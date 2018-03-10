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    EgyptAir

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 58
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    Самолет EgyptAir
    В США снят запрет на ноутбуки в самолетах Egyptair
    00:27 13.07.2017
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    Запрет на провоз электронных устройств, которые превышают по размеру мобильный телефон, на борту направляющихся в США авиарейсов был отменен американским министерством внутренней безопасности.
    Самолет EgyptAir
    Французские следователи нашли следы тротила на обломках EgyptAir - СМИ
    00:37 17.09.2016
    1702Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Судебные власти Египта не допустили французских следователей к более детальному изучению обломков, сообщил близкий к расследованию источник. Крушение лайнера произошло в мае.
    Самолет EgyptAir. Архивное фото
    Поиск останков жертв крушения А320 EgyptAir продолжится до 18 июля
    08:41 10.07.2016
    847Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Эксперты судна продолжат обследовать морское дно, чтобы удостовериться в том, что все останки тел извлечены из воды. На борту разбившегося лайнера находились 66 пассажиров и членов экипажа.
    Самолет EgyptAir. Архивное фото
    Спасатели извлекли все тела пассажиров на месте крушения А320
    02:24 04.07.2016
    717Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Тела пассажиров в ближайшее время будут доставлены в египетскую Александрию, где их передадут судмедэкспертам для экспертизы ДНК. Французское судно John Lethbridge продолжит поиски тел, чтобы убедиться, что все останки тел пассажиров извлечены из воды.
    Потерпевший 19 мая катастрофу самолет авиакомпании Egyptair Airbus A320-200, бортовой номер SU-GCC, выполнявший регулярный пассажирский рейс MS-804
    Извлечены первые данные самописца лайнера EgyptAir: на борту был дым
    22:44 29.06.2016
    745Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    По данным комиссии, данные из одного из самописцев подтверждают версию о дыме из уборной и отсека бортового радиоэлектронного оборудования на борту самолета.
    Потерпевший 19 мая катастрофу самолет авиакомпании Egyptair Airbus A320-200, бортовой номер SU-GCC, выполнявший регулярный пассажирский рейс MS-804
    Карту памяти самописца авиалайнера EgyptAir удалось восстановить
    04:10 28.06.2016
    1567Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    По данным комиссии по расследованию катастрофы, после проведения точных тестов было установлено, что "устройство содержит информация, содержащую параметры самолета".
    Речевой самописец разбившегося самолета EgyptAir поднят на поверхность
    Речевой самописец лайнера EgyptAir поднят на поверхность 
    19:33 16.06.2016
    572Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Обнаружен и поднят на поверхность речевой самописец самолета А320 компании EgyptAir, который потерпел крушение над Средиземном морем 19 мая. Об этом сообщило Министерство гражданской авиации Египта.
    Самолет EgyptAir. Архивное фото
    Обнаружены зоны нахождения основных обломков пропавшего А320
    23:56 15.06.2016
    300Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    В Комиссию уже поступило первое фото одного из деталей фюзеляжа. В настоящее время специалисты, находящиеся на судне, составляют точную карту расположения обломков авиалайнера на морских глубинах.
    Самолет EgyptAir. Архивное фото
    На поиски "черных ящиков" самолета EgyptAir осталось 5 дней - эксперты
    03:11 13.06.2016
    238Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Заряда батарей самописцев, издающих сигналы, по которым их пытаются отыскать, хватит примерно на пять дней. В связи с этим принято решение более интенсивно проводить поиски.
    Последствия дождей во Франции
    О чем пишут в мире: расправа в университете Калифорнии, жертвы стихии в Европе
    12:55 02.06.2016
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    В США в университете Калифорнии мужчина открыл огонь – погиб преподаватель, нападавший застрелился, пойман возможный сигнал "черного ящика" самолета EgyptAir, Европа страдает от стихии, из-за разгула которой гибнут люди.
