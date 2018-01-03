Марчук: 2017-й был "тупиковым" в урегулировании конфликта в Донбассе

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгений Марчук считает, что 2017 год был "в какой-то мере тупиковым" в плане урегулирования конфликта в регионе.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал 2017 год наиболее кровопролитным с начала конфликта в Донбассе. В интервью итальянской газете La Stampa он назвал "абсолютно ошибочным" впечатление о том, что кризис на востоке Украины стих.

"Были свои плюсы, но если так откровенно сказать, поскольку я уже третий год принимаю участие в этих переговорах, то это был в какой-то мере тупиковый год, последние заседания имели практически одну и ту же повестку дня, которая повторялась почти без изменений", — сказал Марчук в интервью "Пятому каналу", которое обнародовано на сайте телеканала в среду.

По его словам, на переговорах в Минске контактная группа полгода не могла продвинуться ни по одному вопросу. "Единственное, где есть небольшой прогресс — это невоенная сфера", — добавил Марчук. Он пояснил, что речь идет о прогрессе в ремонте инфраструктуры у линии разграничения – удалось отремонтировать 12 объектов.

Также Марчук считает, что с выходом российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня работа этого органа "не столько тупиковая, сколько осложнена".

Он также заявил, что "формально договоренности по формуле Штайнмайера нет".

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.