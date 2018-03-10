По информации заместителя командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуарда Басурина, за два часа было выпущено 297 артиллерийских снарядов и мин различного калибра, в том числе восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, в Мариуполе отмечено прибытие из Киева и Днепропетровска нескольких групп бойцов подразделений "Правый сектор", "Азов" и "Айдар".
По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, стрельба артиллерии ВСУ корректировалась при помощи беспилотных летательных аппаратов, а также артиллерийских разведывательных комплексов, поставленных силовикам из США.
В последние дни на юге Донбасса в Новоазовском районе, а также в окрестностях Мариуполя наблюдается значительный рост напряженности, населенные пункты по обе стороны линии фронта подвергаются интенсивным обстрелам из тяжелого вооружения.
По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, отвлекающими обстрелами командиры ВСУ обеспечили проникновение ДРГ на территорию Республики для совершения убийств и захвата военнослужащих.
Как заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, принято решение возвращать подразделения на свои позиции в связи с тем, что Украина отказалась выполнять соглашение об отводе.
В субботу на Донбассе должен был начаться отвод сил и вооружения в трех "горячих точках" на линии соприкосновения. По разным причинам он начался только в одной точке из трех - селе Золотое Луганской области. Также стороны обвинили друг друга в нарушениях.
Представители Совместного центра по контролю и координации в Украине вместе с представителями командования министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики прибыли на место обстрела детского сада в городе Макеевка под Донецком.
По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, "в Кировском районе Донецка погиб один из мирных жителей. Ранения получили пять мирных жителей, погиб один военнослужащий".
По информации замкомандующего командованием "Донецк" Минобороны ДНР Эдуарда Басурина, в район Гранитного отмечено прибытие одной РСЗО "Град", двух 152-миллиметровых САУ "Акация", двух 122-миллиметровых гаубиц Д-30, одной пушки "Рапира".
По информации заместителя командующего оперативным командованием "Донецк" Эдуарда Басурина, в Новолуганском выявлено четыре 82-мм миномета; в Светлодарском - четыре 82-мм миномета и "Нона-С"; в Валерьяновке - 7 танков; в Старогнатовка - 4 БМП.
Один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрела со стороны силовиков за минувшие сутки, заявил в понедельник на брифинге заместитель командующего оперативным командованием "Донецк" Минобороны ДНР Эдуард Басурин.
В районе Новотроицкого подразделение ВСУ попыталось провести разведку боем, но было остановлено огнем из стрелкового оружия и в последствии отброшено, заявили в самопровозглашенной ДНР. Официального подтверждения этой информации нет.
По словам заместителя командующего оперативным командованием "Донецк" Эдуарда Басурина, в ходе артиллерийского, с применением снарядов калибра 152 мм, и минометного обстрелов Никитовского района Горловки и Петровского района Донецка ранено четыре мирных жителя.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".