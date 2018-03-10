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    Семен Семенченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 256
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    Палаточный городок перед Верховной Радой 1 марта 2018 года
    Семенченко опасается штурма под Радой и просит "поддержать хлопцев"
    23:58 02.03.2018
    611Зачистка палаточного городка под Радой
    Нардеп Семен Семенченко сообщил, что "из нескольких источников" ему поступила информация о готовящемся штурме палаточного городка в субботу, 3 марта, рано утром.
    Палаточный городок перед Верховной Радой 1 марта 2018 года
    Сторонники Саакашвили заявили о готовящемся разгоне палаточного городка
    12:08 01.03.2018
    465Зачистка палаточного городка под Радой
    "Рух новиых сил", Семен Семенченко и Давид Сакварелидзе опубликовали информацию о подготовке силовиков к штурму и сносу палаточного лагеря под Верховной Радой.
    Столкновения под Радой
    Парасюк и Семенченко сообщили свою версию столкновений у Рады
    16:41 27.02.2018
    1837Зачистка палаточного городка под Радой
    По словам нардепа Владимира Парасюка, столкновения начались с того, что правоохранители "безо всяких причин начали бросаться на сетку, которая разделяла полицию от митингующих".
    Силы обороны Украины охраняют Шевченковский райсуд Киева
    Бойцы Семенченко взяли под охрану Шевченковский суд Киева
    00:33 20.02.2018
    730Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Люди c шевронами "Силы обороны Украины" являются экс-бойцами АТО, однако они патрулируют Шевченковский районный суд суд без оружия.
    Столкновения возле Соломенского райсуда в Киеве
    Всех задержанных под Соломенским судом отпустили на поруки депутатов
    22:15 17.02.2018
    334Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Народные депутаты Егор Соболев, Семен Семенченко и Владимир Парасюк выступили поручителями за членов радикальных организаций, которых ранее полиция задержала за массовые беспорядки под Соломенским райсудом Киева.
    По бульвару Шевченко на акцию поднимается отряд Семена Семенченко. Архивное фото
    Семенченко объяснил, как заставить Раду проголосовать за отставку Порошенко
    00:58 05.02.2018
    5924Зачистка палаточного городка под Радой
    По словам нардепа от "Самопомочи" Семена Семченко, необходимо воспрепятствовать бегству олигархов и чиновников с награбленным, "ни один аэропорт, ни железнодорожная станция не должны выпускать этих людей".
    Семен Семенченко о Петре Порошенко. Видео
    Семенченко о том, кого по-настоящему должен бояться Порошенко 
    03:58 17.01.2018
    2333
    По словам народного депутата от "Самопомочи", президенту Петру Порошенко надо бояться не российского лидера Владимира Путина, а украинского народа.
    Семен Семенченко
    "Отоспитесь, пока есть возможность". Семенченко удивил странным заявлением
    10:42 05.01.2018
    7886
    Семен Семенченко отметил, что несмотря на огромные деньги, подконтрольные суды, прокуратуру и силовые органы "банда Порошенко не может даже толком организовать репрессии".
    Семенченко об акции на Майдане. Видео
    "Жрать" тортики и пить кофе на Майдане". Семенченко об акции в Киеве 
    12:45 25.12.2017
    1275Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Народный депутат Семен Семенченко прокомментировал акцию "кофе на Крещатике" в центре Киева, которая состоялась в воскресенье. Видео опубликовано на его странице в Facebook.
    Семен Семенченко
    Семенченко усомнился в непобедимости российской армии
    03:35 22.12.2017
    1301
    По словам члена парламентской фракции "Самопомич", многие войны так и не были начаты, потому что страна-агрессор понимала высокую цену наступления.
    Заявление Семенченко по Порошенко. Видео
    Кровь за кровь. Семенченко пригрозил Порошенко "разборками" 
    15:48 16.12.2017
    16775Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Семен Семенченко заявил, что если Петр Порошенко хочет нормального развития событий в стране, он должен остановиться с политическими репрессиями.
    Михаил Саакашвили
    "Майдан" Саакашвили: обещают "марш миллионов" и "реальную смену власти"
    15:53 07.11.2017
    5757Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Митингующие у Рады заявляют о бедах страны: народ в нищете, а "бырыги" в это время наживаются даже на войне, коррупция процветает. Критикуют президента, министров и депутатов, забывая, что сами же и привели всех их во власть.
