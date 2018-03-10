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    авиасалоны

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Авиасалон Ле Бурже-2017. Эксклюзивный фоторепортаж
    Эксклюзивный репортаж с Международного Парижского авиасалона 
    19:16 23.06.2017
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    Концерн Boeing в ходе Парижского авиасалона получил 331 заказ на самолеты на общую сумму 50,2 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе компании.
    Наезд на паломников у мечети в Лондоне
    Фотоитоги 19 июня: наезд на паломников в Лондоне, прощание с Баталовым и Парижский авиасалон 
    18:36 19.06.2017
    198Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Фургон наехал на людей, выходивших из мечети в Финсбери парке в Лондоне. По словам очевидцев, нападение было совершено вскоре после полуночи по местному времени. Автомобиль съехал с дороги и врезался в пешеходов, выходивших из мечети.
    Авиасалон Фарнборо стартовал в Британии. Видео
    Авиасалон "Фарнборо" стартовал в Британии 
    05:38 12.07.2016
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    Международный авиакосмический салон "Фарнборо" (Farnborough 2016) стартовал в понедельник в Великобритании, в мероприятии принимают участие более 1 тысячи компаний и организаций со всего мира.
    Международный авиационно-космический салон Фарнборо. Архивное фото
    Международный авиасалон Фарнборо стартует в Британии
    02:26 11.07.2016
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    На выставке будут продемонстрированы новые разработки авиакосмической отрасли, самолеты, вертолеты, авиационные двигатели, компоненты и электроника, военная техника, космические летательные аппараты и комплектующие.
    Авиашоу в Бахрейне
    Авиашоу в Бахрейне 
    04:19 23.01.2016
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    Четвертый международный авиасалон Bahrain International Air Show BIAS-2016 открылся в Бахрейне при участии 139 компаний из 35 стран мира. По традиции на авиабазу Сахир на открытие салона прибыл король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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