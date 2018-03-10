Согласно заявлению израильской армии, в ответ на ракетный обстрел Шаар-Ха-Негева и Сдот-Негева в южном Израиле истребители ВВС Израиля нанесли удар по наблюдательному пункту террористической организации ХАМАС на юге сектора Газа.
Бомбардировка стала ответом на запуск ракеты, которая накануне вечером упала на открытой местности на юге Израиля. В пресс-службе армии уточнили, что с начала года уже 19 ракет, выпущенных террористами Газы, разорвались на израильской территории.
Как сообщают СМИ, в результате авиаудара дом палестинцев был разрушен. Личности погибших установлены. Речь идет о 30-летней Нур Хассан и ее двухлетней дочери Рахаф Хассан. По словам медиков, под обломками до сих пор находятся три человека.
Египетский погранпереход "Рафах" на границе с сектором Газа был закрыт сразу после крупных терактов в отношении египетских военнослужащих, произошедших 24 октября 2014 года на севере Синайского полуострова.
В воскресенье в египетской столице начала работу однодневная международная конференция по восстановлению палестинского сектора Газа. В работе конференции принимают участие представители более 50 стран-доноров.
Полиция сектора Газа задержала пятерых подозреваемых в вооруженном налете на банк, который принадлежит правящему в анклаве движению ХАМАС и выплачивает жалование сотрудникам исламистской администрации, сообщила пресс-служба местного МВД.
Тамерлан Царнаев, предполагаемый исполнитель теракта в Бостоне, ранее собирался присоединиться к одной из антиизраильских группировок в Секторе Газа, но не смог этого сделать из-за незнания арабского языка.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".