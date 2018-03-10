Фургон наехал на людей, выходивших из мечети в Финсбери парке в Лондоне. По словам очевидцев, нападение было совершено вскоре после полуночи по местному времени. Автомобиль съехал с дороги и врезался в пешеходов, выходивших из мечети.
На выставке будут продемонстрированы новые разработки авиакосмической отрасли, самолеты, вертолеты, авиационные двигатели, компоненты и электроника, военная техника, космические летательные аппараты и комплектующие.
Четвертый международный авиасалон Bahrain International Air Show BIAS-2016 открылся в Бахрейне при участии 139 компаний из 35 стран мира. По традиции на авиабазу Сахир на открытие салона прибыл король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".