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    ОБСЕ подтвердила, что офицеры РФ прекратили работу в СЦКК в Донбассе

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    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей (335)

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    Как говорится в отчете ОБСЕ, "в Донецкой области СММ подтвердила, что офицеры Вооружённых сил РФ прекратили свою работу в пяти офисах СЦКК".
    Миссия ОБСЕ в Украине
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговой миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила, что офицеры ВС РФ прекратили работу в пяти офисах Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.

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    "В Донецкой области СММ подтвердила, что офицеры Вооружённых сил РФ прекратили свою работу в пяти офисах СЦКК", — говорится в ежедневном отчете за 18 декабря.

    По информации СММ, наблюдатели связывались с офисами центра в Александровке и Ясиноватой, но ответившие на служебные телефоны люди представились членами "министерства чрезвычайных ситуаций". Наблюдатели также звонили в Дебальцево, где на служебный телефон ответил "некто, представившийся членом ЛНР в контактной группе".

    Ранее в МИД РФ сообщили, что в нарушение договоренностей Киев создавал препятствия для выполнения представителями России своих обязанностей в СЦКК. Москва настаивала на необходимости отрегулировать проблемные вопросы без ущерба для участия российской стороны в Совместном центре, но Киев обращения проигнорировал. В сложившихся условиях дальнейшая работа представительства Вооруженных сил РФ в СЦКК стала невозможной.

    СЦКК был создан из офицеров Генштабов РФ и Украины по поручению президентов РФ и Украины после заключения минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

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