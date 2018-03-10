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В Каире продолжается акция протеста против правления президента Мухаммеда Мурси. Протестующие обратились с открытым письмом к армии и полиции страны с просьбой защитить их от провокаций исламистов. По данным местных СМИ, в столкновениях, начавшимися в воскресенье вечером погибли до 15 человек, около 600 получили ранения.