Подозреваемый в избиении Найема задержан в Азербайджане - Аваков

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Правоохранители Азербайджана задержали подозреваемого в избиении депутата Верховной рады Украины от пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" Мустафы Найема, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Как мы помним, инцидент произошел 30 апреля, в Киеве. Трем участникам события объявлено о подозрении в совершении группового хулиганства. Судом уже избрана мера пресечения. Четвертый участник через 20 минут после происшествия заказал билет на самолет и через 2,5-3 часа вылетел в Баку. На момент пересечения границы его личность еще не была установлена, однако ему заочно сообщили о подозрении по нескольким статьям и объявили в розыск. Сегодня он был задержан нашими азербайджанскими коллегами", — цитирует Авакова пресс-служба МВД.

Как отметил министр, процедура экстрадиции уже началась.

Напомним, в центре Киева 30 апреля в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Вскоре после происшествия правоохранители задержали троих человек. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга.

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В среду, 2 мая, суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в избиении Найема, не взяв ни одного из них под стражу, как об этом ходатайствовала прокуратура.