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    Бейрут

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Жена депутата устроила скандал на борту рейса Москва - Бейрут
    "Жена депутата" устроила скандал на борту самолета 
    21:36 24.02.2018
    3250
    Пассажирам и стюардессам рейса Москва - Бейрут пришлось поволноваться из пассажирки, устроившей истерику и скандал из-за случайно пролитой на нее воды.
    На месте взрыва в Бейруте
    На месте взрыва у здания банка в Бейруте 
    20:07 13.06.2016
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    Взрыв, произошедший в воскресенье в Бейруте, был направлен на ливанский банк и не является результатом действий радикальной группировки "Исламское государство", заявил глава МВД Ливана Нохад Мачнук.
    Последствия теракта в Бейруте
    Задержаны 6 подозреваемых в организации двойного теракта в Бейруте
    02:39 15.11.2015
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    Как сообщается, среди задержанных пять сирийцев и один выходец из Палестины. В четверг, 12 ноября, в южном пригороде Бейрута в многолюдном месте смертники совершили двойной теракт.
    Импровизированный мемориал в честь жертв терактов в Париже
    Крупнейшие теракты в 2015 году. Справка
    18:28 14.11.2015
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    Кроме террористических актов в столице Франции, атаки на мирных жителей и военнослужащих проходили в текущем году в Турции, Таиланде, Йемене, Ираке и других странах.
    Министр финансов США Джейкоб Лью и премьер-министр Арсений Яценюк
    Фотоитоги 13 ноября: министр финансов США в Киеве, новое оружие для Нацгвардии 
    18:14 13.11.2015
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    После визита в Украину Лью отправится Анталью, где 15-16 ноября состоится саммит G20 при участии президента США Барака Обамы и госсекретаря Соединенных Штатов Джона Керри.
    Последствия теракта в Бейруте
    Последствия теракта в Бейруте 
    09:42 13.11.2015
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    Теракты в южном пригороде ливанской столицы, где преимущественно проживают мусульмане-шииты, осудили руководители крупнейших политических партий и руководство страны, а также генсек ООН.
    Теракт в Бейруте
    Число жертв теракта в Бейруте продолжает расти
    03:50 13.11.2015
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    Как сообщил министр здравоохранения Ваель Абу Фаур, 43 человека погибли и 240 пострадали. Ранее сообщалось о 41 погибшем и 200 пострадавших.
    Теракт в Бейруте
    ИГ взяло на себя ответственность за теракты в пригороде Бейрута - СМИ
    00:50 13.11.2015
    49Военная кампания против "Исламского государства"
    В четверг в южном пригороде Бейрута в четверг прогремели два взрыва. Два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства, закрепленные на поясах.
    Флаг организации Красный крест. Архивное фото
    Жертвами двойного теракта в Бейруте стали более 35 человек - Красный Крест
    21:17 12.11.2015
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    Количество жертв в Бордж-аль-Баражне возросло до 37 человек, 180 госпитализированы с различными ранениями, сообщает пресс-служба ливанского Красного Креста.
    Двойной теракт произошел в Бейруте
    Двойной теракт в Бейруте 
    21:10 12.11.2015
    138
    Два мощных взрыва прогремели на южной окраине Бейрута. Более 35 человек погибли, сотни ранены. По предварительным данным, взрывные устройства возле торгового центра привели в действие террористы-смертники.
    Скорая помощь в Ливан
    Число жертв двойного взрыва на окраине Бейрута возросло до 20
    19:39 12.11.2015
    84
    Ранее сообщалось о семи погибших и 40 пострадавших. В пресс-службе ливанского Красного Креста сообщили, что жертвами двойного взрыва стали 18 человек, десятки человек госпитализированы.
    Семь человек погибли, 40 пострадали в результате двойного взрыва в Бейруте
    Семь человек погибли, 40 пострадали в результате двойного взрыва в Бейруте
    19:29 12.11.2015
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    "Семь человек погибли, около 40 ранены в результате двойного теракта в Бурдж-Аль-Баражне. Въезды в район Дахия в связи с терактами временно закрыты",- сообщил РИА Новости источник, приближенный к движению "Хезболлах".
    Горы разлагающегося мусора на улицах Бейрута. Видео
    Горы разлагающегося мусора на улицах Бейрута 
    15:44 03.11.2015
    208
    В Бейруте на протяжении четырех месяцев не вывозился мусор. Проливные дожди превратили улицы двухмиллионного города в сточные канавы с потоками грязи, смывающими все на своем пути.
    Ливан. Бейрут
    При задержании преступников в ночном клубе Бейрута погибли 8 человек - СМИ
    15:44 02.11.2015
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    На севере города проводился рейд ливанских спецслужб. Среди погибших в клубе были два человека, которые находились в розыске и подозревались в незаконном обороте наркотиков.
    Песчанная буря в Бейруте, Ливан
    Песчаная буря накрыла Бейрут 
    06:02 09.09.2015
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    В Ливане медики рекомендует пешеходам носить защитные маски, а автомобилистам в условиях плохой видимости принять меры предосторожности. Буря наблюдается также в Сирии, Израиле, Иордании.
    Народный артист России Михаил Светин в роли Ивана Антоныча Расплюева в Свадьб Кречинского
    Хроника 30 августа: повышение прожиточного минимума, смерть актера Светина
    09:17 31.08.2015
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    В воскресенье, 30 августа, стало известно о решении правительства Украины поднять с 1 сентября минимальную зарплату и прожиточный минимум. В России скончался известный советский актер Михаил Светин.
    По всему миру прошли марши в знак солидарности с Францией. Видео
    По всему миру прошли марши в поддержку французов 
    15:10 12.01.2015
    118Франция: террор нарастает
    В Вашингтоне, Риме, Мадриде, Берлине, Лондоне и Бейруте люди вышли на улицы в знак солидарности с жителями Франции, в столице которой на прошедшей неделе произошел ряд терактов.
    Предупреждающий плакат об Эболе
    В Ливане впервые зарегистрирован пациент с подозрением на Эболу
    17:48 23.10.2014
    51Эпидемия Эболы
    Пресс-секретарь министра здравоохранения Ливана Салех Хдейси сообщил, что на данный момент результатов анализов пациента еще нет, но если Эбола подтвердится, то это будет первый случай в Ливане.
    Ливан. Бейрут
    Активисты штурмовали офис телеканала "аль-Джазира" в Бейруте - СМИ
    02:14 29.09.2014
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    Активисты, назвавшие себя "Омега тим" штурмовали в воскресенье офис телеканала "Аль-Джазира" в Бейруте в ответ на оскорбления в адрес ливанской армии, сообщает телеканал "Аль-Джадид".
    Бейрут, Ливан. Архивное фото
    Смертник взорвал автомобиль на посту ливанской армии возле Бейрута
    07:54 24.06.2014
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    Смертник на Mercedes 1966 года ехал по встречной полосе в сторону поста ливанской армии. Взрыв произошел в нескольких метрах от поста.
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    Жена депутата устроила скандал на борту рейса Москва - Бейрут
    "Жена депутата" устроила скандал на борту самолета 
    21:36 24.02.2018
    3250
    Пассажирам и стюардессам рейса Москва - Бейрут пришлось поволноваться из пассажирки, устроившей истерику и скандал из-за случайно пролитой на нее воды.
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