    Народный депутат Семен Семенченко
    В Киеве от имени Семенченко ищут желающих пойти на штурм Рады
    18:55 06.11.2017
    1034
    Народный депутат заявил, что в Киеве работают провокаторы, которые от его имени набирают людей для штурма Верховной Рады во вторник, 7 ноября.
    Семен Семенченко о блокировании Roshen. Видео
    Семенченко о том, почему во Львове не блокируют Roshen 
    05:44 31.10.2017
    4250Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Член парламентской фракции "Самопомич" Семен Семенченко заявил, что для прекращения коррупционных схем, в которых "Порошенко наживаемся вместе с Путиным, Ахметовым и Медведчуком, если потребуется, то будут применяться жесткие силовые действия".
    Блокирование Roshen Петра Порошенко
    Нардеп озвучил план по блокированию "обогащения Порошенко"
    11:50 30.10.2017
    1683Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Семен Семенченко озвучил "алгоритм" действий: "белый" бизнес главы государства будет блокироваться путем организации бойкота, а "серые" и "черные" схемы, в которых участвует Порошенко, - физически.
    Егор Соболев и Михаил Саакашвили
    Новые старые лица протеста: личины, маски, мэмы
    07:43 25.10.2017
    1241Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Акции протеста в центре Киева у стен Верховной Рады, которые успели окрестить "третьим Майданом", возглавили как те, кто созывал Евромайдан 2013 года, так и новые личности, успевшие завоевать статус скандалистов и провокаторов.
    Семен Семенченко о провокаторах на акции протеста под Радой. Видео
    Семенченко о провокаторах среди митингующих под Радой 
    04:55 21.10.2017
    2022Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Нардеп от "Самопомочи" Семен Семенченко утверждает, что на митинге "полиция провоцировала людей на кровавые сценарии, устраивала драки и убегала".
    Митингующие под Верховной Радой
    Протесты около Рады до "Третьего Майдана" не дотягивают - политолог
    13:01 20.10.2017
    441Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Митингующие возле парламента выясняют позиции друг друга, но в целом в некотором смысле успешная акция протеста напоминает политическую спекуляцию, считают активист Ильгиз Исхаков и политолог Виктор Уколов.
    Появился момент удара Тетерука по голове Семенченко за дымовую шашку. Видео
    Бойцовская Рада. Появился момент удара Тетерука по голове Семенченко 
    15:06 06.10.2017
    1769Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Народный депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук ударил коллегу по парламенту от "Самопомичи" Семена Семенченко, вынося из сессионного зала подожженную дымовую шашку.
    Семен Семенченко. Архивное фото
    Семенченко: ребята из "Донбасса" в четверг выйдут под Раду
    23:49 04.10.2017
    1707
    Бывший комбат "Донбасса" обращает внимание на то, что предложенный президентом законопроект о регинтеграции Донбасса предполагает, по сути, амнистию для ополченцев.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Столкновения под Радой
    Парасюк и Семенченко сообщили свою версию столкновений у Рады
    16:41 27.02.2018
    1837
    По словам нардепа Владимира Парасюка, столкновения начались с того, что правоохранители "безо всяких причин начали бросаться на сетку, которая разделяла полицию от митингующих".
    Силы обороны Украины охраняют Шевченковский райсуд Киева
    Бойцы Семенченко взяли под охрану Шевченковский суд Киева
    00:33 20.02.2018
    730
    Люди c шевронами "Силы обороны Украины" являются экс-бойцами АТО, однако они патрулируют Шевченковский районный суд суд без оружия.
    Палаточный городок перед Верховной Радой 1 марта 2018 года
    Семенченко опасается штурма под Радой и просит "поддержать хлопцев"
    23:58 02.03.2018
    611
    Нардеп Семен Семенченко сообщил, что "из нескольких источников" ему поступила информация о готовящемся штурме палаточного городка в субботу, 3 марта, рано утром.
    Палаточный городок перед Верховной Радой 1 марта 2018 года
    Сторонники Саакашвили заявили о готовящемся разгоне палаточного городка
    12:08 01.03.2018
    465
    "Рух новиых сил", Семен Семенченко и Давид Сакварелидзе опубликовали информацию о подготовке силовиков к штурму и сносу палаточного лагеря под Верховной Радой.
    Столкновения возле Соломенского райсуда в Киеве
    Всех задержанных под Соломенским судом отпустили на поруки депутатов
    22:15 17.02.2018
    334
    Народные депутаты Егор Соболев, Семен Семенченко и Владимир Парасюк выступили поручителями за членов радикальных организаций, которых ранее полиция задержала за массовые беспорядки под Соломенским райсудом Киева.
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