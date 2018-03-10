Россия, Польша, Израиль, Румыния, Венгрия, Белоруссия, ПАСЕ Украине уже не указ, а кругом одни враги, с иронией отмечает политэксперт Михаил Павлив. По его мнению, украинский шароварный этноцентризм стремительно скатывается к полной самоизоляции.
Когда представители нынешней власти будут говорить нечто милитаристское и "патриотическое" типа "парадов в Севастополе" и "деоккупации Донбасса", им можно напоминать, что они были готовы сдать страну, отмечает политолог Михаил Павлив.
Политолог Михаил Павлив считает, что в Украине попираются конституционные права миллионов граждан, и скоро, по его мнению, европейские партнеры в слух будут называть действующую украинскую власть режимом.
У президента была возможность идеологически повернуться к Юго-востоку и набрать там голоса, но Порошенко этим не воспользовался, а сейчас делать подобный маневр уже поздно, уверен политолог Михаил Павлив.
В дипломатии работает правило: встречи и переговоры проходят между людьми одного ранга. Получается, что президент Порошенко находится на одном уровне с Волкером – чиновником не самого высокого ранга в США, отмечает политолог Михаил Павлив.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Политолог Михаил Павлив считает, что в Украине попираются конституционные права миллионов граждан, и скоро, по его мнению, европейские партнеры в слух будут называть действующую украинскую власть режимом.
Политолог Михаил Павлив считает, что в Украине попираются конституционные права миллионов граждан, и скоро, по его мнению, европейские партнеры в слух будут называть действующую украинскую власть режимом.
Политолог, директор "Фонда гуманитарных стратегий" Михаил Павлив заявил, что в масс-медиа появляется информация о возможной конституционной реформе, предусматривающей ограничение полномочий президента.
По словам политолога, директора Фонда гуманитарных стратегий Михаила Павлива, ситуация со "Сбербанком" напоминает предпродажную подготовку и владельцы могут оказаться где-то в Администрации президента Украины.
Политические события двух минувших недель в Украине во многом стали результатов развивающегося "информационного шокового оглушающего эффекта" от событий в США, заявил политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.
Директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив считает, что европейская бюрократия, демонстрирующая в публичной плоскости в целом дружественное отношение к Украине, использует прецеденты, чтобы просто "запарафинить" процесс экономического взаимодействия.