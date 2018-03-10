Представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгений Марчук считает, что с выходом российских офицеров из СЦКК режима прекращения огня работа этого органа "не столько тупиковая, сколько осложнена".
По словам представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Евгения Марчука, акция российского руководства по отзыву своих военных из состава СЦКК практически сделает невозможным обеспечение режима тишины в Донбассе.
Представитель Киева в подгруппе по безопасности контактной группы по Донбассу Евгений Марчук заявил, что в среду на заседании контактной группы в Минске свою оценку таким заявлениям должен дать представитель ОБСЕ.
Россия провоцирует Украину нарушить Минские соглашения тем, что признает документы самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности контактной группы Евгений Марчук.
По словам представителя Киева в подгруппе по безопасности на переговорах в Минске Евгения Марчука, украинская сторона еще 8 февраля передала ОБСЕ информацию о местонахождении тяжелого вооружения и до 20 февраля выполнила все процедуры.
По словам представителя Украины в подгруппе по безопасности контактной группы Евгения Марчука, особой необходимости признания этих документов не было, так как любой желающий может по украинскому паспорту поехать в Россию без визы.
Представитель Киева в подгруппе по безопасности контактной группы по Донбассу Евгений Марчук считает, что приоритетами компромисса могут стать вопросы госграницы, суверенитета, независимой внешней и внутренней политики.
Как заявил представитель Киева в подгруппе по безопасности Евгений Марчук, власти должны объяснить, какие гарантии получит население Донбасса и какие ему выставят условия, а также какую помощь центральная власть будет оказывать региону.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".