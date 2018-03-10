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Вечером в четверг, 6 октября, около 20 протестующих пришли к зданию телеканала "Интер" на улице Дмитриевской в ​​Киеве, чтобы демонтировать возведенный вокруг забор. Они принесли молотки, пилы и другое строительное оборудование.