Берлине украинского красавца Ан-178. ВИДЕО
    Выступление в Берлине украинского Ан-178 
    20:57 03.06.2016
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    Ан-178 должен прийти на замену военно-транспортным самолетам предыдущего поколения Ан-12, Ан-26 и Ан-32. Новая машина оборудована аналогичной, как и в семье Ан-148, авионикой и двигателями Д-436-148ФМ.
    Украинский самолет Ан-178 на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow-2015
    "Антонов" решил не называть самолет Ан-178 именем Бандеры
    18:48 21.12.2015
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    Конкурс на народное название нового транспортного самолета Ан-178 завершен, поступило около 5 тысяч предложений. В пресс-службе предприятия заявили, что решили остаться вне политики.
    Украинский самолет Ан-178 на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow-2015
    ГП "Антонов" поставит ВВС Саудовской Аравии 30 самолетов Ан-178
    12:48 18.12.2015
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    Подписано соглашение о поставке 30 многоцелевых самолетов для армии Саудовской Аравии. Со стороны саудовского королевства договор подписала компания ТAQNIA AERONAUTICS.
    Полет украинского самолета Ан-178
    Полет украинского Ан-178 
    09:15 10.11.2015
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    Президент Украины Петр Порошенко опубликовал видео полета украинского транспортного самолета, который представлен на авиашоу в Дубаи.
    Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow-2015. День первый
    Украина представила Ан-178 на авиасалоне в ОАЭ
    10:48 09.11.2015
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    По словам замминистра экономического развития и торговли Украины, Ан-178 не участвует в демонстрационных полетах - "не готов к этому". Вторая программа-дебютант − проект легкого многоцелевого транспортного самолета нового поколения Ан-132.
    Украинский самолет Ан-178 на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow-2015
    Открытие Dubai Airshow-2015 и презентация Ан-178 
    10:30 09.11.2015
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    Международный авиакосмический салон Dubai Airshow-2015 стартовал 8 ноября и продлится до 12 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. В экспозиции участвует и украинский военно-транспортный самолёт Ан-178.
    Модель нового транспортного самолета Ан-178
    Генерал-полковник: ВСУ нуждаются в Ан-178, но покупать пока не будут
    20:04 25.06.2015
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    По его словам, "в настоящее время потребность в таком самолете составляет минимум 20 самолетов, которые должны прийти на смену старым модификациям".
    Украинский военно-транспортный самолет Ан-178 на 51-м международном парижском авиасалоне Paris Air Show - Le Bourget 2015
    Ан-178: полет в туманное будущее
    15:31 25.06.2015
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    Прошедший с 15 по 21 июня неподалеку Парижа 51-ый международный авиационно-космический салон Le Bourget-2015, должен был продемонстрировать не простое участие Украины, а очередные достижения украинского авиапрома.
    Самолет АН-70
    Ан полукровка: украинские самолеты и интеллектуальная собственность России
    16:14 19.06.2015
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    Украина не сможет продавать новый самолет, созданный на базе военно-транспортного Ан-70, без России, которой также принадлежат права интеллектуальной собственности на эту машину. Все Аны имеют сертификат российского МАКа, но получит ли его новый Ан-178?
    Украинский самолет Ан-178
    Украинский Ан-178 представят на авиакосмическом салоне "Ле Бурже-2015"
    01:57 11.05.2015
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    Ранее информацию об участии Ан-178 в "Ле Бурже-2015" украинским СМИ подтвердил и.о. генерального конструктора Государственного предприятия "Антонов" Дмитрий Кива.
    Ан-178 на аэродроме в Гостомеле, Киевская область, 7 мая 2015 года
    Мир заинтересовался новым Ан-178, а власти его проигнорировали - эксперт
    17:17 10.05.2015
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    Саудовская Аравия намерена наладить собственное производство украинского многоцелевого самолета Ан-32. В этом саудитам поможет отечественный разработчик авиатехники Государственное предприятие "Антонов".
    Первый полет Ан-178
    Первый полет Ан-178 
    16:57 07.05.2015
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    В Киевской области состоялся тестовый полет нового грузо-пассажирского самолета, выпуск которого начинает госпредприятие "Антонов".
    Ан-178 на аэродроме в Гостомеле, Киевская область, 7 мая 2015 года
    В Киевской области самолет Ан-178 совершил свой первый полет
    16:32 07.05.2015
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    Военно-транспортный самолет взлетел с аэродрома в Гостомеле и провел в воздухе около часа.
    Презентация самолета Ан-178
    Презентация самолета Ан-178 в Киеве 
    14:54 17.04.2015
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    На государственном предприятии "Антонов" в Киеве показали близкомагистральный самолет Ан-178. Первый раз его поднимут в небо 7 мая.
    Виталий Кличко в кабине пилота самолета Ан-178
    Кличко за штурвалом самолета Ан-178 
    09:25 17.04.2015
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    Мэр Киева побывал на презентации самолета Ан-178. Самолет выпущен на госпредприятии "Антонов" в Киеве и уже передан на испытания.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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