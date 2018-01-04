Тренд дня: "изменения ПДД — новая схема левака для полиции"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук сделал ряд заявлений по Донбассу. Он считает, что 2017 год был "в какой-то мере тупиковым" в плане урегулирования конфликта в регионе.

"Были свои плюсы, но если так откровенно сказать, поскольку я уже третий год принимаю участие в этих переговорах, то это был в какой-то мере тупиковый год, последние заседания имели практически одну и ту же повестку дня, которая повторялась почти без изменений", — сказал Марчук в интервью "Пятому каналу".

Также он заявил, что угрозы большой войны на Донбассе нет, и она может закончится раньше, чем через 25 лет.

Политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив отметил, что Марчука "нужно вышвырнуть" из переговорной группы из-за заявления о недолгосрочном завершении конфликта в Донбассе.

"Евгений Марчук считает, что до завершения конфликта на Донбассе пройдут десятилетия… Думаю после этих заявлений, этого старого м..а нужно поскорее вышвырнуть из украинской переговорной группы целью которой, по крайне мере декларируемой, является урегулирование вооруженного конфликта. Впрочем, он выражает тайные желания украинской "партии войны" и, уверен, лично однотурового", — написал Павлив в Facebook.

Эксперт добавил, что пока "их не вышвырнут куда подальше", мир в Украине действительно будет под вопросом.

Скриншот с сайта Facebook

Другой точки зрения придерживается политэксперт Владимир Воля, который считает, что Марчук прав.

"От себя напомню, что Путин играет с помощью конфликта на Донбассе.

И если следующая наша Рада будет такой же упрямой относительно компромиссов, то она будет гарантировать своим упрямством монопольное право Путина на пользование конфликтом как минимум в течение еще 7 лет. В Украине есть два варианта — пойти на уступки и отобрать у России игрушку в виде украинского Донбасса, или дальше продолжать вести себя так, как делали до этого, и все время быть частью чьей-то игры", — прокомментировал Воля.

Скриншот с сайта Facebook

Также эксперты акцентировали на том, что новая система штрафов за нарушение Правил дорожного движения (ПДД) в Украине пока не начала действовать, хотя ограничение скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч начало действовать с 1 января 2018, как и новый порядок выдачи удостоверения водителя.

Политтехнолог Дмитрий Раимов напомнил, что строгость законов в Украине компенсируется необязательностью их исполнения.

"В городе ограничение скорости 50 км/час. Но камер фиксации нет ни на улицах, ни даже у полицейских. Нарушил и полицейский уговаривает тебя сознается, что ты нарушил. Украина. Ты прекрасна, правда, лучше тебя страны нет. Чтоб полицейский тебя умолял признаться, что ты нарушил", — подчеркнул эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

Политэксперт Юрий Романенко привел в пример американскую статью, в которой аргументируется, почему скорость движения нужно не понижать, а повышать.

"На одной и той же трассе в одно и то же время, я могу ехать со скоростью 130, 90 и 60. В последний раз ехал 50 там, где обычно иду сотку. Потому что каждая поездка является уникальным сочетанием факторов (количества автомобилей на трассе, погоды, времени дня, наличия пешеходов, класс авто, самочувствия водителя). Глупо по Житомирке переть в гололед 130, а вот в ясный день легко. Точно также по Гончара в Киеве нестись 80, когда там полно светофоров и бегающих пешеходов. 50 км на проспекте Победы — это идиотизм, точно также как и на окружной", — уточнил Романенко.

Он подчеркнул, что проблему представляют не самые быстрые, а самые медленные, которые провоцируют на маневрирование, как следствие, на аварии. По его мнению, людей нужно обучать синхронному вождению и пониманию того, что общая скорость потока определяет личный успех. Также людям нужно давать просчеты, если они сами не считают.

Скриншот с сайта Facebook

"Все отсылки на Европу игнорируют простую вещь — отсутствие инфраструктуры Европы в Украине. Инфраструктуры общественного транспорта, велодорожек и так далее. Создали полосы общественного транспорта в Киеве. Чем закончилось? Пробками. Почему? Да потому что не появились полосы общественного транспорта в том виде, как они есть в Брюсселе, а вот сужение пропускной способности на Воздухофлотском налицо. Допустим, больше людей должны пользоваться общественным транспортом. Да, только если все водители откажутся от личных авто , то завтра в Киеве будет коллапс, потому что люди просто не влезут в маршрутки, развалившиеся трамваи и метро. А есть еще большая проблема — отсутствие культуры вождения, как в Европе", — отметил эксперт.

Также Романенко напомнил, что в Украине остается большой проблемой отсутствие государства, что судит, наказывает и гарантирует выгоду от соблюдения правил.

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"Но нам говорят, вот 50 километров, как в Европе. Теперь все. Да посадите 100 мажоров за год, это даст больший воспитательный эффект. Но нельзя, ведь это бьет по самой сути отношений в обществе, по самому государству, где есть избирательное право и возможности для избранных. Поэтому у нас какой год не могут включить видео-фиксацию. Мега-проблема!" — уточнил Романенко.

Он добавил, что понижение скоростного режима преследует одну ключевую цель — повышение поступлений в бюджет или левака в карманы полиции.

Скриншот с сайта Facebook

"Скоростной режим надо повышать. Например, на проспекте Победы он должен быть 100 км до Площади победы включительно", — подытожил Романенко.

Наряду с этим юрист Андрей Портнов обратил внимание на два ДТП под Киевом, которые произошли в течении нескольких дней при участии судей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

"Каждый из них прошёл процедуры люстраций, реформ и очищений. В результате ситуация стала хуже, чем была. Поэтому, когда ты с кастрюлей на голове, обещаешь реформы, рай и достоинство — должен нести и ответственность за своё словоблудие. Пока, практические результаты судебной реформы простые — два, в течении пяти суток, пьяных судьи в ДТП", — считает юрист.