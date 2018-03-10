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    Газа

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Можжевеловый сокол: учения ВВС Израиля и США
    ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям ХАМАС в Газе
    00:24 31.12.2017
    103Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    Согласно заявлению израильской армии, в ответ на ракетный обстрел Шаар-Ха-Негева и Сдот-Негева в южном Израиле истребители ВВС Израиля нанесли удар по наблюдательному пункту террористической организации ХАМАС на юге сектора Газа.
    Палестинский боец убитый израильскими военными на границе Сектора Газа.
    Авиаудар по сектору Газа: погибли палестинцы, ехавшие на мотоцикле
    14:27 12.12.2017
    108Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    Палестинская радиостанция "Аль-Акса" сообщает, что в больницу доставлены тела двух погибших мужчин, которые в момент удара передвигались на мотоцикле.
    Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной. Архивное фото
    Израиль ответил авиаударом на ракетный обстрел из сектора Газа
    08:36 09.11.2015
    105
    Бомбардировка стала ответом на запуск ракеты, которая накануне вечером упала на открытой местности на юге Израиля. В пресс-службе армии уточнили, что с начала года уже 19 ракет, выпущенных террористами Газы, разорвались на израильской территории.
    Ситуация в секторе Газа. Архивное фото
    Жертвами авиаудара Израиля в Газе стали беременная женщина и ребенок - СМИ
    06:44 11.10.2015
    98На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Как сообщают СМИ, в результате авиаудара дом палестинцев был разрушен. Личности погибших установлены. Речь идет о 30-летней Нур Хассан и ее двухлетней дочери Рахаф Хассан. По словам медиков, под обломками до сих пор находятся три человека.
    Удар по сектору Газа. Архивное фото
    Израиль нанес ответный удар после обстрела юга страны со стороны сектора Газа
    09:36 24.06.2015
    201
    Как пишет израильская газета "Гаарец", ранее боевики выпустили из сектора Газа ракету по югу Израиля, за обстрел израильской территории военные возлагают на радикальную группировку ХАМАС.
    Ситуация в секторе Газа
    Египет на три дня открыл границу с сектором Газа
    12:08 13.06.2015
    194
    Египетский погранпереход "Рафах" на границе с сектором Газа был закрыт сразу после крупных терактов в отношении египетских военнослужащих, произошедших 24 октября 2014 года на севере Синайского полуострова.
    Представители ХАМАС. Архивное фото
    Взрыв в Газе прогремел у здания штаб-квартиры движения ХАМАС
    05:58 05.05.2015
    58
    Члены экстремистской организации "Салафия", называющей себя сторонниками "Исламского государства", опубликовали заявление, адресованное движению ХАМАС, с требованием освободить арестованных салафитов.
    Палестинские протестующие в северной части сектора Газа
    Нападение на офис ООН в Газе 
    16:41 29.01.2015
    138
    В среду, 28 января, десятки палестинцев напали на офис ООН в городе Газа после приостановления организацией программы помощи для жертв прошлогодней войны Палестины и Израиля.
    Израильская армия в секторе Газа. Архивное фото
    Израиль открыл границу с сектором Газа
    10:19 04.11.2014
    51На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Власти Израиля открыли во вторник два перехода на совместной границе с сектором Газа - "Керем Шалом" и "Эрез".
    Генсекретарь ООН Пан Ги Мун
    Генсек ООН во вторник посетит сектор Газа
    02:15 13.10.2014
    30
    В воскресенье в египетской столице начала работу однодневная международная конференция по восстановлению палестинского сектора Газа. В работе конференции принимают участие представители более 50 стран-доноров.
    Глава МИД Норвегии Берге Бренде
    Страны-доноры выделят на восстановление Газы $5,4 млрд - МИД Норвегии
    22:32 12.10.2014
    70
    Самую большую помощь на сумму в один миллиард долларов палестинскому анклаву намерен выделить Катар. По двести миллионов долларов направить "братскому палестинскому народу" пообещали Кувейт и ОАЭ.
    Флаг Евросоюза
    ЕК согласует в ближайшее время дату трехсторонней встречи по газу
    14:31 13.05.2014
    8Проблемы с оплатой российского газа
    Еврокомиссия согласует в ближайшее время дату трехсторонней встречи по газу с РФ и Украиной, сообщила представитель ЕК Пия Аренкильде Хансен.
    Зенитно-ракетный комплекс
    СМИ: ВВС Израиля нанесли удары по объектам боевиков в секторе Газа
    09:09 04.04.2014
    9
    ВВС Израиля нанесли удары по предполагаемым объектам боевиков в секторе Газа, два палестинца получили ранения, сообщает в пятницу газета Haaretz.
    Разрушенный дом одного из военачальников движения ХАМАС
    ХАМАС сожалеет об игнорировании ЛАГ блокады Газы - заявление
    09:49 27.03.2014
    12
    Движение ХАМАС выразило сожаление, что саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) проигнорировал блокаду Газы, говорится в заявлении движения, поступившем в четверг в РИА Новости.
    Палестинский боевик
    Власти сектора Газа задержали банду, ограбившую банк ХАМАС
    09:56 11.03.2014
    11
    Полиция сектора Газа задержала пятерых подозреваемых в вооруженном налете на банк, который принадлежит правящему в анклаве движению ХАМАС и выплачивает жалование сотрудникам исламистской администрации, сообщила пресс-служба местного МВД.
    Израильский флаг
    Израиль разрешил поставки стройматериалов в сектор Газа для нужд ООН
    14:36 10.12.2013
    12
    Израильские власти после почти двух месяцев перерыва возобновили поставки стройматериалов в сектор Газа, но пока только для проектов под эгидой ООН.
    Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Египетские власти отменили визит премьера Турции в Сектор Газа
    08:31 05.08.2013
    11
    Турецкий премьер планировал посетить Сектор Газа еще несколько месяцев назад, но каждый раз ему приходилось откладывать дату визита из-за беспорядков в Египте.
    Сектор Газа
    Главный дипломат ЕС побывала в Газе и призвала открыть ее границы
    09:57 21.06.2013
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    Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон посетила в четверг сектор Газа и призвала к открытию его границ, контролируемых Израилем.
    Подозреваемые во взрывах в Бостоне
    Тамерлан Царнаев не поехал в Газу из-за незнания арабского языка
    09:44 05.06.2013
    6Теракты в Бостоне
    Тамерлан Царнаев, предполагаемый исполнитель теракта в Бостоне, ранее собирался присоединиться к одной из антиизраильских группировок в Секторе Газа, но не смог этого сделать из-за незнания арабского языка.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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