Состав трехсторонней контактной группы требует перемен

РИА Новости Украина

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук считает, что угрозы войны на Донбассе нет, и она может закончится раньше, чем через 25 лет.

"Я думаю, что может быть ситуация урегулирована на Донбассе и значительно раньше. Непросто очень. Да, мировая практика знает, Нагорный Карабах — 25 лет, Северная Ирландия – 20 лет, Колумбия – 50 лет, Палестина… Но там другие составляющие. Немного конфликт в Северной Ирландии похож на наш. Но в том конфликте нет ядерного игрока, который является иностранным государством", – сказал бывший министр обороны.

Кроме того, Марчук высказал предположил, что ситуация может развиваться и в невыгодном свете для Украины.

"Потому что Россия опередила Запад, не говоря уже об Украине, разорвав несколько крупных важных мировых соглашений, обеспечивающих баланс и стабильность. Вышла из договора об обычных вооруженных силах в Европе, наплевала на Будапештский меморандум", — пояснил он.

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По мнению политического эксперта Михаила Павлива, после подобных заявлений Марчука нужно исключать из трехсторонней контактной группы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Евгений Марчук считает, что до завершения конфликта на Донбассе пройдут десятилетия … Думаю после этих заявлений, этого старого м..а нужно поскорее вышвырнуть из украинской переговорной группы целью которой, по крайне мере декларируемой, является урегулирование вооруженного конфликта. Впрочем, он выражает тайные желания украинской "партии войны" и, уверен, лично однотурового. И пока мы не вышвырнем их всех куда подальше, мир в Украине действительно будет под вопросом", — считает Павлив.