Голова статуи, предположительно, Рамзеса Второго получила серьезные повреждения. Археологи полагают, что оставшаяся часть памятника, пока остающаяся в земле, также может быть разломана на крупные фрагменты.
Как отмечается, были задержаны четыре человека, в том числе женщина, по подозрению в связи с этим нападением. Идет розыск еще двух граждан. Теракт осуществил 22-летний смертник Шафик Махмуд Мухаммед Мустафа.
Накануне в трех городах Луганщины заработала новая полиция, Генпрокурор Юрий Луценко анонсировал закрытие управления, допрашивавшего следователей по "Майдану". В этот же день в Киеве состоялись проводы сборной Украины по футболу на Евро-2016.
Лидер афганских талибов мог погибнуть от авиаудара США, антиправительственные выступления во Франции становятся все радикальнее, а пять австралийских семей подали в ЕСПЧ иск в связи с катастрофой рейса MH17 на востоке Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Число жертв пожара в ночном клубе Каира, который начался после того, как неизвестные закидали здание бутылками с зажигательной смесью, возросло до 18 человек, сообщает сайт египетской газеты "Аль-Ватан" со ссылкой на источник в органах безопасности страны.
По Египту прокатилась волна беспорядков после того, как силовики начали разгон лагерей сторонников свергнутого президента-исламиста Мухаммеда Мурси. По предварительным данным, погибли более 900 человек.
В Каире продолжается акция протеста против правления президента Мухаммеда Мурси. Протестующие обратились с открытым письмом к армии и полиции страны с просьбой защитить их от провокаций исламистов. По данным местных СМИ, в столкновениях, начавшимися в воскресенье вечером погибли до 15 человек, около 600 получили ранения.
Как отмечается, были задержаны четыре человека, в том числе женщина, по подозрению в связи с этим нападением. Идет розыск еще двух граждан. Теракт осуществил 22-летний смертник Шафик Махмуд Мухаммед Мустафа.
На счету группировки "Исламское государство" - множество терактов по всему миру, а ее ряды пополняют постоянно новобранцы из разных стран. Однако джихадисты не только вербуют молодежь, но и похищают несовершеннолетних, превращая их в палачей и террористов-смертников.
Неизвестные в ночь на пятницу забросали бутылками с зажигательной смесью ночной клуб в районе Эль-Гиза египетской столицы. По имеющейся информации, инцидент произошел на улице Эль-Нил по соседству с отелем "Шахразад".