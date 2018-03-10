По словам заместителя постоянного представителя РФ при ООН Евгения Загайнова, за 20 лет независимости Украина не сделала ничего для улучшениях положения крымских татар, "лишь теперь Киев стал активным поборником их прав на международной арене".
По словам члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского, на телеканале UATV, который обеспечивает иновещание Украины за рубежом, появились украинские новости на крымскотатарском языке - для крымскотатарской диаспоры.
Накануне в Украине отметили День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот же день министр финансов Александр Данилюк допустил возможность отказа Украины от проведения Евровидения-2017. Также в Украине закончила свою работу миссия МВФ.
По словам нардепа Мустафы Джемилева, не исключается, что, если в Крыму начнутся какие-то кровавые вещи, то батальон будет приходить на помощь своим соотечественникам, поэтому они называют себя "батальоном смертников".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".