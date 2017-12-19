Российские офицеры из СЦКК вернулись из Донбасса в РФ

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина.

Российские офицеры из состава Совместного центра контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) вернулись в РФ из Донбасса.

Сообщается, что группа российских офицеров в полном составе пересекла пункт пропуска Нехотеевка на российско-украинской границе. В ближайшее время они прибудут в Москву.

Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК.

Во вторник офицеры ВС РФ, входящие в состав совместного центра, пересекли линию соприкосновения в Донбассе и покинули территорию ДНР.

Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и офицеры ВС Украины.