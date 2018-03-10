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    Эдуард Басурин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 91
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    Снаряд. Архивное фото
    Силовики выпустили более 50 снарядов по селу Саханка - ДНР
    21:22 11.12.2016
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    Как сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, утром по Саханке было выпущено более 50 снарядов калибром 152 и 122 миллиметра.
    На месте обстрела в Макеевке
    Ночной обстрел Макеевки. Число жертв возросло до трех - ДНР
    16:06 28.10.2016
    604Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По информации заместителя командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуарда Басурина, за два часа было выпущено 297 артиллерийских снарядов и мин различного калибра, в том числе восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
    Батальон Азов в Мариуполе. Архивное фото
    В ДНР сообщили о прибытии в Мариуполь бойцов "Правого сектора" и "Азова"
    23:22 23.10.2016
    3152Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, в Мариуполе отмечено прибытие из Киева и Днепропетровска нескольких групп бойцов подразделений "Правый сектор", "Азов" и "Айдар".
    Боец подразделений Донецкой народной республики
    ВСУ выпустили более 70 мин и снарядов по ДНР за сутки - Басурин
    01:12 23.10.2016
    205Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, стрельба артиллерии ВСУ корректировалась при помощи беспилотных летательных аппаратов, а также артиллерийских разведывательных комплексов, поставленных силовикам из США.
    Последствия ночного обстрела Макеевки
    Донбасс: изнурительные обстрелы продолжаются
    15:10 13.10.2016
    652Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    В последние дни на юге Донбасса в Новоазовском районе, а также в окрестностях Мариуполя наблюдается значительный рост напряженности, населенные пункты по обе стороны линии фронта подвергаются интенсивным обстрелам из тяжелого вооружения.
    Ополчение ДНР под Донецком
    В ДНР обвинили ОБСЕ в бездействии
    03:51 10.10.2016
    434Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, отвлекающими обстрелами командиры ВСУ обеспечили проникновение ДРГ на территорию Республики для совершения убийств и захвата военнослужащих.
    Отвод военной техники завершился в ДНР
    ДНР возвращает ополченцев на позиции в районе Петровского
    17:26 03.10.2016
    927Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Как заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, принято решение возвращать подразделения на свои позиции в связи с тем, что Украина отказалась выполнять соглашение об отводе.
    Позиции 10 горно-штурмовой бригады ВСУ под Донецком
    Первого октября отвод сил в Донбассе в полном объеме не начался
    08:08 02.10.2016
    313Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    В субботу на Донбассе должен был начаться отвод сил и вооружения в трех "горячих точках" на линии соприкосновения. По разным причинам он начался только в одной точке из трех - селе Золотое Луганской области. Также стороны обвинили друг друга в нарушениях.
    Ополченцы. Архивное фото
    Разведение сил в районе Петровского начнется 1 октября - ДНР
    14:21 29.09.2016
    360"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    Как заявили в ДНР, за процессом разведения будут следить офицеры Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и представители миссии ОБСЕ.
    Ополченец ДНР
    Разведение сил в районе Петровского в Донбассе начнется 1 октября - ДНР
    23:12 25.09.2016
    313Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, армия ДНР полностью готова к выполнению подписанного сторонами рамочного соглашения.
    Последствия обстрела поселка Крутая балка в Донецкой области
    Последствия обстрела поселка Крутая балка в Донецкой области 
    00:37 12.09.2016
    1336Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По информации Эдуарда Басурина, ВСУ открыли огонь по Крутой Балке во время инспекции поселка представителями ОБСЕ и Совместного центра контроля и координации (СЦКК) за прекращением огня.
    Ополченец ДНР. Архивное фото
    В ДНР заявили об обстрелах и гибели ополченца
    14:36 08.09.2016
    257Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    В ДНР заявили, что имеют "право жестко реагировать на обстрелы". Ранее в штабе АТО сообщили, что Авдеевка в Донецкой области подверглась обстрелам со стороны ополченцев.
    Флаг США. Архивное фото
    США внесли в список санкций ряд членов правительств ДНР и ЛНР
    19:07 01.09.2016
    210
    Как сообщили в Минфине США, в список внесены глава Минобороны ДНР, министр финансов ЛНР, министр связи ДНР, экс-министр юстиции ЛНР,заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР.
    Последствия обстрела Макеевки
    ОБСЕ на месте обстрела детского сада в Макеевке 
    04:14 28.08.2016
    881АТО: в предчувствии военного положения.
    Представители Совместного центра по контролю и координации в Украине вместе с представителями командования министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики прибыли на место обстрела детского сада в городе Макеевка под Донецком.
    Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
    Два человека погибли, пять получили ранения в ДНР - Басурин
    00:27 22.08.2016
    308АТО: в предчувствии военного положения.
    По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, "в Кировском районе Донецка погиб один из мирных жителей. Ранения получили пять мирных жителей, погиб один военнослужащий".
    Противотанковое орудие Рапира ВСУ. Архивное фото
    ВСУ перебросили в Донбасс 15 минометов, САУ и РСЗО - ДНР
    03:51 09.08.2016
    404АТО: в предчувствии военного положения.
    По информации замкомандующего командованием "Донецк" Минобороны ДНР Эдуарда Басурина, в район Гранитного отмечено прибытие одной РСЗО "Град", двух 152-миллиметровых САУ "Акация", двух 122-миллиметровых гаубиц Д-30, одной пушки "Рапира".
    Танки ВСУ. Архивное фото
    ВСУ подтягивают технику и вооружение к линии соприкосновения - ДНР
    01:49 08.08.2016
    954АТО: в предчувствии военного положения.
    По информации заместителя командующего оперативным командованием "Донецк" Эдуарда Басурина, в Новолуганском выявлено четыре 82-мм миномета; в Светлодарском - четыре 82-мм миномета и "Нона-С"; в Валерьяновке - 7 танков; в Старогнатовка - 4 БМП.
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донбассе
    Последствия обстрела Ясиноватой 
    21:58 01.08.2016
    889АТО: в предчувствии военного положения.
    Один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрела со стороны силовиков за минувшие сутки, заявил в понедельник на брифинге заместитель командующего оперативным командованием "Донецк" Минобороны ДНР Эдуард Басурин.
    Последствия обстрела в Донецкой области. Архивное фото
    ДНР заявляет о больших потерях ВСУ под Авдеевкой и Новотроицким
    20:17 12.07.2016
    20561АТО: в предчувствии военного положения.
    В районе Новотроицкого подразделение ВСУ попыталось провести разведку боем, но было остановлено огнем из стрелкового оружия и в последствии отброшено, заявили в самопровозглашенной ДНР. Официального подтверждения этой информации нет.
    Ситуация в Горловке
    Повреждено около 80 домов из-за обстрелов, 4 человека ранены - ДНР
    23:55 10.07.2016
    301Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    По словам заместителя командующего оперативным командованием "Донецк" Эдуарда Басурина, в ходе артиллерийского, с применением снарядов калибра 152 мм, и минометного обстрелов Никитовского района Горловки и Петровского района Донецка ранено четыре мирных жителя.
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