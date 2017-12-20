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    Политика

    Тука прокомментировал уход россиян из СЦКК

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей (340)

    (обновлено: )1415013
    По словам замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, выход России из СЦКК приведет к ухудшению гуманитарной ситуации в Донбассе.
    Георгий Тука
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Выход российских офицеров из СЦКК ухудшит гуманитарную ситуацию в Донбассе. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в Twitter.

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    "Выход РФ из СЦКК приведет к ухудшению гуманитарной ситуации на Донбассе и направлен исключительно на то, чтобы заставить Украину легализовать "власти" ОРДЛО. Не получится!", — написал Тука.

    ​Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) был создан из офицеров Генштабов РФ и Украины по поручению президентов РФ и Украины после минских соглашений, которые были заключены для разрешения конфликта в Донбассе. В понедельник, 18 декабря, МИД РФ заявил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК на востоке Украины якобы из-за трудностей, которые обусловлены действиями Киева. Представители Киева в СЦКК также намерены покинуть территорию Донецкой области, подконтрольную самопровозглашенной ДНР.

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