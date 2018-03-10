Продотряд Семена Семенченко, когда-то называемый батальоном "Донбасс", попал в окружение на подступах ко Львову. Сотрудники МВД всех обыскали, переписали. После такого потрясения бойцы отправились на реабилитацию под Киев.
По словам члена крымского правительства Заура Смирнова, в задачу крымскотатарского вооруженного батальона имени Номана Челебиджихана, помимо диверсий и провокаций в отношении крымчан, входит и шантаж власти.
По словам генсек НАТО Йенса Столтенберга, поддержка будет оказана или непосредственно для обеспечения усиленного передового присутствия, или же это будет вкладом в силы реагирования НАТО и их компонент - группу повышенной готовности.
Добровольческие батальоны должны быть выведены из Донбасса, их присутствие затрудняет переговоры в Минске, заявил представитель Киева в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.
Аваков считает, что его возможному преемнику на посту главы министерства будет сложнее справиться с добровольческими батальонами, так как отношения министра с командирами и бойцами батальонов сейчас строятся на неформальной основе.
Согласно информации начальника областной милиции Вячеслава Аброськина, в батальон вошли действующие сотрудники милиции: оперуполномоченные уголовного розыска и по борьбе с экономическими преступлениями, участковые инспекторы и др.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".