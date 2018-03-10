Бывший пресс-секретарь специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и яркий представитель канадской диаспоры Майкл Боцюркив рассказал о том, что в коридорах украинской власти усиливаются разговоры о том, чтобы позволить Донбассу уйти.
Действия ополченцев являются нарушением Венской конвенции. "Они не имеют права делать обыск нашей машины… Мы об этом будем более детально отчитываться завтра в нашем ежедневном отчете", - сообщил спикер миссии ОБСЕ в Украине.
Вопреки опасениям руководства Украины, в ближайшие недели вряд ли стоит ожидать значительной эскалации конфликта в Донбассе, считают эксперты. А вот представители ОБСЕ воздерживаются от каких-либо прогнозов.
Пресс-секретарь СММ ОБСЕ Майкл Боцюркив отметил, что второй день фиксируется уменьшение интенсивности обстрелов в районе Широкино, но в тоже время ситуация в этом районе продолжает оставаться напряженной.
Согласно данным пресс-секретаря ОБСЕ Майкла Боцюркива, в Широкино очень сложная ситуация, потому что обе стороны стоят близко друг от друга. В этом населенном пункте очень страдают люди, у них нет воды и пищи.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".