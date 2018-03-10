Специальный корреспондент Александр Федченко сообщил, что украинский самолет, представленный на Lе Bourget-2017, еще не прошел лицензирование, но хорошо уже то, что потенциальные заказчики о нем знают.
На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности у глава делегации Рособоронэкспорта на международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже Сергея Корнева.
На авиасалоне Ле Бурже одной из первых прошла демонстрация фигур высшего пилотажа легкого многоцелевого истребителя JF-17, разработанного китайской самолетостроительной корпорацией из Чэнду (Chengdu Aircraft Industry Corporation).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".