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    ВВС Израиля

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    ВВС Израиля. Архивное фото
    ВВС Израиля сообщили подробности, из-за чего был сбит F-16 над Сирией
    02:55 26.02.2018
    571Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Согласно заявлению комиссии, которая анализировала действия Военно-воздушных сил Израиля 10 февраля, экипаж допустил профессиональную ошибку, "предпочтя выполнить задание вместо того, чтобы в достаточной мере защитить себя".
    Истребитель военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
    Авиация Израиля атаковала объект ХАМАС на юге сектора Газа
    03:41 02.01.2018
    44Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    В армейской пресс-службе уточнили, что "в ответ на ракету, выпущенную в сторону Израиля ранее, самолет ВВС Израиля нанес удар по военному объекту, принадлежащему террористической организации ХАМАС на юге Газы".
    Можжевеловый сокол: учения ВВС Израиля и США
    ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям ХАМАС в Газе
    00:24 31.12.2017
    103Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    Согласно заявлению израильской армии, в ответ на ракетный обстрел Шаар-Ха-Негева и Сдот-Негева в южном Израиле истребители ВВС Израиля нанесли удар по наблюдательному пункту террористической организации ХАМАС на юге сектора Газа.
    Военно-воздушные силы Израиля. Архивное фото
    Израильские ВВС атаковали сирийский военный объект на Голанских высотах
    00:40 23.12.2017
    196
    По данным СМИ, израильские ВВС нанесли ракетный удар по сирийскому военному объекту в районе Кунейтра на Голанских высотах, обошлось без жертв.
    ВВС Израиля. Архивное фото
    Израиль нанес авиаудар по иранской военной базе в Сирии - СМИ
    03:49 03.12.2017
    597Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Всего израильская авиация выпустила пять ракет по иранской военной базе, расположенной в 50 километрах от сирийско-израильской границы, после атаки были слышны громкие взрывы.
    ВВС Израиля. Архивное фото
    Израиль вновь атаковал позиции сирийской армии на Голанах
    23:08 25.06.2017
    329Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Согласно заявлению командования сирийской правительственной армии, "Израиль возобновил агрессию и атаковал одну из позиций" на Голанских высотах.
    ВВС Израиля. Архивное фото
    ВВС Израиля атаковали сирийские войска на границе
    23:58 24.06.2017
    922На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Обстрел с территории соседнего государства израильские военные признали случайным перелетом снарядов, но назвали его "неприемлемым нарушением израильского суверенитета".
    Истребитель военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
    Израильские самолеты были обстреляны ракетами с территории Сирии
    06:55 17.03.2017
    739Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Как отмечается, ночью 17 марта самолеты ВВС Израиля атаковали несколько целей в Сирии. После выполнения задачи по израильским самолетам были выпущены несколько зенитных ракет.
    Истребитель военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
    Израиль нанес удары по позициям ХАМАС в ответ на ракетный обстрел
    01:57 16.03.2017
    116На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Израильские вооруженные силы сообщили, что "в ответ на ночной ракетный обстрел со стороны Газы ВВС Израиля нанесли удары по двум позициям ХАМАС на севере сектора Газы".
    Израильские военные
    ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа
    07:59 30.09.2015
    145
    Последние обстрелы местные СМИ приписывают салафитским группировкам, которые разделяют идеологию джихадистского панисламизма террористов из "Исламского государства".
    Истребитель военно-воздушных сил Израиля
    ВВС Израиля нанесли авиаудар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел
    04:29 19.09.2015
    84На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Израильские ВВС нанесли три авиаудара в северной части сектора Газа после ракетного обстрела с палестинской территории. Обстрел, целью которого был 24-тысячный город Сдерот, обошелся без пострадавших.
    Израильский флаг
    Израиль нанес авиаудар по территории Сирии в районе Голанских высот - СМИ
    04:34 21.08.2015
    102
    Объектом израильской атаки стал транспортный центр и общественное здание рядом с населенным пунктом Кунейтра. Зданиям и инфраструктуре был нанесен материальный ущерб.
    Истребитель военно-воздушных сил Израиля
    ВВС Израиля нанесли удар по базе палестинской группировки в Ливане - СМИ
    20:37 29.07.2015
    105На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Удар по базе организации "Народный фронт освобождения Палестины - Главное командование" (НФОП-ГК) был нанесен в 15.15. В заявлении НФОП-ГК говорится, что объектом бомбардировки стал склад с боеприпасами.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    ВВС Израиля. Архивное фото
    ВВС Израиля сообщили подробности, из-за чего был сбит F-16 над Сирией
    02:55 26.02.2018
    571
    Согласно заявлению комиссии, которая анализировала действия Военно-воздушных сил Израиля 10 февраля, экипаж допустил профессиональную ошибку, "предпочтя выполнить задание вместо того, чтобы в достаточной мере защитить себя".
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