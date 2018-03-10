В рейтинге компании Nomad Capitalist Украина разделила 91-е место с Албанией и улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом на 21 пункт. В первую пятерку рейтинга вошли Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция.
По информации замминистра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, приобретено несколько комплектов оборудования для изготовления и печати украинских паспортов на территориях, приближенных к линии соприкосновения.
По информации СМИ, миллионное по счету венгерское гражданство на днях было присвоено 36-летнему сербскому фермеру - венгру по происхождению. Венгерская диаспорана парламентских выборах 2014 года поддержала действующего премьер-министра.
По всему Евросоюзу ведется очень активная торговля пустыми и фальшивыми паспортами: например, в Великобритании за последние три года чиновники Пограничной службы перехватили 6500 поддельных паспортов, которые использовались въезжающими в страну людьми.
По словам представителя МИД Марьяны Бецы, протест был вызван намерениями польского Министерства внутренних дел и администрации разместить на страницах нового паспорта Польши изображение "Мемориала орлят" на Лычаковском кладбище во Львове.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что Государственная миграционная служба не успевает справляться с огромным количеством запросов.
По словам пресс-секретаря ГП "Документ" Владимира Полищука, СБУ в четверг проводила проверки, изымала серверы в ряде телекоммуникационных компаний, которые предоставляют защищенные каналы связи паспортным центрам по выдаче биометрических паспортов.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, союзники по НАТО выразили серьезное беспокойство в связи с признанием Россией удостоверений личности, выданных в ДНр и ЛНР, введением рубля и изъятием украинских компаний.
Российские власти не стали давать жителям ДНР и ЛНР упрощенный порядок пребывания на территории страны. Они могут находиться на территории России, не имея вида на жительство, не более 90 дней подряд, после чего должны на 90 дней покинуть страну.
Россия провоцирует Украину нарушить Минские соглашения тем, что признает документы самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности контактной группы Евгений Марчук.
По словам представителя Украины в подгруппе по безопасности контактной группы Евгения Марчука, особой необходимости признания этих документов не было, так как любой желающий может по украинскому паспорту поехать в Россию без визы.
Сейчас оформление паспортов республиканского образца в Донецке и Луганске проходит достаточно затруднительно - в местных паспортных столах документы выдают очень медленно, очередь растягивается на несколько месяцев.
Как сообщается, указом разрешено принимать удостоверения личности, которые есть у жителей Донбасса, чтобы они могли попадать в Россию легитимно, и затем перемещаться железнодорожным, авиационным транспортом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В рейтинге компании Nomad Capitalist Украина разделила 91-е место с Албанией и улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом на 21 пункт. В первую пятерку рейтинга вошли Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция.