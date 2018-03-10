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    Борис Кременецкий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Жизнь крайней улицы в Станице Луганской
    Киев заявил о срыве процесса разведения сил в Станице Луганской
    10:18 13.10.2016
    256Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Борис Кременецкий сообщил, что в последние дни наблюдается эскалация ситуации и значительный рост числа нарушений перемирия вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.
    Позиции украинских военных в Донбассе. Архивное фото
    В СЦКК назвали причину срыва разведения сил в Петровском
    11:26 04.10.2016
    1002Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Как заявил представитель киевской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Борис Кременецкий, причиной срыва разведения сил стал беспилотник, пролетевший над позициями ВСУ.
    Представители ОБСЕ в Донбассе. Архивное фото
    Ополченцы ограничивают допуск ОБСЕ к местам хранения вооружений - силовики
    03:15 08.11.2015
    87Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Ополченцы, по данным силовиков, продолжают создавать препятствия для работы беспилотников ОБСЕ, "применяя средства радиоэлектронной борьбы, которых нет на вооружении украинской армии".
    Украинский военный
    Киев обвиняет ополченцев в попытке сорвать отвод техники в Донбассе
    23:15 07.11.2015
    185Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Как заявил руководитель украинской стороны в СЦКК генерал-майор Борис Кременецкий, ВС Украины неуклонно выполняют минские соглашения, отводят вооружения в соответствии с графиком.
    Украинский военный в Донбассе. Архивное фото
    Представитель Киева в СЦКК заявил о росте числа обстрелов позиций ВСУ
    04:13 30.10.2015
    113Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Как сообщает пресс-службы Минобороны Украины, руководитель украинской группы СЦКК генерал-майор Борис Кременецки, что в последнее время на линии соприкосновения существует тенденция к росту напряжения.
    Будни силовиков в зоне АТО
    Украина выступает за увеличение наблюдателей СЦКК в зоне конфликта в Донбассе
    20:52 25.09.2015
    107Немирное перемирие на Донбассе.
    Руководитель украинской стороны в СЦКК Борис Кременецкий предложил поддержать инициативу президента Украины по развертыванию международной операции по поддержанию мира на востоке Украины.
    Последствия обстрела поселка Сартана близ Мариуполя
    Ополченцы обстреляли Сартану, чтобы дискредитировать ВСУ - генерал
    04:48 18.08.2015
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    Как заявил руководитель украинской составляющей Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня генерал-майор Борис Кременецкий, ополченцы специально обстреливают жилые кварталы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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