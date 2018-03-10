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    Виктор Яценко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Купола
    Рост преступности связан с игнорированием правил духовной безопасности - УПЦ
    15:57 30.09.2016
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    Протоиерей Виктор Яценко отмечает, что у большинства людей в Украине нет возможности полноценно содержать себя и свою семью и на фоне всего этого у нравственно слабой части общества возникает соблазн поживиться за чужой счет.
    Флаг США. Архивное фото
    США внесли в список санкций ряд членов правительств ДНР и ЛНР
    19:07 01.09.2016
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    Как сообщили в Минфине США, в список внесены глава Минобороны ДНР, министр финансов ЛНР, министр связи ДНР, экс-министр юстиции ЛНР,заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР.
    Заместитель командира ополчения Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин
    ЕС добавил в санкционный список ряд представителей ДНР и ЛНР
    11:20 16.02.2015
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    В частности, под санкции попали Эдуард Басурин, Александр Шубин, Сергей Литвин, Сергей Игнатов, Екатерина Филиппова, а также общественное движение "Новороссия".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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