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    Авиасалон "Ле-Бурже"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Полет украинского самолета Ан-132D на авиашоу Ле Бурже. Видео
    Впечатляющие маневры украинского Ан-132D на Ле Бурже 
    04:25 24.06.2017
    822
    Экипаж Виктора Гончарова поразил зрителей фигурами пилотажа, включая разворот с глубокими кренами, развороты на горке с глубоким креном, заход на посадку с крутого виража.
    Авиасалон Ле Бурже-2017. Эксклюзивный фоторепортаж
    Эксклюзивный репортаж с Международного Парижского авиасалона 
    19:16 23.06.2017
    226
    Концерн Boeing в ходе Парижского авиасалона получил 331 заказ на самолеты на общую сумму 50,2 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе компании.
    Полиция в Париже. Архивное фото
    Разбой в Париже: нападение на машину делегации Рособоронэкспорта
    07:36 23.06.2017
    179
    Целью нападения была банальная кража сумки водителя, которая находилась на сиденье автомобиля. Автомобиль был арендован для работы с российской делегацией.
    Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле Бурже
    На Lе Bourget-2017 полет Ан-132D сорвал овацию - спецкор
    08:38 22.06.2017
    1552
    Специальный корреспондент Александр Федченко сообщил, что украинский самолет, представленный на Lе Bourget-2017, еще не прошел лицензирование, но хорошо уже то, что потенциальные заказчики о нем знают.
    Открытие международного авиационно-космического салона в Ле Бурже. Архивное фото
    Глава российской делегации на Ле Бурже подвергся нападению во Франции
    00:19 22.06.2017
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    На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности у глава делегации Рособоронэкспорта на международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже Сергея Корнева.
    Международный Парижский авиасалон Ле Бурже
    Во Франции открылось крупнейшее авиашоу Международный Парижский авиасалон 
    17:18 19.06.2017
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    Из постсоветских стран новые самолеты показала только Украина. Антонов презентовал среднемагистральный грузовой самолет Ан-132Д, который совершил первый полет в марте.
    Открытие международной выставки Paris Air Show Le Bourget 2015
    Ан-178 и другие самолеты на авиасалоне в Ле-Бурже 
    18:21 15.06.2015
    3344
    Международный авиационно-космический салон в Ле Бурже является крупнейшим и старейшим авиасалоном в мире. Он проходит раз в два года по нечетным годам в аэропорту Ле Бурже, в 12 километрах от Парижа.
    Полеты истребителей на авиасалоне Ле Бурже. Видео
    Полеты истребителей на авиасалоне Ле Бурже 
    13:40 15.06.2015
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    На авиасалоне Ле Бурже одной из первых прошла демонстрация фигур высшего пилотажа легкого многоцелевого истребителя JF-17, разработанного китайской самолетостроительной корпорацией из Чэнду (Chengdu Aircraft Industry Corporation).
    Открытие международного авиационно-космического салона в Ле Бурже
    Открытие международного авиационно-космического салона в Ле Бурже 
    10:36 15.06.2015
    525
    Международный авиационно-космический салон в Ле Бурже является крупнейшим и старейшим авиасалоном в мире. Он проходит раз в два года по нечетным годам в аэропорту Ле Бурже, в 12 километрах от Парижа.
    Ан-178 на аэродроме в Гостомеле, Киевская область, 7 мая 2015 года
    ГП "Антонов" представит в Ле-Бурже два самолета
    08:37 15.06.2015
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    В аэропорту Ле-Бурже в 12 километрах от Парижа стартует старейший авиасалон в мире. Украинское предприятие выставляет на нем Ан-178 и Ан-132.
    Украинский самолет Ан-178
    Украинский Ан-178 представят на авиакосмическом салоне "Ле Бурже-2015"
    01:57 11.05.2015
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    Ранее информацию об участии Ан-178 в "Ле Бурже-2015" украинским СМИ подтвердил и.о. генерального конструктора Государственного предприятия "Антонов" Дмитрий Кива.
    Презентация отремонтированного АН-26
    Украина представит в Ле Бурже как минимум один самолет "Антонов"
    12:30 31.03.2015
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    Организаторы авиасалона в Ле Бурже в 2015 году объявили о том, что будет показан самолет марки "Антонов". Салон пройдет с 15 по 21 июня.
    Международный авиакосмический салон в Ле-Бурже
    Забытый багаж переполошил авиационную выставку в Ле-Бурже
    13:48 18.06.2013
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    Территория павильона была огорожена лентами, за которые не пускали посетителей выставки. На месте работали кинологи с собаками.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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