Названа основная причина выхода российских военных из СЦКК в Донбассе

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Деятельность представительства РФ в СЦКК невозможна при введении Украиной биометрического контроля, сообщил руководитель представительства ВС РФ в СЦКК генерал-лейтенант Сергей Костарев, который вместе с российской группой офицеров вернулся в РФ.

Он напомним, что в августе 2017 года президентом Украины Петром Порошенко был подписан указ об усилении мер контроля пересечения государственной границы, в том числе о введении с 2018 года неприемлемого для российских военнослужащих в СЦКК биометрического контроля.

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"Неоднократные обращения в адрес украинской стороны о необходимости урегулирования этого вопроса ни к чему не привели. В сложившихся условиях дальнейшая работа представительства ВС РФ в составе СЦКК не представлялась возможной", — подчеркнул Костарев.

По его словам, при этом правовой статус российских военнослужащих в составе СЦКК за три года существования Центра руководством Украины так и не был урегулирован.

Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) был создан из офицеров Генштабов РФ и Украины по поручению президентов РФ и Украины после минских соглашений, которые были заключены для разрешения конфликта в Донбассе. В понедельник, 18 декабря, МИД РФ заявил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК на востоке Украины якобы из-за трудностей, которые обусловлены действиями Киева. Представители Киева в СЦКК также намерены покинуть территорию Донецкой области, подконтрольную самопровозглашенной ДНР.