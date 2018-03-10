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    Каир (город)

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Владимир Путин
    Путин дал добро на возобновление авиасообщения с Каиром
    14:41 04.01.2018
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    Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.
    Нападение на коптскую церковь в пригороде Каира
    Нападение на коптскую церковь в пригороде Каира: кадры с места ЧП 
    20:27 29.12.2017
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    В результате нападения в Египте в пятницу погибли, по официальным данным, семь человек, еще четверо получили ранения в перестрелке. Кадры с места ЧП - в фотоленте РИА Новости Украина.
    Ситуация в Сирии
    Подписаны соглашения по работе зоны деэскалации в Сирии
    12:02 22.07.2017
    107
    Документы подписаны в развитие астанинских договоренностей при посредничестве египетской стороны. Первый гуманитарный конвой в зону деэскалации и вывоз раненых планируются в ближайшие дни.
    Статуя из кварцита древнеегипетского фараона Рамзеса Второго
    В Каире обнаружили 4-тонную статую древнеегипетского фараона
    10:28 10.03.2017
    250
    Голова статуи, предположительно, Рамзеса Второго получила серьезные повреждения. Археологи полагают, что оставшаяся часть памятника, пока остающаяся в земле, также может быть разломана на крупные фрагменты.
    Момент взрыва в коптской церкви в Каире. Видео
    Момент взрыва в церкви Каира 
    08:57 14.12.2016
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    Как отмечается, были задержаны четыре человека, в том числе женщина, по подозрению в связи с этим нападением. Идет розыск еще двух граждан. Теракт осуществил 22-летний смертник Шафик Махмуд Мухаммед Мустафа.
    Взрыв в Каире
    Задержаны четыре человека в связи с терактом в Каире – президент Египта
    15:03 12.12.2016
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    Как отмечается, были задержаны четыре человека, в том числе женщина, по подозрению в связи с этим нападением. Идет розыск еще двух граждан.
    Взрыв в Каире
    Взрыв в коптской церкви Каира: подробности трагедии, унесшей десятки жизней
    10:29 12.12.2016
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    На улице перед церковью собрались сотни жителей Каира. Среди них родственники жертв теракта в церкви. Они требуют найти и казнить организаторов взрыва.
    Взрыв в церкви в Каире
    Число жертв взрыва в Каире возросло до 28
    17:24 11.12.2016
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    По информации египетских СМИ, в результате масштабного взрыва в церкви в Каире 70 человек серьезно пострадали, 28 человек погибли.
    Египетский флаг
    Трехдневный траур объявлен в Египте в связи с терактом в Каире
    14:56 11.12.2016
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    В распространенном заявлении президентской администрации говорится, что объявляется траур на три дня по всей стране, начиная с воскресенья. По последним данным, при теракте погибли 26 человек.
    Взрыв в церкви в Каире
    При взрыве в церкви Каира погибли 25 человек
    12:25 11.12.2016
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    СМИ сообщили, что очень много раненых в тяжелом состоянии, поэтому сложно сказать, сколько будет жертв. МВД Египта также распорядилось усилить охрану всех церквей в стране.
    Акция протеста переселенцев возле Верховной Рады
    Фотоитоги 9 декабря: протесты в Киеве и Херсоне, смертельный взрыв в Каире 
    19:20 09.12.2016
    384Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    В пятницу под Верховной Радой Украины прошел многочисленный митинг переселенцев из Донбасса и Крыма, приуроченный к Всемирному дню прав человека.
    Взрыв в Каире
    На месте взрыва в Каире, где погибли полицейские 
    15:21 09.12.2016
    151
    Шесть полицейских погибли в результате взрыва в пятницу в районе улицы эль-Харам в Каире, еще несколько сотрудников полиции пострадали, сообщает МВД Египта.
    Взрыв в Каире
    В Каире прогремел взрыв, погибли шесть полицейских
    15:05 09.12.2016
    155
    Согласно информации СМИ, злоумышленники подорвали бомбы дистанционно в момент, когда мимо проезжала автомашина с полицейскими. Среди погибших полицейских - двое офицеров.
    Пожар в Каире
    Масштабный пожар на рынке в Каире: место инцидента 
    09:30 09.06.2016
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    На юге Каира произошел пожар в минувшую пятницу. Огонь охватил значительную территорию рынка. Фотографии с места инцидента смотрите в подборке РИА Новости Украина.
    ДТП в Одессе. Неизвестные похитили виновника аварии
    Хроника 22 мая: ДТП с разборками в Одессе, срыв гей-парада в Кишиневе
    09:18 23.05.2016
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    Накануне в трех городах Луганщины заработала новая полиция, Генпрокурор Юрий Луценко анонсировал закрытие управления, допрашивавшего следователей по "Майдану". В этот же день в Киеве состоялись проводы сборной Украины по футболу на Евро-2016.
    Ситуация в Алеппо
    О чем пишут ИноСМИ: секретный визит в Сирию, антифашисты-поджигатели в Париже
    14:15 22.05.2016
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    Лидер афганских талибов мог погибнуть от авиаудара США, антиправительственные выступления во Франции становятся все радикальнее, а пять австралийских семей подали в ЕСПЧ иск в связи с катастрофой рейса MH17 на востоке Украины.
    В Каире состоялись похороны одной из жертв катастрофы в Средиземном море самолета A320 рейса MS804 компании EgyptAir
    Прошли первые похороны жертв катастрофы лайнера EgyptAir
    09:17 22.05.2016
    1735Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    На похоронах стюардессы Яри Хани Тавфик собрались сотни друзей и родственников. Многие из них, по их признанию, до сих пор не могут поверить в случившееся.
    Родственники пассажиров EgyptAir в Каире
    Фотоитоги 19 мая: ЧП с лайнером EgyptAir, День вышиванки и "эротика" в Каннах 
    17:50 19.05.2016
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    Самолет EgyptAir, на борту которого находилось 66 человек, совершавший рейс Париж-Каир, разбился ночью на четверг. Обломки лайнера были обнаружены к югу от греческого острова Карпатос.
    Скорая помощь в Египте. Архивное фото
    Три человека пострадали при взрыве бомбы в Каире - СМИ
    01:20 10.03.2016
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    Взрыв произошел на улице Фейсал в Гизе, в момент проезда полицейского бронетранспортера. Машина с находившимися внутри силовиками получила незначительные повреждения.
    В Египте смертельная стрельба полиции вызвала протесты
    Протесты в Каире из-за убийства водителя такси полицейским 
    21:57 19.02.2016
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    В четверг вечером, 18 февраля, сотни протестующих египтян собрались у дирекции безопасности в Каире, чтобы выразить свой протест из-за действий полицейского.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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