    Поисковая операция египетского самолета авиакомпании EgyptAir
    В Средиземном море зафиксирован предполагаемый сигнал черного ящика А320
    14:22 01.06.2016
    413Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Если местоположение самописцев обнаружат, то поднимать на поверхность будет специализированное судно John Lethbridge компании Deep Ocean Search, которое должно присоединиться к поискам в течение недели.
    Потерпевший 19 мая катастрофу самолет авиакомпании Egyptair Airbus A320-200, бортовой номер SU-GCC, выполнявший регулярный пассажирский рейс MS-804
    СМИ назвали новую причину крушения лайнера EgyptAir
    10:46 28.05.2016
    5320Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Следователи пытаются установить, среагировали ли пилоты на сообщения о задымлении, руководствуясь инструкцией по чрезвычайным ситуациям, что могло привести к отключению важных систем безопасности.
    Поисковая операция египетского самолета EgyptAir
    Специалисты зафиксировали сигнал радиомаяка упавшего самолета EgyptAir
    05:06 26.05.2016
    644Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Как сообщается, египетскими специалистами были зафиксированы сигналы, исходящие от радиомаяка на спутник. Такие сообщения устройство посылает при авиакатастрофах.
    Логотип Google
    О чем пишут в мире: обыски Google, спасение 3 тысяч мигрантов, "отряды смерти"
    10:54 25.05.2016
    265
    Перед вылетом из Парижа техническое состояние лайнера EgyptAir было в норме, власти США хотят казнить убийцу афроамериканцев, на улицах Эль-Фаллуджи в Ираке появились "отряды смерти", у берегов Ливии спасены не менее трех тысяч мигрантов.
    Самолет EgyptAir. Архивное фото
    Техническое состояние самолета EgyptAir было в норме – бортовой журнал
    01:45 25.05.2016
    391Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Как сообщают СМИ со ссылкой на бортовой журнал, в ходе полета с электронной системы авиалайнера поступило 11 сообщений, свидетельствующих о нормальной работе двигателя.
    Родственники пассажиров EgyptAir в Каире
    Эксперт: анализ останков жертв крушения самолета EgyptAir указывает на взрыв
    15:58 24.05.2016
    613Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    В то же время представитель Франции в следственной группе по крушению самолета авиакомпании EgyptAir опроверг сообщения о том, что на борту лайнера произошел взрыв, и призвал дождаться обнаружения черных ящиков самолета.
    Самолет EgyptAir
    Стали известны новые обстоятельства крушения самолета EgyptAir
    23:25 23.05.2016
    1165Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Как сообщил представитель Национальной службы воздушной навигации Египта Ихаб Мохи ад-Дин, самолет перед крушением не совершал никаких резких маневров, как об этом сообщалось ранее.
    ДТП в Одессе. Неизвестные похитили виновника аварии
    Хроника 22 мая: ДТП с разборками в Одессе, срыв гей-парада в Кишиневе
    09:18 23.05.2016
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    Накануне в трех городах Луганщины заработала новая полиция, Генпрокурор Юрий Луценко анонсировал закрытие управления, допрашивавшего следователей по "Майдану". В этот же день в Киеве состоялись проводы сборной Украины по футболу на Евро-2016.
    Родственники пассажиров EgyptAir в Каире
    Останки жертв авиакатастрофы EgyptAir доставлены в Каир - СМИ
    23:59 22.05.2016
    825Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    По сообщению средств массовой информации, судмедэксперты начинают сбор ДНК-проб у родственников погибших для идентификации останков, доставленных в воскресенье в Каир.
    В Каире состоялись похороны одной из жертв катастрофы в Средиземном море самолета A320 рейса MS804 компании EgyptAir
    Прошли первые похороны жертв катастрофы лайнера EgyptAir
    09:17 22.05.2016
    1735Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    На похоронах стюардессы Яри Хани Тавфик собрались сотни друзей и родственников. Многие из них, по их признанию, до сих пор не могут поверить в случившееся.
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