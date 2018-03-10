Тела пассажиров в ближайшее время будут доставлены в египетскую Александрию, где их передадут судмедэкспертам для экспертизы ДНК. Французское судно John Lethbridge продолжит поиски тел, чтобы убедиться, что все останки тел пассажиров извлечены из воды.
В США в университете Калифорнии мужчина открыл огонь – погиб преподаватель, нападавший застрелился, пойман возможный сигнал "черного ящика" самолета EgyptAir, Европа страдает от стихии, из-за разгула которой гибнут люди.
Если местоположение самописцев обнаружат, то поднимать на поверхность будет специализированное судно John Lethbridge компании Deep Ocean Search, которое должно присоединиться к поискам в течение недели.
Перед вылетом из Парижа техническое состояние лайнера EgyptAir было в норме, власти США хотят казнить убийцу афроамериканцев, на улицах Эль-Фаллуджи в Ираке появились "отряды смерти", у берегов Ливии спасены не менее трех тысяч мигрантов.
В то же время представитель Франции в следственной группе по крушению самолета авиакомпании EgyptAir опроверг сообщения о том, что на борту лайнера произошел взрыв, и призвал дождаться обнаружения черных ящиков самолета.
Накануне в трех городах Луганщины заработала новая полиция, Генпрокурор Юрий Луценко анонсировал закрытие управления, допрашивавшего следователей по "Майдану". В этот же день в Киеве состоялись проводы сборной Украины по футболу на Евро-2016.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".