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    Киев-1 (батальон)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Украинские военные на окраинах Авдеевки. Архивное фото
    Батальон "Киев-1" сообщает об интенсивном бое в Авдеевке
    04:59 12.06.2016
    3084Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    По словам командира полка "Киев-1" Евгения Дейдея, украинские бойцы ожидают активизации работы диверсионных групп. На данный момент 1 из бойцов убит и 4 получили ранения.
    Факельное шествие батальона Азов в Мариуполе. Архивное фото
    Аваков: добровольческие батальоны МВД не несут угрозы власти
    00:55 14.02.2016
    239Донбасс: мир или война.
    Аваков считает, что его возможному преемнику на посту главы министерства будет сложнее справиться с добровольческими батальонами, так как отношения министра с командирами и бойцами батальонов сейчас строятся на неформальной основе.
    Антитеррористические учения батальона Киев-1
    Антитеррористические учения бойцов батальона "Киев-1" 
    02:49 29.08.2015
    267Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Батальон патрульной службы милиции специального назначения "Киев-1" в пятницу провел антитеррористические учения. В плане учений была и снайперская, и альпинистская подготовка.
    Подразделения ВСУ закрепились на позициях в Марьинке
    В Марьинке снова идет бой
    11:50 08.06.2015
    2243Обстрелы на Донбассе
    Как сообщил на своей странице Евгений Дейдей из батальона "Киев-1", идет ближний бой. Работают танки и минометы по прямой наводке, отмечается в сообщении.
    Снос памятника Ленину в Курахово
    В Донецкой области снесли два памятника Ленину
    04:11 24.05.2015
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    Как сообщил командир батальона "Киев-1" Евгений Дейдей, решение о сносе памятника Владимиру Ленину в Курахово было принято на сессии горсовета единогласно.
    В Киеве обстреляли машину замкомандира батальона Киев-1
    Нардеп: в Киеве обстреляли машину замкомандира батальона "Киев-1"
    15:56 17.04.2015
    670Рост криминала в Украине.
    Командир батальона "Киев-1" и народный депутат фракции "Народный фронт" Егвений Дейдей выразил уверенность, что во всех обстоятельствах этого происшествия разберется следствие, а исполнители и организаторы будут арестованы.
    Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
    Аваков заявил, что его сын купил квартиру в Киеве за $376 тыс, а не за миллион
    21:57 16.03.2015
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    По словам министра МВД, его 26-летний сын занимается собственным бизнесом и теми активами, что перешли к нему после того, как сам он перешел на госслужбу. Бизнес сына расположен в Италии, Литве и Украине.
    Батальон Донбасс
    Наемники именем революции
    13:22 11.03.2015
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    Любая революция в любой стране – это возможность негодяям использовать насилие в корыстных интересах. И Украина – не исключение.
    Последствия обстрела поселка Сартана близ Мариуполя
    Окраины Мариуполя обстреливают танки – штаб АТО
    17:26 23.01.2015
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    В районах, прилегающих к Мариуполю, идут интенсивные обстрелы позиций Нацгвардии и ВСУ. Штаб АТО опровергает информацию о танковой атаке на город.
    Сергей Каплин
    Из прошлого в будущее. Депутаты, которые нас еще удивят
    11:46 04.01.2015
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    РИА Новости Украина представляет вторую часть обзора самые одиозных народных депутатов топ-5.
    Украинские военнослужащие. Архивное фото
    Комбаты АТО: Яценюк и Турчинов - предатели
    09:24 11.12.2014
    24308Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    Устав от бездействия и "преступных приказов" Генштаба и Минобороны, члены многочисленных добровольческих батальонов решили объединиться и обратиться с требованиями напрямую к президенту.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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