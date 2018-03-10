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    паспорта

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 38
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    Паспорт гражданина Украины
    Украинское гражданство заняло почетное место в рейтинге самых желанных
    01:59 10.03.2018
    467Европа открывает для украинцев свои границы
    В рейтинге компании Nomad Capitalist Украина разделила 91-е место с Албанией и улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом на 21 пункт. В первую пятерку рейтинга вошли Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция.
    Паспорт гражданина Украины
    Тука сообщил об изменении порядка выдачи паспортов для жителей ДНР и ЛНР
    15:39 24.01.2018
    5069Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По информации замминистра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, приобретено несколько комплектов оборудования для изготовления и печати украинских паспортов на территориях, приближенных к линии соприкосновения.
    Венгерская граница
    Венгрия выдала миллион паспортов этническим венграм за рубежом
    09:07 19.12.2017
    260Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По информации СМИ, миллионное по счету венгерское гражданство на днях было присвоено 36-летнему сербскому фермеру - венгру по происхождению. Венгерская диаспорана парламентских выборах 2014 года поддержала действующего премьер-министра.
    Сирийский паспорт
    "Липа" для проезда. Европе угрожает черный рынок паспортов
    17:36 18.09.2017
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    По всему Евросоюзу ведется очень активная торговля пустыми и фальшивыми паспортами: например, в Великобритании за последние три года чиновники Пограничной службы перехватили 6500 поддельных паспортов, которые использовались въезжающими в страну людьми.
    Министерство иностранных дел Украины
    Киев выразил протест Варшаве из-за изображения в новом паспорте Польши
    19:55 07.08.2017
    2794Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По словам представителя МИД Марьяны Бецы, протест был вызван намерениями польского Министерства внутренних дел и администрации разместить на страницах нового паспорта Польши изображение "Мемориала орлят" на Лычаковском кладбище во Львове.
    Сотрудник пограничной службы проводит паспортный контроль в аэропорту Киев
    После введения безвиза с ЕС украинский паспорт поднялся в рейтинге
    02:16 12.06.2017
    509Европа открывает для украинцев свои границы
    Первую строчку в рейтинге занимают Германия и Сингапур. Жители этих стран имеют право на безвизовый въезд в 159 стран. Далее разместились Швеция и Южная Корея с безвизовым режимом с 158 странами
    Иванна Климпуш-Цинцадзе
    Вице-премьер рассказала, где еще можно оформить биометрический паспорт
    12:32 11.06.2017
    1096Европа открывает для украинцев свои границы
    Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что Государственная миграционная служба не успевает справляться с огромным количеством запросов.
    Юлия Чичерина
    Чичериной вручили паспорт ЛНР
    18:36 13.05.2017
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    Согласно информации, указ о выдаче паспорта самопровозглашенной Луганской народной республики Чичериной и ее супругу был подписан главой ЛНР Игорем Плотницким в субботу 13 мая.
    Заграничный паспорт
    Сервисы выдачи загранпаспортов остановили работу из-за СБУ - СМИ
    18:59 09.04.2017
    610Европа открывает для украинцев свои границы
    Согласно информации, сейчас заграничные паспорта и ID-карты можно оформить в территориальных подразделениях Государственной миграционной службы Украины.
    Заграничный паспорт
    Сервис по выдаче загранпаспортов прекратил оформление документов
    11:02 09.04.2017
    680Европа открывает для украинцев свои границы
    Согласно информации, по техническим причинам во всех центрах "Паспортный сервис" оформление и выдача загранпаспортов и ID-карт не производится.
    Заграничный паспорт
    В ГП "Документ" объяснили сбои в работе паспортных центров вмешательством СБУ
    21:26 06.04.2017
    319Европа открывает для украинцев свои границы
    По словам пресс-секретаря ГП "Документ" Владимира Полищука, СБУ в четверг проводила проверки, изымала серверы в ряде телекоммуникационных компаний, которые предоставляют защищенные каналы связи паспортным центрам по выдаче биометрических паспортов.
    Выдача биометрических паспортов
    Украинцы "обвалили" сайт выдачи загранпаспортов после решения по безвизу
    15:43 06.04.2017
    1673Европа открывает для украинцев свои границы
    По информации СМИ, после голосования Европейского парламента за введение безвизового режима для Украины по состоянию на 14.30 сайт ГП "Документ" не работает, превышен лимит запросов к нему.
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг
    НАТО обеспокоена признанием РФ документов ДНР и ЛНР - генсек
    18:45 30.03.2017
    313Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, союзники по НАТО выразили серьезное беспокойство в связи с признанием Россией удостоверений личности, выданных в ДНр и ЛНР, введением рубля и изъятием украинских компаний.
    Паспорта граждан ДНР и ЛНР
    Россия приравняла паспорта ДНР и ЛНР к паспортам Украины - СМИ
    05:59 20.03.2017
    4739Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Российские власти не стали давать жителям ДНР и ЛНР упрощенный порядок пребывания на территории страны. Они могут находиться на территории России, не имея вида на жительство, не более 90 дней подряд, после чего должны на 90 дней покинуть страну.
    Марчук: РФ провоцирует Украину, необходимо ждать серьезных шагов. Видео
    Марчук: РФ провоцирует Украину, необходимо ждать серьезных шагов 
    04:59 23.02.2017
    2175Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Россия провоцирует Украину нарушить Минские соглашения тем, что признает документы самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности контактной группы Евгений Марчук.
    Представитель Украины в рабочей подгруппе по безопасности контактной группы по Донбассу Евгений Марчук
    Марчук: признавая документы ЛНР и ДНР, Россия провоцирует Украину
    23:27 22.02.2017
    697Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По словам представителя Украины в подгруппе по безопасности контактной группы Евгения Марчука, особой необходимости признания этих документов не было, так как любой желающий может по украинскому паспорту поехать в Россию без визы.
    Паспорта граждан ДНР и ЛНР
    Лед тронулся. Жители Донецка о признании паспортов ДНР на территории РФ
    08:10 21.02.2017
    8643Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Сейчас оформление паспортов республиканского образца в Донецке и Луганске проходит достаточно затруднительно - в местных паспортных столах документы выдают очень медленно, очередь растягивается на несколько месяцев.
    Плотницкий о признании паспортов: мы часть Русского мира. Видео
    Плотницкий о признании паспортов: мы часть русского мира 
    00:48 19.02.2017
    805Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что признание Россией паспортов ЛНР является очередным доказательством того, что республика состоялась как государство.
    Реакция Порошенко на признание РФ паспортов ДНР и ЛНР. Видео
    Реакция Порошенко на признание РФ паспортов ДНР и ЛНР 
    23:44 18.02.2017
    3020Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Президент Петр Порошенко во время брифинга в Мюнхене после встречи с вице-президентом США прокомментировал признание Россией паспортов, выданных самопровозглашенными республиками на Донбассе.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
    Лавров: признание РФ документов ЛДНР продлится до выполнения "Минска"
    19:31 18.02.2017
    1222Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Как сообщается, указом разрешено принимать удостоверения личности, которые есть у жителей Донбасса, чтобы они могли попадать в Россию легитимно, и затем перемещаться железнодорожным, авиационным транспортом.
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    Паспорт гражданина Украины
    Украинское гражданство заняло почетное место в рейтинге самых желанных
    01:59 10.03.2018
    467
    В рейтинге компании Nomad Capitalist Украина разделила 91-е место с Албанией и улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом на 21 пункт. В первую пятерку рейтинга вошли Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция.
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