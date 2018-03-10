По словам Тарана, обстрелы осуществлялись в четко определенное время с таким расчетом, чтобы спровоцировать украинских силовиков на огонь в ответ, а затем в присутствии представителя ОБСЕ обвинить Украину в нарушении минских договоренностей.
Согласно информации руководителя украинской стороны СЦКК генерал-майора Андрея Тарана, ополченцы заявили - "если по Донецку будет выпущен еще один снаряд, мы сотрем с земли Авдеевку вместе с её коксохимзаводом".
По словам Андрея Тарана, он обратился к руководителю российской стороны СЦКК генералу Романчуку с требованиями сделать все, чтобы прекратить обстрел Авдеевки. "К сожалению, это не имело результата", - отметил он.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".