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    Евгений Марчук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 44
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    Евгений Марчук
    Экс-премьеру Украины сделали операцию перед обсуждением Минских соглашений
    12:09 12.02.2018
    632Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Сообщается, что Евгению Марчуку провели операцию по стентированию сосудов сердца. Он не смог явиться на дискуссию, посвященную третьей годовщине комплекса мер по реализации Минских договоренностей.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Состав трехсторонней контактной группы требует перемен
    16:06 04.01.2018
    676Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    По мнению политического эксперта Михаила Павлива, заявление представителя Украины в ТКГ в Минске выражает тайные желания украинской "партии войны".
    Дорожное движение в Киеве
    Тренд дня: "изменения ПДД — новая схема левака для полиции"
    13:22 04.01.2018
    1385Украина 2018: новые испытания
    Политические аналитики и блогеры прокомментировали заявления Евгения Марчука по Донбассу, а также изменения в Правилах дорожного движения, при которых еще не начала действовать новая система штрафов.
    Евгений Марчук
    Марчук об оружии США. Большой войны в Донбассе не будет
    13:23 03.01.2018
    463
    Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгений Марчук заявил, что оружие, которое предоставит США, является оборонительным, а не наступательным.
    Евгений Марчук
    Марчук: 2017-й был "тупиковым" в урегулировании конфликта в Донбассе
    12:54 03.01.2018
    324Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгений Марчук считает, что с выходом российских офицеров из СЦКК режима прекращения огня работа этого органа "не столько тупиковая, сколько осложнена".
    Представитель Украины в рабочей подгруппе по безопасности контактной группы по Донбассу Евгений Марчук
    Марчук: не вижу перспектив миротворцев в Донбассе
    08:56 03.01.2018
    531Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске отмечает, что миротворческие миссии ООН способствовали решению конфликтов именно в случаях гражданской войны.
    Евгений Марчук
    Марчук: без механизма СЦКК перемирие в Донбассе под угрозой
    15:47 21.12.2017
    207Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Как отметил Евгений Марчук, есть большой риск, что очередное перемирие на линии соприкосновения на Донбассе с 23 декабря окажется под угрозой.
    Представитель Украины в рабочей подгруппе по безопасности контактной группы по Донбассу Евгений Марчук
    Марчук озвучил условие возврата Россией наблюдателей в СЦКК
    16:04 20.12.2017
    805Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам Евгения Марчука, представитель РФ в группе по вопросам безопасности сделал официальное заявление о том, что Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях.
    Евгений Марчук
    Марчук: после выхода РФ из СЦКК обеспечить режим тишины в Донбассе невозможно
    10:03 19.12.2017
    985Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Евгения Марчука, акция российского руководства по отзыву своих военных из состава СЦКК практически сделает невозможным обеспечение режима тишины в Донбассе.
    Евгений Марчук
    Киев вынужден вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - Марчук
    18:27 14.12.2017
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    Как заявил представитель Киева в подгруппе по безопасности Евгений Марчук, есть вопросы, которые позволяют немного снизить взаимное недоверие сторон, обсуждение происходит с ДНР и ЛНР.
    Переговоры об урегулировании ситуации в Донбассе в Минске. Архивное фото
    Минский переговорный процесс находится в тупике - Марчук
    17:28 14.12.2017
    153Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам представителя Украины в подгруппе по безопасности, повестка дня на переговорах не меняется, участники переговоров топчутся на месте.
    Евгений Марчук
    Марчук прокомментировал идею миротворческой миссии ООН в Донбассе
    12:42 26.08.2017
    1927Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы Евгений Марчук обрисовал проблематику инициирования ввода миротворцев в Донбасс.
    Евгений Марчук
    Создание Малороссии ставит крест на минских соглашениях - Марчук
    13:19 18.07.2017
    817Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Представитель Киева в подгруппе по безопасности контактной группы по Донбассу Евгений Марчук заявил, что в среду на заседании контактной группы в Минске свою оценку таким заявлениям должен дать представитель ОБСЕ.
    Марчук: РФ провоцирует Украину, необходимо ждать серьезных шагов. Видео
    Марчук: РФ провоцирует Украину, необходимо ждать серьезных шагов 
    04:59 23.02.2017
    2175Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Россия провоцирует Украину нарушить Минские соглашения тем, что признает документы самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности контактной группы Евгений Марчук.
    Евгений Марчук. Архивное фото
    Марчук: Украина отвела тяжелые вооружения и проинформировала ОБСЕ
    03:57 23.02.2017
    523Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По словам представителя Киева в подгруппе по безопасности на переговорах в Минске Евгения Марчука, украинская сторона еще 8 февраля передала ОБСЕ информацию о местонахождении тяжелого вооружения и до 20 февраля выполнила все процедуры.
    Представитель Украины в рабочей подгруппе по безопасности контактной группы по Донбассу Евгений Марчук
    Марчук: признавая документы ЛНР и ДНР, Россия провоцирует Украину
    23:27 22.02.2017
    697Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По словам представителя Украины в подгруппе по безопасности контактной группы Евгения Марчука, особой необходимости признания этих документов не было, так как любой желающий может по украинскому паспорту поехать в Россию без визы.
    ОБСЕ в Донбассе. Архивное фото
    Марчук: плохое техобеспечение - причина низкой эффективности СММ ОБСЕ
    16:34 06.02.2017
    88Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Евгений Марчук сообщил, что наблюдатели не работают ночью из соображений безопасности персонала, а также не хватает фиксирующих камер, что снижает эффективность миссии.
    Евгений Марчук
    Марчук: необходимо озвучить компромиссы по Донбассу
    14:08 06.02.2017
    583Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Представитель Киева в подгруппе по безопасности контактной группы по Донбассу Евгений Марчук считает, что приоритетами компромисса могут стать вопросы госграницы, суверенитета, независимой внешней и внутренней политики.
    Евгений Марчук
    Марчук: власти должны разъяснить жителям Донбасса процесс реинтеграции
    13:00 06.02.2017
    870Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Как заявил представитель Киева в подгруппе по безопасности Евгений Марчук, власти должны объяснить, какие гарантии получит население Донбасса и какие ему выставят условия, а также какую помощь центральная власть будет оказывать региону.
    Евгений Марчук
    Блокада Донбасса демонстрирует миру слабость Киева - Марчук
    12:22 06.02.2017
    2370Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    По словам Евгения Марчука, "трудно строить эффективную линию поведения на внешнеполитической арене и вести переговоры на фоне этих блокировок военными железной дороги в Луганской области".
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    Евгений Марчук
    Экс-премьеру Украины сделали операцию перед обсуждением Минских соглашений
    12:09 12.02.2018
    632
    Сообщается, что Евгению Марчуку провели операцию по стентированию сосудов сердца. Он не смог явиться на дискуссию, посвященную третьей годовщине комплекса мер по реализации Минских договоренностей.
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