Представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил о мощном взрыве в районе линии соприкосновения и обвинил Киев в нарушении достигнутых договоренностей.
Поскольку украинская сторона категорически не соглашается на прямой диалог с представителями самопровозглашенных республик, российские офицеры в СЦКК выступали в роли посредника в вопросах поддержания "режима тишины" и сдерживания огня.
Согласно заявлению МИД Франции, рассматривать вопрос об изменении СЦКК, который призван обеспечивать совместную работу российских и украинских военнослужащих для закрепления перемирия в Украине, преждевременно.
Предложение президента Украины Петра Порошенко ввести в состав СЦКК в Донбассе представителей Германии и Франции – это чистейшей воды профанация, считает первый зампред комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, "Россия поставила перед фактом Украину и весь мир", отозвав своих представителей из СЦКК, это можно связать с эскалацией, которая произошла на фронте.
Руководитель представительства ВС РФ в СЦКК генерал-лейтенант Сергей Костарев утверждает, что правовой статус российских военнослужащих в составе СЦКК за три года существования Центра руководством Украины так и не был урегулирован.
Россия решила отозвать своих наблюдателей из Донбасса, ссылаясь на невыносимые условия работы в совместном Центре по контролю и координации (СЦКК). В Киеве предлагают вообще ликвидировать СЦКК. Тем временем, эксперты опасаются обострения конфликта в регионе.
По словам представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Евгения Марчука, акция российского руководства по отзыву своих военных из состава СЦКК практически сделает невозможным обеспечение режима тишины в Донбассе.
По словам руководителя представительства самопровозглашенной ДНР в СЦКК Руслана Якубова, украинская сторона предоставила гарантии безопасности для перехода офицеров РФ и ВСУ в СЦКК через линию соприкосновения.
Как сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович, выход российской стороны из СЦКК ставит под угрозу безопасность тех наблюдателей, которые находятся на временно оккупированных территориях.
"Украина обращается к международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Кремль с целью избежания шагов, способных привести к срыву минских договоренностей", - заявили в МИД.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил о мощном взрыве в районе линии соприкосновения и обвинил Киев в нарушении достигнутых договоренностей.