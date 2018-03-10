Как заявил представитель киевской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Борис Кременецкий, причиной срыва разведения сил стал беспилотник, пролетевший над позициями ВСУ.
Как сообщает пресс-службы Минобороны Украины, руководитель украинской группы СЦКК генерал-майор Борис Кременецки, что в последнее время на линии соприкосновения существует тенденция к росту напряжения.
Как заявил руководитель украинской составляющей Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня генерал-майор Борис Кременецкий, ополченцы специально обстреливают жилые кварталы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".