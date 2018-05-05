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    Подозреваемый в избиении Найема задержан в Азербайджане - Аваков

    Тема:

    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа (439)

    (обновлено: )18601
    Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что процедура экстрадиции подозреваемого в избиении депутата от пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" Мустафы Найема уже началась.
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема, участник инцидента
    "Информатор"

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Правоохранители Азербайджана задержали подозреваемого в избиении депутата Верховной рады Украины от пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" Мустафы Найема, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

    Ренат Кузьмин
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    "Как мы помним, инцидент произошел 30 апреля, в Киеве. Трем участникам события объявлено о подозрении в совершении группового хулиганства. Судом уже избрана мера пресечения. Четвертый участник через 20 минут после происшествия заказал билет на самолет и через 2,5-3 часа вылетел в Баку. На момент пересечения границы его личность еще не была установлена, однако ему заочно сообщили о подозрении по нескольким статьям и объявили в розыск. Сегодня он был задержан нашими азербайджанскими коллегами", — цитирует Авакова пресс-служба МВД.

    Как отметил министр, процедура экстрадиции уже началась.

    Напомним, в центре Киева 30 апреля в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Вскоре после происшествия правоохранители задержали троих человек. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга. 

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    В среду, 2 мая, суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в избиении Найема, не взяв ни одного из них под стражу, как об этом ходатайствовала прокуратура.

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