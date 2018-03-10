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    Майкл Боцюркив

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Майкл-Михайло Боцюркив
    Майкл-Михайло Боцюркив: отпустить Донбасс, чтобы выжить Украине
    11:42 26.08.2016
    8231АТО: в предчувствии военного положения.
    Бывший пресс-секретарь специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и яркий представитель канадской диаспоры Майкл Боцюркив рассказал о том, что в коридорах украинской власти усиливаются разговоры о том, чтобы позволить Донбассу уйти.
    ОБСЕ в Донбассе. Архивное фото
    ОБСЕ пока не располагает информацией об обстреле позиций ВСУ в Донбассе
    22:23 07.10.2015
    86Немирное перемирие на Донбассе.
    Как сообщил пресс-секретарь СММ ОБСЕ Майкл Боцюркив, наблюдатели миссии еще должны предоставить свои отчеты. Эти отчеты потом должны поступить в Киев.
    Представители ОБСЕ в Донбассе. Архивное фото
    ОБСЕ констатирует "относительное затишье" в Донбассе
    00:19 25.09.2015
    148Немирное перемирие на Донбассе.
    Как заявил заявил пресс-секретарь миссии в Украине Майкл Боцюркив, обстрелы из стрелкового оружия говорят о неустойчивости недавно установившегося перемирия.
    Сотрудник миссии ОБСЕ в зоне АТО. Архивное фото
    ОБСЕ: зона конфликта в Донбассе расширяется
    05:29 28.05.2015
    767Донбасс. Замороженный конфликт
    Как заявил Майкл Боцюркив, зона конфликта в Донбассе расширяется, потому что раньше так называемые горячие точки были только в Донецке и Широкино, а теперь еще и Горловка.
    Обыск авто ОБСЕ. Видео
    Задержание и обыск наблюдателей ОБСЕ ополчением ДНР 
    00:39 18.05.2015
    408Донбасс. Замороженный конфликт
    По словам спикера миссии ОБСЕ в Украине Майкла Боцюркива, наблюдателям довольно опасно находиться на украинско-российской границе, где дислоцируются ополченцы.
    Миссия ОБСЕ в Украине
    Ополченцы задержали наблюдателей ОБСЕ и обыскали автомобиль миссии
    19:42 17.05.2015
    643Донбасс. Замороженный конфликт
    Действия ополченцев являются нарушением Венской конвенции. "Они не имеют права делать обыск нашей машины… Мы об этом будем более детально отчитываться завтра в нашем ежедневном отчете", - сообщил спикер миссии ОБСЕ в Украине.
    Украинские военные. Архивное фото
    Перемирие скорее закончится миром, чем войной
    13:00 02.05.2015
    3797Донбасс. Переговоры Путин - Керри - Лавров.
    Вопреки опасениям руководства Украины, в ближайшие недели вряд ли стоит ожидать значительной эскалации конфликта в Донбассе, считают эксперты. А вот представители ОБСЕ воздерживаются от каких-либо прогнозов.
    Миссия ОБСЕ посетила Широкино
    ОБСЕ зафиксировала продолжение обстрелов в Донбасса
    13:00 16.04.2015
    73Год АТО: причины и следствия
    Пресс-секретарь СММ ОБСЕ Майкл Боцюркив отметил, что второй день фиксируется уменьшение интенсивности обстрелов в районе Широкино, но в тоже время ситуация в этом районе продолжает оставаться напряженной.
    Представители ОБСЕ посетили район поселка Пески в Донецкой области
    ОБСЕ: ситуация в Донбассе в среду нестабильная, растет число нарушений
    17:22 15.04.2015
    197Год АТО: причины и следствия
    Пресс-секретарь Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив сообщил, что миссия фиксирует все большее число нарушений минских договоренностей.
    ЕС передал 20 бронированных автомобилей для миссии ОБСЕ в Украине
    В целом прекращение огня в Донбассе соблюдается - ОБСЕ
    16:05 12.04.2015
    237Год АТО: причины и следствия
    Согласно данным пресс-секретаря ОБСЕ Майкла Боцюркива, в Широкино очень сложная ситуация, потому что обе стороны стоят близко друг от друга. В этом населенном пункте очень страдают люди, у них нет воды и пищи.
    Автомобиль ОБСЕ в Донецке
    ОБСЕ не получила данных, необходимых для фиксации отвода вооружений - СМИ
    07:49 26.02.2015
    509Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Как отмечается, данные о предполагаемых путях отвода вооружений и сведения о пунктах, в которых эта техника будет храниться впоследствии, отсутствуют.
    Отвод колонны тяжелой военной техники ополченцев из Донецка
    Отвод тяжелого вооружения в зоне АТО. Ситуация конца февраля
    19:05 25.02.2015
    2244Донбасс: годовщина Минских соглашений
    В соответствии с достигнутыми ранее в Минске договоренностями, Вооруженные Силы Украины и армия ДНР-ЛНР должны были отвести свои тяжелые вооружения.
    Представитель ОБСЕ
    ОБСЕ увеличит представительство в Украине до 500 наблюдателей
    03:09 04.01.2015
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    Миссия ОБСЕ в своем составе имеет 240 украинских коллег, которые выполняют не только административные задания, но и роль советников и ассистентов советников.
    ОБСЕ
    ОБСЕ купит около 100 бронированных машин для наблюдателей в Донбассе
    15:01 17.12.2014
    74Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    Представитель миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив сообщил, что каждая бронированная машина может вместить 4 человека.
    Украинские военные в Донбассе. Архивное фото
    Контактной группе по Украине нужно договориться о зоне без оружия - ОБСЕ
    11:40 13.12.2014
    339Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    Представитель миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив заявил, что еще одним важным шагом должен стать отвод тяжелого вооружения.
    Беспилотный летательный аппарат итальянского концерна Finmeccanica
    ОБСЕ задействует на востоке Украины четыре беспилотника - спикер миссии
    05:52 13.10.2014
    1610"Режим тишины" на Донбассе.
    "Пока у нас есть только 2 беспилотника. На подходе еще 2. В самые ближайшие дни мы развернем их на юго-востоке Украины", - заявил спикер специальной миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив.
    Автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото
    Миссия ОБСЕ в Украине продлена на шесть месяцев
    23:40 08.10.2014
    54Мировая реакция на события в Украине
    Члены миссии мониторят "гуманитарную ситуацию с переселенцами с востока, а также вопросы, связанные с безопасностью и правами человека".
    Сотрудники миссии ОБСЕ и эксперты на месте крушения Boeing 777
    ОБСЕ: экспертам могут понадобиться несколько недель для работы с Boeing
    12:38 06.08.2014
    174Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Непростые условия работы. Высокая трава, жара невыносимая. Все это затрудняет работу", - подчеркнул представитель спецмиссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив.
    Автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото
    ОБСЕ не планирует отзывать своих наблюдателей из Украины
    09:13 02.06.2014
    22Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    ОБСЕ не планирует прекращать работу своей миссии на юго-востоке Украины, сообщил глава пресс-офиса специальной мониторинговой миссия ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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