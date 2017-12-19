наверх
20.12.201701:21
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Названа основная причина выхода российских военных из СЦКК в Донбассе

    Тема:

    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными (331)

    (обновлено: )46404
    Руководитель представительства ВС РФ в СЦКК генерал-лейтенант Сергей Костарев утверждает, что правовой статус российских военнослужащих в составе СЦКК за три года существования Центра руководством Украины так и не был урегулирован.
    Ситуация в населенных пунктах Донбасса. Архивное фото
    Павел Жебривский / Facebook

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Деятельность представительства РФ в СЦКК невозможна при введении Украиной биометрического контроля, сообщил руководитель представительства ВС РФ в СЦКК генерал-лейтенант Сергей Костарев, который вместе с российской группой офицеров вернулся в РФ.

    Жизнь на линии разграничения
    Министерство обороны Украины
    Уход российских наблюдателей из Донбасса: чем обернется?

    Он напомним, что в августе 2017 года президентом Украины Петром Порошенко был подписан указ об усилении мер контроля пересечения государственной границы, в том числе о введении с 2018 года неприемлемого для российских военнослужащих в СЦКК биометрического контроля.

    Читайте также: Мир для Донбасса снова никому не нужен, снова переносится

    "Неоднократные обращения в адрес украинской стороны о необходимости урегулирования этого вопроса ни к чему не привели. В сложившихся условиях дальнейшая работа представительства ВС РФ в составе СЦКК не представлялась возможной", — подчеркнул Костарев.

    По его словам, при этом правовой статус российских военнослужащих в составе СЦКК за три года существования Центра руководством Украины так и не был урегулирован.

    Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) был создан из офицеров Генштабов РФ и Украины по поручению президентов РФ и Украины после минских соглашений, которые были заключены для разрешения конфликта в Донбассе. В понедельник, 18 декабря, МИД РФ заявил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК на востоке Украины якобы из-за трудностей, которые обусловлены действиями Киева. Представители Киева в СЦКК также намерены покинуть территорию Донецкой области, подконтрольную самопровозглашенной ДНР.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    Украина в тисках непогоды: ДТП, пробки, отмена рейсов
    Флаги США и России
    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей
    Гривна и доллары
    Курс гривны летит в пропасть
    Открытое письмо Михаила Саакашвили к Петру Порошенко
    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент