Офицеры РФ из Совместного центра по координации и контролю (СЦКК) таки покинули Донбасс, ссылаясь на "неуважительное отношение" украинских коллег. Вывела своих наблюдателей и Украина. Эксперты видят в этом тревожный знак, ведь судьба СЦКК теперь под вопросом.
Киевская сторона в СЦКК сообщила, что в результате обстрела ополченцев из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов с использованием зажигательных пуль сначала загорелась трава, а потом три жилых дома.
Согласно информации, начиная с 31 августа обстановка по всей линии соприкосновения сторон была контролируемой, количество обстрелов значительно уменьшилось, а использование запрещенного Минскими соглашениями вооружения прекратилось.
По информации источника в силовых ведомствах ДНР, в 00.05 был открыт огонь из орудий калибра 122 миллиметра по поселку Александровка. Под обстрелом оказался наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.
Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации сообщили, что из-за третьего за неделю обстрела нарушено энергоснабжение Донецкой фильтровальной станции, что привело к приостановке подачи питьевой воды.
СБУ обвиняет начальника штаба представительства РФ в Центре по контролю и координации вопросов прекращении огня полковника Владимира Чебана в "действиях, противоречащих интересам национальной безопасности и Минским договоренностям".
Представитель Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Василий Лабай сообщил, что ополченцы обстреляли гражданских лиц, которые выполняли ремонтно-восстановительные работы на газопроводе Марьинка-Красногоровка.
Киев, отозвав своих военных из состава Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), показывает нежелание работать в Донбассе в мирном русле и хочет повторить грузинский сценарий 2008 года по развязыванию войны, считает эксперт Александр Перенджиев.
По словам Тарана, обстрелы осуществлялись в четко определенное время с таким расчетом, чтобы спровоцировать украинских силовиков на огонь в ответ, а затем в присутствии представителя ОБСЕ обвинить Украину в нарушении минских договоренностей.
Наблюдатели СЦКК несут круглосуточные наблюдения по всей линии соприкосновения - от Станицы Луганской и до Широкино. Сообщается, что наиболее проблематичным в отношении обстрелов сохраняется донецкое направление.
Накануне вечером пресс-центр спецоперации обвинил ополченцев в обстреле Горловки из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". В самопровозглашенной ДНР назвали это сообщение "информационным вбросом".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".