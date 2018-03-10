Два мощных взрыва прогремели на южной окраине Бейрута. Более 35 человек погибли, сотни ранены. По предварительным данным, взрывные устройства возле торгового центра привели в действие террористы-смертники.
"Семь человек погибли, около 40 ранены в результате двойного теракта в Бурдж-Аль-Баражне. Въезды в район Дахия в связи с терактами временно закрыты",- сообщил РИА Новости источник, приближенный к движению "Хезболлах".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Два мощных взрыва прогремели на южной окраине Бейрута. Более 35 человек погибли, сотни ранены. По предварительным данным, взрывные устройства возле торгового центра привели в действие террористы-смертники.