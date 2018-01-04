наверх
04.01.201819:03
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    Состав трехсторонней контактной группы требует перемен

    Тема:

    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (427)

    (обновлено: )28041
    По мнению политического эксперта Михаила Павлива, заявление представителя Украины в ТКГ в Минске выражает тайные желания украинской "партии войны".
    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В Донбассе нет реального перемирия - Климкин. Видео
    Канал 112 Украина на Youtube
    В Донбассе нет реального перемирия - МИД

    Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук считает, что угрозы войны на Донбассе нет, и она может закончится раньше, чем через 25 лет. 

    "Я думаю, что может быть ситуация урегулирована на Донбассе и значительно раньше. Непросто очень. Да, мировая практика знает, Нагорный Карабах — 25 лет, Северная Ирландия – 20 лет, Колумбия – 50 лет, Палестина… Но там другие составляющие. Немного конфликт в Северной Ирландии похож на наш. Но в том конфликте нет ядерного игрока, который является иностранным государством", – сказал бывший министр обороны.

    Кроме того, Марчук высказал предположил, что ситуация может развиваться и в невыгодном свете для Украины.

    "Потому что Россия опередила Запад, не говоря уже об Украине, разорвав несколько крупных важных мировых соглашений, обеспечивающих баланс и стабильность. Вышла из договора об обычных вооруженных силах в Европе, наплевала на Будапештский меморандум", — пояснил он.

    Дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс: первые дни нового года, первые тревожные дни

    Читайте также: Донбасс-2017: в атмосфере полу-прощания с Украиной

    По мнению политического эксперта Михаила Павлива, после подобных заявлений Марчука нужно исключать из трехсторонней контактной группы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

    "Евгений Марчук считает, что до завершения конфликта на Донбассе пройдут десятилетия … Думаю после этих заявлений, этого старого м..а нужно поскорее вышвырнуть из украинской переговорной группы целью которой, по крайне мере декларируемой, является урегулирование вооруженного конфликта. Впрочем, он выражает тайные желания украинской "партии войны" и, уверен, лично однотурового. И пока мы не вышвырнем их всех куда подальше, мир в Украине действительно будет под вопросом", — считает Павлив.

    Скриншот с сайта Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Последствия морозной погоды в Швейцарии. Архивное фото
    Суперштормы накрыли Европу
    Продажа мяса в Украине. Архивное фото
    Украина 2018: новые испытания
    Василий Волга
    Националистический радикализм крепчает