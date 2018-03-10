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    батальоны

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Бойцы батальона Донбасс в Винниках Львовской области, 12 сентября 2017
    Пошумели подо Львовом. Орлы Семенченко рвутся в бой, но не на передовую
    15:15 13.09.2017
    4923
    Продотряд Семена Семенченко, когда-то называемый батальоном "Донбасс", попал в окружение на подступах ко Львову. Сотрудники МВД всех обыскали, переписали. После такого потрясения бойцы отправились на реабилитацию под Киев.
    Флаг крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана
    Власти Крыма заявили, что узнали о замыслах батальона Ислямова
    23:09 24.09.2016
    1820Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам члена крымского правительства Заура Смирнова, в задачу крымскотатарского вооруженного батальона имени Номана Челебиджихана, помимо диверсий и провокаций в отношении крымчан, входит и шантаж власти.
    Учения НАТО Anaconda. Архивное фото
    Все страны НАТО поучаствуют в поддержке батальонов в странах Балтии и Польше
    20:51 08.07.2016
    52АТО: в предчувствии военного положения.
    По словам генсек НАТО Йенса Столтенберга, поддержка будет оказана или непосредственно для обеспечения усиленного передового присутствия, или же это будет вкладом в силы реагирования НАТО и их компонент - группу повышенной готовности.
    Марчук: Украина должна вывести добровольческие батальоны из Донбасса. Видео
    Марчук: Украина должна вывести добровольческие батальоны из Донбасса 
    02:43 20.06.2016
    1662Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Добровольческие батальоны должны быть выведены из Донбасса, их присутствие затрудняет переговоры в Минске, заявил представитель Киева в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.
    Флаг крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана
    Крымские татары подняли флаг своего батальона над Чонгаром
    06:46 19.06.2016
    6074Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам Ленура Ислямова, флаг батальона установлен на пункте пропуска Чонгар вместе с крымскотатарским национальным флагом и государственным флагом Украины.
    Факельное шествие батальона Азов в Мариуполе. Архивное фото
    Аваков: добровольческие батальоны МВД не несут угрозы власти
    00:55 14.02.2016
    239Донбасс: мир или война.
    Аваков считает, что его возможному преемнику на посту главы министерства будет сложнее справиться с добровольческими батальонами, так как отношения министра с командирами и бойцами батальонов сейчас строятся на неформальной основе.
    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос
    Матиос рассказал, какие батальоны покинули Иловайск без боя
    19:09 10.10.2015
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    По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, в то время воевали военные, перемешанные с добровольцами и милицейскими подразделениями, которые набирались из элиты Майдана.
    Вячеслав Аброськин
    В Донецкой области сформирован сводный спецбатальон милиции - Аброськин
    07:22 01.08.2015
    205Демилитаризация Донбасса
    Согласно информации начальника областной милиции Вячеслава Аброськина, в батальон вошли действующие сотрудники милиции: оперуполномоченные уголовного розыска и по борьбе с экономическими преступлениями, участковые инспекторы и др.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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