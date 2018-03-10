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Тела пассажиров в ближайшее время будут доставлены в египетскую Александрию, где их передадут судмедэкспертам для экспертизы ДНК. Французское судно John Lethbridge продолжит поиски тел, чтобы убедиться, что все останки тел пассажиров извлечены из воды.