Согласно заявлению комиссии, которая анализировала действия Военно-воздушных сил Израиля 10 февраля, экипаж допустил профессиональную ошибку, "предпочтя выполнить задание вместо того, чтобы в достаточной мере защитить себя".
В армейской пресс-службе уточнили, что "в ответ на ракету, выпущенную в сторону Израиля ранее, самолет ВВС Израиля нанес удар по военному объекту, принадлежащему террористической организации ХАМАС на юге Газы".
Согласно заявлению израильской армии, в ответ на ракетный обстрел Шаар-Ха-Негева и Сдот-Негева в южном Израиле истребители ВВС Израиля нанесли удар по наблюдательному пункту террористической организации ХАМАС на юге сектора Газа.
Удар по базе организации "Народный фронт освобождения Палестины - Главное командование" (НФОП-ГК) был нанесен в 15.15. В заявлении НФОП-ГК говорится, что объектом бомбардировки стал склад с боеприпасами.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно заявлению комиссии, которая анализировала действия Военно-воздушных сил Израиля 10 февраля, экипаж допустил профессиональную ошибку, "предпочтя выполнить задание вместо того, чтобы в достаточной мере защитить себя".