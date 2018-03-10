Аваков считает, что его возможному преемнику на посту главы министерства будет сложнее справиться с добровольческими батальонами, так как отношения министра с командирами и бойцами батальонов сейчас строятся на неформальной основе.
Командир батальона "Киев-1" и народный депутат фракции "Народный фронт" Егвений Дейдей выразил уверенность, что во всех обстоятельствах этого происшествия разберется следствие, а исполнители и организаторы будут арестованы.
По словам министра МВД, его 26-летний сын занимается собственным бизнесом и теми активами, что перешли к нему после того, как сам он перешел на госслужбу. Бизнес сына расположен в Италии, Литве и Украине.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".