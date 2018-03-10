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Офицеры РФ из Совместного центра по координации и контролю (СЦКК) таки покинули Донбасс, ссылаясь на "неуважительное отношение" украинских коллег. Вывела своих наблюдателей и Украина. Эксперты видят в этом тревожный знак, ведь судьба СЦКК теперь под вопросом.