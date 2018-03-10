Утверждённый в качестве нового генсека Лиги арабских государств (ЛАГ) экс-глава МИД Египта Ахмед Абуль Гейт заявил, что намерен поднять роль Лиги как региональной организации и снизить уровень разногласий между арабскими странами.
Как отметил министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Зайд Аль-Нахайян в воскресенье по окончании экстренной встречи глав МИД стран ЛАГ, члены ЛАГ за исключением Ливана осудили вмешательство Ирана в дела арабских стран.
В тексте заявления указывается на необходимость уважения Ираном принципов невмешательства во внутренние дела арабских государств, а также недопустимости комментариев в отношении выносимых в них судебных приговоров.
Согласно проекту резолюции, Палестина рассчитывает прийти к мирному урегулированию с Израилем в течение ближайших 12 месяцев, при этом устанавливается срок окончания израильской оккупации палестинских территорий - конец 2017 года.
В ходе беседы советник президента США Сьюзан Райс подчеркнула, что США намерены придерживаться обязательств по поддержке умеренной сирийской оппозиции и наращивать подобную помощь, в том числе с помощью программ по обучению и дополнительному вооружению.
Россия предлагает созвать форум с участием Африканского союза, Лиги арабских государств и постоянных членов Совбеза ООН по решению "застарелых конфликтов", в первую очередь - арабо-израильского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".