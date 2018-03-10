наверх
10.03.201809:45
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Совместный центр по контролю и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 31
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Жизнь на линии разграничения
    Наблюдатели из РФ и Украины покинули зону АТО... Чем это грозит?
    10:12 20.12.2017
    3135Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Офицеры РФ из Совместного центра по координации и контролю (СЦКК) таки покинули Донбасс, ссылаясь на "неуважительное отношение" украинских коллег. Вывела своих наблюдателей и Украина. Эксперты видят в этом тревожный знак, ведь судьба СЦКК теперь под вопросом.
    Последствия обстрела Зайцево
    Три дома сгорели при обстреле Зайцево в Донбассе
    19:06 23.07.2017
    107Донбасс: новое перемирие
    Киевская сторона в СЦКК сообщила, что в результате обстрела ополченцев из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов с использованием зажигательных пуль сначала загорелась трава, а потом три жилых дома.
    Жилой дом, разрушенный в результате обстрела в Донбассе. Архивное фото
    Золотое обстреляли из минометов и гранатометов - СЦКК
    16:08 16.07.2017
    270Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Согласно информации, во время интенсивного обстрела были применены запрещенные Минскими договоренностями 82-мм минометы, а также автоматические и противотанковые гранатометы.
    Последствия обстрела Авдеевки
    СЦКК готовит заявку на "режим тишины" для восстановления ЛЭП у Авдеевки
    18:21 19.02.2017
    185Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Согласно информации ГСЧС, установление "режима тишины" необходимо, чтобы завершить восстановление поврежденной линии электропередач в районе Авдеевки.
    Последствия обстрела
    СЦКК заявляет об обострении обстановки вдоль линии соприкосновения
    22:33 11.09.2016
    282Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Согласно информации, начиная с 31 августа обстановка по всей линии соприкосновения сторон была контролируемой, количество обстрелов значительно уменьшилось, а использование запрещенного Минскими соглашениями вооружения прекратилось.
    Автомобили представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе.
    ОБСЕ: СЦКК не полностью реализует свой потенциал в Донбассе
    14:37 19.08.2016
    116АТО: в предчувствии военного положения.
    Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг уточнил, что на данный момент в Украине работает 706 наблюдателей ОБСЕ из которых 578 - на востоке страны.
    Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
    В ДНР сообщили об обстреле наблюдателей СЦКК ночью в понедельник
    02:31 15.08.2016
    207АТО: в предчувствии военного положения.
    По информации источника в силовых ведомствах ДНР, в 00.05 был открыт огонь из орудий калибра 122 миллиметра по поселку Александровка. Под обстрелом оказался наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.
    Водопроводный кран. Архивное фото
    Энергоснабжение Донецкой фильтровальной станции нарушено из-за обстрела
    21:12 04.08.2016
    157"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации сообщили, что из-за третьего за неделю обстрела нарушено энергоснабжение Донецкой фильтровальной станции, что привело к приостановке подачи питьевой воды.
    Служба безопасности Украины
    СБУ запретила въезд главе представительства РФ в СЦКК по Донбассу
    17:10 22.06.2016
    1271
    СБУ обвиняет начальника штаба представительства РФ в Центре по контролю и координации вопросов прекращении огня полковника Владимира Чебана в "действиях, противоречащих интересам национальной безопасности и Минским договоренностям".
    Замглава миссии ОБСЕ на Украине А. Хуг посетил район обстрелов на Ясиноватской развилке
    ОБСЕ намерена вывести взаимодействие с СЦКК на новый уровень - Хуг
    20:02 21.03.2016
    147
    Как заявил первый заместитель главы СММ Александр Хуг, при наличии желания между украинской и российской сторонами можно добиться ощутимых результатов.
    Жизнь на линии разграничения
    В СЦКК обвинили ополченцев в обстреле ремонтной бригады в Донбассе
    13:28 11.03.2016
    161Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    Представитель Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Василий Лабай сообщил, что ополченцы обстреляли гражданских лиц, которые выполняли ремонтно-восстановительные работы на газопроводе Марьинка-Красногоровка.
    Ситуация в зоне АТО. Архивное фото
    СЦКК: ополченцы выпустили более 600 мин по позициям силовиков
    20:32 27.02.2016
    929Донбасс: мир или война.
    Согласно информации, ополченцы наиболее интенсивно обстреливали позиции силовиков вблизи населенных пунктов Марьинка - 88, Опытное - 59, Авдеевка - 52 и Пески - 50.
    Жизнь на линии разграничения
    ОБСЕ признала наличие проблем в работе СЦКК в Донбассе
    14:26 29.01.2016
    250Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Как отметил первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, от работы СЦКК зависит жизнь тысяч людей, центр должен работать больше.
    Украинские военные в зоне АТО. Архивное фото
    Киев-Донбасс: обострение ситуации и грузинский военный сценарий 2008 года
    10:03 27.01.2016
    2392
    Киев, отозвав своих военных из состава Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), показывает нежелание работать в Донбассе в мирном русле и хочет повторить грузинский сценарий 2008 года по развязыванию войны, считает эксперт Александр Перенджиев.
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Представители Киева в СЦКК были в срочном порядке отозваны, заявили в ДНР
    01:43 25.01.2016
    273Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    В самопрвозглашенной ДНР, комментируя ситуацию, предположили, что решение отозвать представителей Украины в Совместном центре по контролю и координации связано с готовящимися провокациями.
    Линия электропередачи. Архивное фото
    СЦКК констатирует прогресс в проведении ремонтных работ ЛЭП возле Горловки
    19:56 24.01.2016
    135Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Работы осуществлялись почти на двух десятках определенных направлениях, в том числе и в тех приоритетных сферах, которые были определены в ходе Минских переговоров.
    Автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото
    В СЦКК назвали обстрел машины ОБСЕ целенаправленной провокацией
    18:56 17.01.2016
    945Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    По словам Тарана, обстрелы осуществлялись в четко определенное время с таким расчетом, чтобы спровоцировать украинских силовиков на огонь в ответ, а затем в присутствии представителя ОБСЕ обвинить Украину в нарушении минских договоренностей.
    Жизнь на линии разграничения
    Жизнь на линии разграничения 
    13:44 30.12.2015
    125
    Наблюдатели СЦКК несут круглосуточные наблюдения по всей линии соприкосновения - от Станицы Луганской и до Широкино. Сообщается, что наиболее проблематичным в отношении обстрелов сохраняется донецкое направление.
    Александр Хуг. Архивное фото
    Хуг посетил Соледар в Донбассе, где встретился с представителями СЦКК
    18:12 06.12.2015
    318Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Как сообщается, Хуг прибыл в Донецк. Цель его визита - оценить ситуацию с безопасностью и заручиться поддержкой для открытия дополнительных опорных пунктов наблюдения.
    Установка Град. Архивное фото
    ДНР опровергает, а СЦКК подтверждает обстрел Горловки из РСЗО
    00:51 26.11.2015
    1864Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Накануне вечером пресс-центр спецоперации обвинил ополченцев в обстреле Горловки из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". В самопровозглашенной ДНР назвали это сообщение "информационным вбросом".
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны