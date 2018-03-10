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    Андрей Таран

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Марьинка. Архивное фото
    Киев обвинил ДНР в намерении закрыть последний КПП в Донбассе
    15:03 10.02.2016
    1580Донбасс: мир или война.
    Комментируя подрыв микроавтобуса под Марьинкой, руководитель украинской делегации в СЦКК обвинил ДНР в намерении спровоцировать закрытие единственного оставшегося КПП в Донецкой области.
    Автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото
    В СЦКК назвали обстрел машины ОБСЕ целенаправленной провокацией
    18:56 17.01.2016
    945Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    По словам Тарана, обстрелы осуществлялись в четко определенное время с таким расчетом, чтобы спровоцировать украинских силовиков на огонь в ответ, а затем в присутствии представителя ОБСЕ обвинить Украину в нарушении минских договоренностей.
    Андрей Таран. Архивное фото
    В СЦКК рассказали, кто обстрелял Донецк
    17:28 19.07.2015
    910Демилитаризация Донбасса
    Согласно информации СЦКК, обстрел ополченцами был сделан для того, чтобы спровоцировать ответный огонь украинских военных, а в дальнейшем обвинить ВСУ в обстреле Донецка.
    Андрей Таран. Архивное фото
    В СЦКК не исключают, что ВСУ вернут отведенную технику
    17:02 19.07.2015
    610Демилитаризация Донбасса
    Как заявил руководитель Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), генерал-майор Андрей Таран, ополченцы отдельных районов Донецкой области ведут обстрелы Донецка.
    Последствия обстрела Авдеевки
    Ополченцы угрожают уничтожить Авдеевку - СЦКК
    16:06 19.07.2015
    1101Переговоры по Донбассу
    Согласно информации руководителя украинской стороны СЦКК генерал-майора Андрея Тарана, ополченцы заявили - "если по Донецку будет выпущен еще один снаряд, мы сотрем с земли Авдеевку вместе с её коксохимзаводом".
    Разрушения в Авдеевке
    В СЦКК рассказали, как удалось остановить обстрел Авдеевки
    15:19 19.07.2015
    450Демилитаризация Донбасса
    По словам Андрея Тарана, он обратился к руководителю российской стороны СЦКК генералу Романчуку с требованиями сделать все, чтобы прекратить обстрел Авдеевки. "К сожалению, это не имело результата", - отметил он.
    Заседание СНБО Украины
    Twitter СНБО взломан: никто не увольнял генерала Тарана из СЦКК
    12:54 13.07.2015
    717Слабость силовиков Украины
    Совет национальной безопасности Украины заявил, что публикация, сделанная в Twitter организации об увольнении генерала Андрея Тарана, не соответствует действительности.
    Андрей Таран. Архивное фото
    СНБО: генерал Таран не уволен из СЦКК
    12:44 13.07.2015
    231Громкие отставки и назначения в Украине
    Пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны заявила, что аккаунт СНБО в Twitter был взломан. Информация об увольнении генерала Тарана не соответствует действительности.
    Андрей Таран. Архивное фото
    СНБО: генерал Таран уволен из СЦКК в связи с подозрением в госизмене
    12:19 13.07.2015
    1576Слабость силовиков Украины
    Андрей Таран занимал должность представителя Украины в Совместном центре по контролю и координации за прекращением огня в Донбассе. Ему объявлено подозрение по статье 111 УК Украины.
    Последствия обстрела Донецка
    СЦКК: населенные пункты близ линии фронта на грани гуманитарной катастрофы
    12:21 30.06.2015
    105Обстрелы на Донбассе
    По информации Министерства обороны, населенные пункты Курахово, Максимильяновка, Георгиевка, Марьинка, Красногоровка неподалеку от Донецка находятся без электроснабжения.
    Взрыв в Донецке 16 июня 2015
    Взрыв в Донецке мог повредить могильник радиоактивных отходов - СЦКК
    22:02 21.06.2015
    591Переговоры по Донбассу
    Согласно информации, взрыв, произошедший 16 июня на территории "Донецкого казенного завода химических изделий" в результате детонации подземных складов боеприпасов, мог нарушить целостность хранилища.
    Украинские военные в Широкино. Архивное фото
    Украина считает приоритетным вопрос демилитаризации Широкино - СЦКК
    10:54 27.04.2015
    164Год АТО: причины и следствия
    Генерал-майор Андрей Таран представил для ознакомления предложения властей Украины по выполнению минских договоренностей в части, касающейся демилитаризованной зоны в районе Широкино.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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