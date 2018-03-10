По информации телканала, за 10 минут до эфира с экс-заместителем главы Администрации президента Андреем Портновым ведущей программы Наталье Влащенко позвонил депутат от "Народного фронта" и открыто ей угрожал.
Согласно заявлению телеканала "Эспрессо", отчуждение долей Арсения Яценюка и Инны Аваковой в уставном капитале в пользу иностранной компании Atmosphere Entertainment не повлияет на редакционную политику.
По данным реестра юридических лиц, Арсений Яценюк внес 42,6 тысячи гривен в уставной фонд компании "Астра финанс", на которую оформлена цифровая лицензия телеканала. Таким образом, доля Яценюка составила 40%.
По словам члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского, на телеканале UATV, который обеспечивает иновещание Украины за рубежом, появились украинские новости на крымскотатарском языке - для крымскотатарской диаспоры.
Согласно сообщению пресс-службы Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, Нацсовет удовлетворил ходатайство ООО "ЭС Продакшен групп" об аннулировании лицензии на спутниковое вещание телеканала UBR.
По заявлению Министерства госбезопасности самопровозглашенной ДНР, за нарушение закона ДНР, регламентирующего журналистскую деятельность на территории республики, журналисты телеканала "Дождь" выдворены на территорию Российской Федерации.
Вечером в четверг, 6 октября, около 20 протестующих пришли к зданию телеканала "Интер" на улице Дмитриевской в Киеве, чтобы демонтировать возведенный вокруг забор. Они принесли молотки, пилы и другое строительное оборудование.
Бывший народный депутат от Партии регионов, бывшая советница Януковича Анна Герман появилась в телеэфире в роли ведущей. Планируется, что она будет вести программу "Субъективные итоги недели" на телеканале NewsOne.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".