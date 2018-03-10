По заявлению пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, решение принято в развитие уже достигнутых договоренностей между ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" и ГП "Антонов" о производстве самолетов типа АН-178 в Азербайджане.
Ан-178 должен прийти на замену военно-транспортным самолетам предыдущего поколения Ан-12, Ан-26 и Ан-32. Новая машина оборудована аналогичной, как и в семье Ан-148, авионикой и двигателями Д-436-148ФМ.
По словам замминистра экономического развития и торговли Украины, Ан-178 не участвует в демонстрационных полетах - "не готов к этому". Вторая программа-дебютант − проект легкого многоцелевого транспортного самолета нового поколения Ан-132.
Международный авиакосмический салон Dubai Airshow-2015 стартовал 8 ноября и продлится до 12 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. В экспозиции участвует и украинский военно-транспортный самолёт Ан-178.
Прошедший с 15 по 21 июня неподалеку Парижа 51-ый международный авиационно-космический салон Le Bourget-2015, должен был продемонстрировать не простое участие Украины, а очередные достижения украинского авиапрома.
Украина не сможет продавать новый самолет, созданный на базе военно-транспортного Ан-70, без России, которой также принадлежат права интеллектуальной собственности на эту машину. Все Аны имеют сертификат российского МАКа, но получит ли его новый Ан-178?
Саудовская Аравия намерена наладить собственное производство украинского многоцелевого самолета Ан-32. В этом саудитам поможет отечественный разработчик авиатехники Государственное предприятие "Антонов".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".