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    СЦКК

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 36
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    Сотрудники военной полиции ДНР. Архивное фото
    В районе линии соприкосновения прогремел мощный взрыв - ДНР
    14:59 06.03.2018
    909Донбасс: новое перемирие
    Представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил о мощном взрыве в районе линии соприкосновения и обвинил Киев в нарушении достигнутых договоренностей.
    Представители ОБСЕ и СЦКК в Донецкой области
    Донбасс просит: верните российских офицеров в СЦКК
    13:50 26.01.2018
    1171Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Поскольку украинская сторона категорически не соглашается на прямой диалог с представителями самопровозглашенных республик, российские офицеры в СЦКК выступали в роли посредника в вопросах поддержания "режима тишины" и сдерживания огня.
    Последствия обстрела в Донецкой области. Архивное фото
    Россия виновата в конфликте и должна вернуться в СЦКК - миссия США в ОБСЕ
    02:40 19.01.2018
    832Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан заявил, что "отказ России от механизма СЦКК является признаком большого нежелания выполнять ее обязательства" по урегулированию в Донбассе.
    Отсутствие мобильной связи в Донецке
    "Vodafone-Украина" в Донбассе. Ополченцы не дают гарантий безопасности
    01:20 17.01.2018
    671Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Украинская сторона СЦКК надеется, что при содействии СММ ОБСЕ удастся начать работы по восстановлению поврежденного оборудования мобильного оператора "Vodafone-Украина".
    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлео Германии Ангела Меркель на саммите G20 в Гамбурге
    Меркель и Макрон потребовали возвращения российских офицеров в СЦКК
    13:31 23.12.2017
    1386Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон требуют возвращения российских офицеров в СЦКК, который играет очень важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ.
    Евгений Марчук
    Марчук: без механизма СЦКК перемирие в Донбассе под угрозой
    15:47 21.12.2017
    207Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Как отметил Евгений Марчук, есть большой риск, что очередное перемирие на линии соприкосновения на Донбассе с 23 декабря окажется под угрозой.
    Представитель России в совместной группе по прекращению огня на востоке Украины генерал-полковник Александр Ленцов. Архивное фото
    МИД Франции: менять формат СЦКК преждевременно
    14:27 21.12.2017
    148Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Согласно заявлению МИД Франции, рассматривать вопрос об изменении СЦКК, который призван обеспечивать совместную работу российских и украинских военнослужащих для закрепления перемирия в Украине, преждевременно.
    Франц Клинцевич
    В Совфеде РФ назвали профанацией идею Порошенко по СЦКК в Донбассе
    04:17 21.12.2017
    762Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Предложение президента Украины Петра Порошенко ввести в состав СЦКК в Донбассе представителей Германии и Франции – это чистейшей воды профанация, считает первый зампред комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
    Александр Турчинов
    Турчинов: Россия вывела наблюдателей из СЦКК для начала боевых действий
    15:40 20.12.2017
    615Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, "Россия поставила перед фактом Украину и весь мир", отозвав своих представителей из СЦКК, это можно связать с эскалацией, которая произошла на фронте.
    Георгий Тука
    Тука прокомментировал уход россиян из СЦКК
    09:56 20.12.2017
    2129Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, выход России из СЦКК приведет к ухудшению гуманитарной ситуации в Донбассе.
    Ситуация в населенных пунктах Донбасса. Архивное фото
    Названа основная причина выхода российских военных из СЦКК в Донбассе
    23:27 19.12.2017
    1044Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Руководитель представительства ВС РФ в СЦКК генерал-лейтенант Сергей Костарев утверждает, что правовой статус российских военнослужащих в составе СЦКК за три года существования Центра руководством Украины так и не был урегулирован.
    Жизнь на линии разграничения
    Уход российских наблюдателей из Донбасса: чем обернется?
    10:22 19.12.2017
    2684Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Россия решила отозвать своих наблюдателей из Донбасса, ссылаясь на невыносимые условия работы в совместном Центре по контролю и координации (СЦКК). В Киеве предлагают вообще ликвидировать СЦКК. Тем временем, эксперты опасаются обострения конфликта в регионе.
    Евгений Марчук
    Марчук: после выхода РФ из СЦКК обеспечить режим тишины в Донбассе невозможно
    10:03 19.12.2017
    985Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Евгения Марчука, акция российского руководства по отзыву своих военных из состава СЦКК практически сделает невозможным обеспечение режима тишины в Донбассе.
    Украинские военные. Архивное фото
    Наблюдатели от Украины и России покинули зону АТО в Донбассе
    09:07 19.12.2017
    2426Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По информации самопровозглашенной республики ДНР, офицеры-наблюдатели от России и Украины благополучно пересекли линию разграничения в Донбассе.
    Военнослужащие ВСУ в вертолете на территории АТО
    Украина обещала безопасность офицерам СЦКК на линии разграничения - ДНР
    08:30 19.12.2017
    482Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам руководителя представительства самопровозглашенной ДНР в СЦКК Руслана Якубова, украинская сторона предоставила гарантии безопасности для перехода офицеров РФ и ВСУ в СЦКК через линию соприкосновения.
    Последствия обстрела ополченцами Новолуганского
    Российские военные из СЦКК не смогли покинуть Донбасс из-за обстрелов
    06:36 19.12.2017
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    В связи с осложнением ситуации в зоне проведения АТО, украинская сторона СЦКК была вынуждена прекратить переход российских военных через КПВВ и перенести его на следующий день.
    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    Россия продолжит работу с СЦКК в Донбассе через телефонную конференцию
    05:49 19.12.2017
    363Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Источник в военно-дипломатических кругах заявили, что вывод наблюдателей не означает, что Россия прекращает взаимодействие с украинской стороной в рамках СЦКК.
    Ирина Геращенко
    Геращенко заявила об угрозе срыва обмена пленными в Донбассе из-за РФ
    04:37 19.12.2017
    706Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко уверена, что выход российских военных наблюдателей из СЦКК попыткой Кремля является заставить Украину к прямым переговорам с ополченцами Донбасса.
    Жизнь на линии разграничения
    Украина выводит наблюдателей СЦКК с неподконтрольных территорий - ВСУ
    20:50 18.12.2017
    1092Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Как сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович, выход российской стороны из СЦКК ставит под угрозу безопасность тех наблюдателей, которые находятся на временно оккупированных территориях.
    Жизнь на линии разграничения
    МИД Украины возмущен отзывом российских наблюдателей из Донбасса
    16:23 18.12.2017
    2002Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    "Украина обращается к международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Кремль с целью избежания шагов, способных привести к срыву минских договоренностей", - заявили в МИД.
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    В районе линии соприкосновения прогремел мощный взрыв - ДНР
    14:59 06.03.2018
    909
    Представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил о мощном взрыве в районе линии соприкосновения и обвинил Киев в нарушении достигнутых договоренностей.
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