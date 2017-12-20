Тука прокомментировал уход россиян из СЦКК

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Выход российских офицеров из СЦКК ухудшит гуманитарную ситуацию в Донбассе. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в Twitter.

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"Выход РФ из СЦКК приведет к ухудшению гуманитарной ситуации на Донбассе и направлен исключительно на то, чтобы заставить Украину легализовать "власти" ОРДЛО. Не получится!", — написал Тука.

— Георгий Тука (@tuka_george) 20 декабря 2017 г.

​Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) был создан из офицеров Генштабов РФ и Украины по поручению президентов РФ и Украины после минских соглашений, которые были заключены для разрешения конфликта в Донбассе. В понедельник, 18 декабря, МИД РФ заявил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК на востоке Украины якобы из-за трудностей, которые обусловлены действиями Киева. Представители Киева в СЦКК также намерены покинуть территорию Донецкой области, подконтрольную самопровозглашенной ДНР.