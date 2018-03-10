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Как сообщают СМИ, в результате авиаудара дом палестинцев был разрушен. Личности погибших установлены. Речь идет о 30-летней Нур Хассан и ее двухлетней дочери Рахаф Хассан. По словам медиков, под обломками до сих пор находятся три человека.