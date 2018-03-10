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    • Источники: РИА Новости Украина
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    Прямой эфир телеканала ZIK с Андреем Портновым
    Телеканал ZIK сообщил об угрозах со стороны нардепов после эфира с Портновым
    11:28 24.01.2018
    1277Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По информации телканала, за 10 минут до эфира с экс-заместителем главы Администрации президента Андреем Портновым ведущей программы Наталье Влащенко позвонил депутат от "Народного фронта" и открыто ей угрожал.
    Арсен Аваков и Арсений Яценюк. Архивное фото
    Стало известно, кому Яценюк и жена Авакова отдали телеканал "Эспрессо"
    23:32 30.12.2017
    1306
    Согласно заявлению телеканала "Эспрессо", отчуждение долей Арсения Яценюка и Инны Аваковой в уставном капитале в пользу иностранной компании Atmosphere Entertainment не повлияет на редакционную политику.
    Полиция проводит обыск во львовском офисе телеканала ZIK
    Полиция проводит обыск во львовском офисе телеканала ZIK
    18:34 06.09.2017
    245
    По информации телеканала, работа телестудии и информационного агентства частично заблокирована, "в действиях правоохранителей отсутствует какая-либо логика".
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Яценюк стал совладельцем телеканала
    18:29 16.08.2017
    1485
    По данным реестра юридических лиц, Арсений Яценюк внес 42,6 тысячи гривен в уставной фонд компании "Астра финанс", на которую оформлена цифровая лицензия телеканала. Таким образом, доля Яценюка составила 40%.
    В Краматорске неизвестные разгромили вход в офис телеканала
    В Донецкой области напали на офис телеканала
    22:55 27.05.2017
    468Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Согласно информации, на камеры видеонаблюдения попали двое молодых людей, один из которых разбил полустеклянный блок входной двери. Сработала сигнализация, и неизвестные скрылись.
    Член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины Сергей Костинский
    Нацсовет по ТВ проверит харьковский телеканал в связи с передачей о Крыме
    20:25 30.03.2017
    487Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам член Нацсовета Сергея Костинского, в эфире телеканала неоднократно транслировалась передача, посвященная Севастопольской биологической станции.
    Служба безопасности Украины СБУ
    СБУ заблокировала трансляцию российских телеканалов в Хмельницком
    20:17 25.02.2017
    624Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Согласно информации на странице СБУ в соцсети, во время обысков по месту жительства злоумышленников сотрудники Службы безопасности изъяли специальное телекоммуникационное оборудование.
    Работа телекомпании. Архивное фото
    Госканал UATV начал вещание на крымскотатарском языке для Крыма
    05:28 06.02.2017
    259Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    По словам члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского, на телеканале UATV, который обеспечивает иновещание Украины за рубежом, появились украинские новости на крымскотатарском языке - для крымскотатарской диаспоры.
    Телеканал UBR
    Нацсовет по ТВ аннулировал лицензию на спутниковое вещание канала UBR
    18:53 12.01.2017
    188
    Согласно сообщению пресс-службы Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, Нацсовет удовлетворил ходатайство ООО "ЭС Продакшен групп" об аннулировании лицензии на спутниковое вещание телеканала UBR.
    Кадр из фильма Твин Пикс
    Премьера нового сезона сериала "Твин Пикс" состоится 21 мая
    06:32 10.01.2017
    201
    Зрители смогут увидеть первую и вторую серию третьего сезона сериала "Твин Пикс". Всего отснято 18 новых серий. Продолжение культового сериала "Твин Пикс" его создатели анонсировали еще в 2014 году.
    Ополченец ДНР
    Съемочная группа канала "Дождь" выдворена за пределы республики - ДНР
    23:16 25.11.2016
    814Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По заявлению Министерства госбезопасности самопровозглашенной ДНР, за нарушение закона ДНР, регламентирующего журналистскую деятельность на территории республики, журналисты телеканала "Дождь" выдворены на территорию Российской Федерации.
    Зачем штурмовали Интер. Столкновение активистов и полиции в Киеве. Видео
    Зачем снова штурмовали "Интер". Столкновение активистов и полиции в Киеве 
    04:47 08.10.2016
    697Нападение и поджог на канале "Интер"
    Вечером в четверг, 6 октября, около 20 протестующих пришли к зданию телеканала "Интер" на улице Дмитриевской в ​​Киеве, чтобы демонтировать возведенный вокруг забор. Они принесли молотки, пилы и другое строительное оборудование.
    Парасюк vs Вилкул. Полная версия. Видео
    Парасюк vs Вилкул. Полная версия 
    00:21 23.09.2016
    10917"Шоу Парасюк": преступление и наказание
    В интернете опубликовано полное видео драки народных депутатов Владимира Парасюка и Александра Вилкула в здании телеканала после окончания эфира "Вечернего прайма".
    Михаил Погребинский
    Погребинский: в Украине организации ультраправого толка стали частью политической жизни
    12:53 16.09.2016
    3706Нападение и поджог на канале "Интер"
    Современный политический режим в Украине выглядит как абсолютно нетерпимый и авторитарный, создающий вал угроз по отношению к любому инакомыслию, отметил политолог Михаил Погребинский.
    Порошенко считает неприемлимым вмешиваться в ситуацию с Интером. Видео
    Порошенко считает неприемлимым вмешиваться в ситуацию с "Интером" 
    12:01 16.09.2016
    424Нападение и поджог на канале "Интер"
    Президент Украины Петр Порошенко выразил недовольство ситуацией со СМИ в стране, призвал правоохранителей к прозрачности в расследовании нападений на журналистов.
    Флаг Украины
    Обзор блогосферы: в Украине вводится мощнейшая цензура
    18:34 10.09.2016
    4433
    Экономика страны, падение гривны, скандал вокруг "Интера". И не только эти события - самые обсуждаемые на минувшей неделе. Агентство РИА Новости Украина подготовило обзор блогов.
    Последствия пожара в офисе телеканала Интер в Киеве
    Последствия пожара в офисе телеканала "Интер" в Киеве 
    02:20 05.09.2016
    585Нападение и поджог на канале "Интер"
    В киевском офисе телеканала "Интер" произошел пожар. Полиция задержала несколько человек, которые могут быть причастны к событиям под офисом телеканала.
    Анна Герман осваивает профессию телеведущей. Видео
    Анна Герман осваивает профессию телеведущей 
    03:43 04.07.2016
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    Бывший народный депутат от Партии регионов, бывшая советница Януковича Анна Герман появилась в телеэфире в роли ведущей. Планируется, что она будет вести программу "Субъективные итоги недели" на телеканале NewsOne.
    Сапер-взрывотехник, архивное фото
    В Киеве сообщили о минировании телеканала "112 Украина"
    15:20 05.12.2015
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    Согласно информации, предоставленной правоохранителями, после сообщения о заминировании телеканала "112 Украина" на место происшествия выехали специалисты и взрывотехники.
    Телевизионный пульт. Архивное фото
    В Украине рассматривают замену российских телеканалов эротическими
    13:01 30.04.2015
    345Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Согласно информации главы Нацсовета Украины по телевидению Юрия Артеменко, такие телеканалы либо будут выходить в эфир поздно ночью, либо их сигнал будет закодирован.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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