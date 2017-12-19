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    Российские офицеры из СЦКК вернулись из Донбасса в РФ

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    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей (335)

    (обновлено: )22732
    Группа российских офицеров в полном составе пересекла пункт пропуска Нехотеевка на российско-украинской границе. В ближайшее время они прибудут в Москву.
    На пограничном пункте пропуска на границе Украины
    RIA News Александр Мазуркевич

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. 

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Российские офицеры из состава Совместного центра контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) вернулись в РФ из Донбасса.

    Сообщается, что группа российских офицеров в полном составе пересекла пункт пропуска Нехотеевка на российско-украинской границе. В ближайшее время они прибудут в Москву.

    Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК.

    Во вторник офицеры ВС РФ, входящие в состав совместного центра, пересекли линию соприкосновения в Донбассе и покинули территорию ДНР.

    Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и офицеры ВС Украины.

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