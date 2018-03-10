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    Павлив Михаил

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 132
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    Политический эксперт Михаил Павлив
    Павлив: Украинцы по-разному понимают будущее "аграрной сверхдержавы"
    09:24 26.02.2018
    1180
    По мнению политического эксперта Михаила Павлива, вопрос об экономическом будущем страны расколол украинцев по географическому признаку.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Павлив: какие миротворцы, им бы до выборов дотянуть
    09:20 22.02.2018
    2752Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По мнению политического эксперта Михаила Павлива, нежелание власти вести переговоры с представителями непризнанных республик продиктовано подготовкой к предстоящим выборам.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Павлив: преступники и негодяи, добившиеся власти, должны ответить за всё
    17:25 08.02.2018
    1520Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По словам политического эксперта Михаила Павлива, главные проблемы для восьмидесяти процентов украинцев это - выживание, работа, цены и доходы, а не язык и "герои".
    Михаил Павлив
    Павлив: украинский этноцентризм скатывается к самоизоляции
    10:59 04.02.2018
    1007Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Россия, Польша, Израиль, Румыния, Венгрия, Белоруссия, ПАСЕ Украине уже не указ, а кругом одни враги, с иронией отмечает политэксперт Михаил Павлив. По его мнению, украинский шароварный этноцентризм стремительно скатывается к полной самоизоляции.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Павлив: люди гибнут, а всякая рвань продолжает жрать в три горла
    07:54 02.02.2018
    1920Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Суммарные прямые иностранные инвестиции в экономику за 4 года "нечуваных рэформ и свободы" составили около $9 млрд, а за 4 года "злочынной панды" - $26,6 млрд, подсчитал политэксперт Михаил Павлив.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Павлив: они готовы сдать страну, лишь бы получить еще больше власти
    09:50 19.01.2018
    1844Политический кризис: страна в тупике
    Когда представители нынешней власти будут говорить нечто милитаристское и "патриотическое" типа "парадов в Севастополе" и "деоккупации Донбасса", им можно напоминать, что они были готовы сдать страну, отмечает политолог Михаил Павлив.
    Акция против храмов УПЦ в Одессе
    Дело против священника УПЦ. Резьба непременно сорвется - Павлив
    08:28 13.01.2018
    2803Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены?
    По мнению политического эксперта Михаила Павлива, у Администрации президента больше не нашлось аргументов против представителей канонической церкви.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Состав трехсторонней контактной группы требует перемен
    16:06 04.01.2018
    676Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    По мнению политического эксперта Михаила Павлива, заявление представителя Украины в ТКГ в Минске выражает тайные желания украинской "партии войны".
    Флаги Украины и Польши
    Украина – Польша. Вместе невозможно и врозь никак
    08:05 17.12.2017
    581Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По мнению политических экспертов, урегулирование конфликта между Украиной и Польшей возможно только после смены властей в обоих государствах.
    Михаил Павлив об отношении Европы к нынешней украинской власти. Видео
    Павлив: Европа лупит действующую украинскую власть по щекам 
    06:15 16.12.2017
    1209Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Политолог Михаил Павлив считает, что в Украине попираются конституционные права миллионов граждан, и скоро, по его мнению, европейские партнеры в слух будут называть действующую украинскую власть режимом.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Павлив: Порошенко упустил шанс получить симпатии украинцев
    19:11 13.12.2017
    1236Политический кризис: страна в тупике
    У президента была возможность идеологически повернуться к Юго-востоку и набрать там голоса, но Порошенко этим не воспользовался, а сейчас делать подобный маневр уже поздно, уверен политолог Михаил Павлив.
    Михаил Павлив
    Павлив о письме Филарета: "ястребы" не согласятся с покаянием
    12:43 01.12.2017
    1260Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Покаяние Филарета действительно было, и не исключено, что он вскоре уйдет на покой, считает политолог Михаил Павлив. При этом он допускает, что "ястребы" в УПЦ КП пойдут на "дворцовый переворот".
    Михаил Павлив
    Павлив: откровенно говоря, Порошенко может забыть о втором сроке
    09:45 22.11.2017
    2256
    "Народный фронт" соберет свой электорат, только если перейдет в оппозицию к президенту Петру Порошенко, считает Михаил Павлив.
    Михаил Павлив
    Павлив: на парламентских выборах "коалицию войны" ждет сюрприз
    17:31 31.10.2017
    2118
    Победа самовыдвиженцев на выборах в ОТГ говорит о беспрецедентном давлении на оппозицию в стране и выносит приговор большей части нынешнего политкласса, уверен Михаил Павлив.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Ждем Волкера. Павлив о глубине дипломатического падения
    19:18 24.10.2017
    2416
    В дипломатии работает правило: встречи и переговоры проходят между людьми одного ранга. Получается, что президент Порошенко находится на одном уровне с Волкером – чиновником не самого высокого ранга в США, отмечает политолог Михаил Павлив.
    Президент Петр Порошенко
    Тренд дня: "токсичный Порошенко"
    13:26 24.10.2017
    5688
    Политические эксперты и аналитики анализируют предстоящий визит в Украину спецпредставителя США Курта Волкера. По данным СМИ, Волкер в ходе визита проведет переговоры с президентом Петром Порошенко.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Павлив: люди за "козлов" гибнуть не готовы
    15:48 18.10.2017
    1135
    В 2004 и 2014 годах столкнулись две разные Украины, было деление на "мы" и "они", а сейчас просто идет грызня вокруг одной из этих Украин, считает политолог Михаил Павлив.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Павлив: перспективы нынешней власти похожи уже на финал прошлой
    09:39 18.10.2017
    1214
    Проблема Украины – в ее многочисленных внутренних различиях, а в таких условиях в стране невозможно достижение реально устойчивого и долгосрочного компромисса, уверен политолог Михаил Павлив.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Это не реинтеграция, а сепарация Донбасса - Павлив
    07:23 06.10.2017
    6053Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Законопроект о реинтеграции Донбасса на самом деле следует считать проектом изоляции Донбасса, этот документ фактически означает выход Украины из минского процесса, считает Михаил Павлив.
    Взрывы в Калиновке: Украина понесет имиджевые потери — Павлив. Видео
    Эксперт: взрывы на складах боеприпасов - обычная ситуация для власти 
    03:34 01.10.2017
    319Взрывы под Винницей: расследование
    По словам политолога, директора Фонда гуманитарных стратегий Михаила Павлива, после пожара на складах под Винницей Украина получила очередную оплеуху по лицу имиджа в мире.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Павлив: какие миротворцы, им бы до выборов дотянуть
    09:20 22.02.2018
    2752
    По мнению политического эксперта Михаила Павлива, нежелание власти вести переговоры с представителями непризнанных республик продиктовано подготовкой к предстоящим выборам.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Павлив: преступники и негодяи, добившиеся власти, должны ответить за всё
    17:25 08.02.2018
    1520
    По словам политического эксперта Михаила Павлива, главные проблемы для восьмидесяти процентов украинцев это - выживание, работа, цены и доходы, а не язык и "герои".
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Павлив: Украинцы по-разному понимают будущее "аграрной сверхдержавы"
    09:24 26.02.2018
    1180
    По мнению политического эксперта Михаила Павлива, вопрос об экономическом будущем страны расколол украинцев по географическому признаку.
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