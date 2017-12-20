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    Марчук озвучил условие возврата Россией наблюдателей в СЦКК

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей (344)

    (обновлено: )49902
    По словам Евгения Марчука, представитель РФ в группе по вопросам безопасности сделал официальное заявление о том, что Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях.
    Представитель Украины в рабочей подгруппе по безопасности контактной группы по Донбассу Евгений Марчук
    УНИАН

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Вывод российских военных из состава Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) встревожил не только Украину, но и вызвал резкую реакцию Запада.

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    Об этом заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.

    "Только что представитель РФ в нашей группе по вопросам безопасности сделал официальное заявление о том, Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях. Это утверждение положения об СЦКК, их статуса, гарантий безопасности и т.п. Для сведения: все затраты на содержание российской части СЦКК несла Украина, в том числе и гарантии их безопасности", – написал Марчук на своей странице в Facebook.

    ​Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) был создан из офицеров Генштабов РФ и Украины по поручению президентов РФ и Украины после минских соглашений, которые были заключены для разрешения конфликта в Донбассе. В понедельник, 18 декабря, МИД РФ заявил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК на востоке Украины якобы из-за трудностей, которые обусловлены действиями Киева. Представители Киева в СЦКК также намерены покинуть территорию Донецкой области, подконтрольную самопровозглашенной ДНР.

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