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    крымские татары

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Заседание СБ ООН
    Украина использует тему прав крымских татар в своих целях - Загайнов
    00:14 19.04.2017
    257Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам заместителя постоянного представителя РФ при ООН Евгения Загайнова, за 20 лет независимости Украина не сделала ничего для улучшениях положения крымских татар, "лишь теперь Киев стал активным поборником их прав на международной арене".
    В Крыму татары подняли над мечетью украинский флаг
    В Крыму татары подняли над мечетью украинский флаг
    23:27 25.03.2017
    1941Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По информации вице-президента Всемирного конгресса крымских татар Ленура Ислямова, в субботу, 25 марта, над Ак Мечетью в Симферополе вывесили украинский флаг.
    Работа телекомпании. Архивное фото
    Госканал UATV начал вещание на крымскотатарском языке для Крыма
    05:28 06.02.2017
    259Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    По словам члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского, на телеканале UATV, который обеспечивает иновещание Украины за рубежом, появились украинские новости на крымскотатарском языке - для крымскотатарской диаспоры.
    В Киеве прошел автопробег под флагами крымских татар. Видео
    Автопробег под флагом крымских татар в Киеве 
    04:29 27.06.2016
    245Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    В воскресенье, 26 июня, в Киеве десятки авто с этническим флагом крымских татар проехались по центральным улицам столицы. На Крещатике они устроили шествие с огромным полотнищем — 6 на 40 метров.
    Флаг крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана
    Крымские татары подняли флаг своего батальона над Чонгаром
    06:46 19.06.2016
    6074Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам Ленура Ислямова, флаг батальона установлен на пункте пропуска Чонгар вместе с крымскотатарским национальным флагом и государственным флагом Украины.
    Ленур Ислямов. Архивное фото
    Крымским татарам нужна автономия в составе Украины - Ислямов
    02:57 21.05.2016
    858Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам руководителя штаба акции по блокаде Крыма Ленур Ислямов, крымские татары будут выбирать собственного президента и создадут собственное правительство.
    Самолет EgyptAir. Архивное фото
    Хроника 18 мая: Украина может отказаться от Евровидения, ЧП с лайнером EgyptAir
    09:26 19.05.2016
    1025Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Накануне в Украине отметили День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот же день министр финансов Александр Данилюк допустил возможность отказа Украины от проведения Евровидения-2017. Также в Украине закончила свою работу миссия МВФ.
    Возвращение Джамалы в Украину
    Джамала считает неуместным говорить о наличии политики в ее песне
    01:16 16.05.2016
    2959Без России: старт Евровидения в Киеве.
    По словам Джамалы, Европа проголосовала за нее, потому что она поняла и почувствовала, что это искренне. Песня "1944"- это композиция о судьбе крымскотатарского народа в советские годы.
    Народный депутат Мустафа Джемилев. Архивное фото
    Джемилев сообщил о "батальоне смертников" на границе с Крымом
    03:46 10.04.2016
    1072Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам нардепа Мустафы Джемилева, не исключается, что, если в Крыму начнутся какие-то кровавые вещи, то батальон будет приходить на помощь своим соотечественникам, поэтому они называют себя "батальоном смертников".
    Крымские татары. Архивное фото
    Крымскотатарское движение ждет раскол - Гладких
    22:45 23.11.2015
    732Энергоблокада: Крым без электричества
    По мнению политолога Валентина Гладких, часть крымскотатарского народа пойдет на сотрудничество с российской властью, потому что их главная цель - сохранить свой народ демографически и культурно.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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