Народные депутаты Егор Соболев, Семен Семенченко и Владимир Парасюк выступили поручителями за членов радикальных организаций, которых ранее полиция задержала за массовые беспорядки под Соломенским райсудом Киева.
По словам нардепа от "Самопомочи" Семена Семченко, необходимо воспрепятствовать бегству олигархов и чиновников с награбленным, "ни один аэропорт, ни железнодорожная станция не должны выпускать этих людей".
Митингующие у Рады заявляют о бедах страны: народ в нищете, а "бырыги" в это время наживаются даже на войне, коррупция процветает. Критикуют президента, министров и депутатов, забывая, что сами же и привели всех их во власть.
Член парламентской фракции "Самопомич" Семен Семенченко заявил, что для прекращения коррупционных схем, в которых "Порошенко наживаемся вместе с Путиным, Ахметовым и Медведчуком, если потребуется, то будут применяться жесткие силовые действия".
Акции протеста в центре Киева у стен Верховной Рады, которые успели окрестить "третьим Майданом", возглавили как те, кто созывал Евромайдан 2013 года, так и новые личности, успевшие завоевать статус скандалистов и провокаторов.
Митингующие возле парламента выясняют позиции друг друга, но в целом в некотором смысле успешная акция протеста напоминает политическую спекуляцию, считают активист Ильгиз Исхаков и политолог Виктор Уколов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Народные депутаты Егор Соболев, Семен Семенченко и Владимир Парасюк выступили поручителями за членов радикальных организаций, которых ранее полиция задержала за массовые беспорядки под Соломенским райсудом Киева.
В областной прокуратуре уточнили, что ведомости по факту блокирования внесены в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией часть первая статьи 279 Уголовного кодекса Украины.
Верховная Рада с утра 19 апреля оказалась в центре внимания. Однако народные депутаты к этому прямого отношения не имеют – у здания проходит целый ряд митингов, в том числе, в связи с назначением нового генерального прокурора.
Около сотни бойцов АТО вышли на митинг в центре Киева с требованием к президенту Петру Порошенко наказать виновных за Иловайский "котел" и отстранить от выполнения обязанностей начальника Генерального штаба Виктора Муженко.
В Кривом Роге прошло вече в поддержку внеочередных выборов городского головы. Криворожане опасаются, что будут сорваны сроки проведения выборов, так как закон о назначении внеочередных выборов городского головы не подписан президентом Украины и главой ВР.
В настоящее время в Широкино работают представители Совместного центра по контролю и координации и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. После разминирования территории в Широкино будет возведен наблюдательный пункт СЦКК.
Член парламентской фракции "Самопомич" Семен Семенченко заявил, что для прекращения коррупционных схем, в которых "Порошенко наживаемся вместе с Путиным, Ахметовым и Медведчуком, если потребуется, то будут применяться жесткие силовые действия".
Народный депутат Семен Семенченко считает, что блокада Донбасса началась в результате бездействия власти. По его мнению, за три года правительство ничего не сделало ни для энергонезависимости от РФ, ни для освобождения пленных.
Нардеп Семен Семенченко заявил, что правоохранители применяют грубую физическую силу к митингующим под Администрацией президента в Киеве. По его словам, комбата ОУН Николая Коханивского арестовали и увезли в Шевченковское отделение полиции.
Военная прокуратура расследует производство в отношение народного депутата Семена Семенченко от фракции "Самопомоч" по целому ряду статей, заявил военный прокурор Украины Анатолий Матиос в ходе брифинга в четверг.
В Кривом Роге уже четвертую неделю не прекращаются споры вокруг выборов городского головы. По итогам голосования во втором туре выборов 15 ноября мэром был избран кандидат от "Оппозиционного блока" Юрий Вилкул.
Около сотни машин активистов Автомайдана приехали в село Козин под Киевом, где находится особняк, принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко. Митингующие требовали отставки генпрокурора Виктора Шокина.
Во время ток-шоу Савика Шустера "Ночь выборов" лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с комбатами батальона "Донбасс" и "Миротворец" Семеном Семенченко и Андреем Тетеруком.