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    Лига арабских государств

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Флаг Палестины
    Арабские страны призызвали к международному признанию государства Палестина
    07:11 10.12.2017
    159
    Совет Лиги арабских государств призвала признать палестинское государство в границах 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
    Лига арабских государств. Архивное фото
    Лига арабских государств требует от Трампа изменить решение по Иерусалиму
    03:32 10.12.2017
    166Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    Согласно заявлению Лиги арабских государств, Совет потребовал от США отменить решение по Иерусалиму и вместе с международным сообществом принудить Израиль выполнить резолюции ООН.
    Президент ЛАГ Ахмед Абуль Гейт
    Ключевые задачи нового генсека ЛАГ Ахмеда Абуль Гейта
    12:32 11.03.2016
    118
    Утверждённый в качестве нового генсека Лиги арабских государств (ЛАГ) экс-глава МИД Египта Ахмед Абуль Гейт заявил, что намерен поднять роль Лиги как региональной организации и снизить уровень разногласий между арабскими странами.
    Погром посольства Саудовской Аравии в Тегеране
    Члены ЛАГ осудили вмешательство Ирана в дела арабских стран – МИД ОАЭ
    20:11 10.01.2016
    100Казнь проповедника в Саудовской Аравии: массовые протесты
    Как отметил министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Зайд Аль-Нахайян в воскресенье по окончании экстренной встречи глав МИД стран ЛАГ, члены ЛАГ за исключением Ливана осудили вмешательство Ирана в дела арабских стран.
    Погром посольства Саудовской Аравии в Тегеране
    ЛАГ проведет экстренную встречу по саудовско-иранскому конфликту
    17:27 04.01.2016
    145Казнь проповедника в Саудовской Аравии: массовые протесты
    Встреча пройдет по просьбе Саудовской Аравии. Одной из задач переговоров Лиги арабских государств станет "осуждение вмешательства Ирана в арабские дела".
    Погром посольства Саудовской Аравии в Тегеране
    ЛАГ осудила нападение на саудовское посольство в Иране
    22:19 03.01.2016
    71Казнь проповедника в Саудовской Аравии: массовые протесты
    В тексте заявления указывается на необходимость уважения Ираном принципов невмешательства во внутренние дела арабских государств, а также недопустимости комментариев в отношении выносимых в них судебных приговоров.
    Флаг Турции
    Турция должна немедленно вывести свои войска из Ирака - ЛАГ
    18:55 24.12.2015
    252
    Согласно информации, ЛАГ осуждает Турцию за ввод войск на иракскую территорию и требует от турецкого правительства их немедленного вывода, без каких-либо условий.
    Последствия авиаудара по Йемену
    Саммит ЛАГ решил продолжать военную операцию в Йемене - заявление
    14:09 29.03.2015
    156Военная кампания в Йемене
    Согласно итоговому заявлению саммита в египетском Шарм эш-Шейхе, военная операция в Йемене будет продолжаться до отступления хуситов со всех занятых ими городов и сдачи оружия.
    Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади. Архивное фото
    Президент Йемена направился в Шарм-эш-Шейх для участия в саммите ЛАГ
    17:56 26.03.2015
    113Военная кампания в Йемене
    Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади направился в Египет из йеменского города Аден "под протекцией" Саудовской Аравии.
    Боевик. Архивное фото
    Ислам против Европы: битва мировоззрений
    15:13 11.01.2015
    712Франция: террор нарастает
    Теракт в редакции журнала Charlie Hebdo продолжает вызывать шок и возмущение.
    Похороны жертв в Ливии. Архивное фото
    ЛАГ созывает экстренное заседание в понедельник из-за ситуации в Ливии
    02:39 05.01.2015
    59
    Генсек ЛАГ на заседании представит отчет о развитии событий в Ливии и деятельности спецпосланника организации в Ливии Насыра аль-Кудвы.
    Заседание СБ ООН
    Дата голосования в СБ ООН резолюции по Палестине не определена - посол
    13:51 22.12.2014
    43
    Посол Палестины в Москве Фаед Мустафа сообщил, что конкретной даты голосования проекта резолюции по Палестине пока еще нет.
    Постоянный представителя России при ООН Виталий Чуркин
    Чуркин: РФ готова поддержать новый проект резолюции по Палестине
    05:51 19.12.2014
    59На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Согласно проекту резолюции, Палестина рассчитывает прийти к мирному урегулированию с Израилем в течение ближайших 12 месяцев, при этом устанавливается срок окончания израильской оккупации палестинских территорий - конец 2017 года.
    Заседание СБ ООН
    Министры ЛАГ предложат Совбезу ООН резолюцию о создании государства Палестина
    03:58 30.11.2014
    34
    Резолюцию, согласно данным дипломатического источника, могу передать в ближайшие дни.
    Ситуация в Сирии
    Советник Обамы обсудила с эмиссаром ООН урегулирование ситуации в Сирии
    05:29 06.11.2014
    67Вооруженный конфликт в Сирии.
    В ходе беседы советник президента США Сьюзан Райс подчеркнула, что США намерены придерживаться обязательств по поддержке умеренной сирийской оппозиции и наращивать подобную помощь, в том числе с помощью программ по обучению и дополнительному вооружению.
    Сергей Лавров
    Лавров в ООН не оставил неохваченных вопросов
    03:07 27.09.2014
    408
    Глава российской дипломатии Сергей Лавров в пятницу представил международным журналистам позицию Москвы по основным проблемам мировой политики.
    Сергей Лавров. Архивное фото
    Лавров предлагает созвать форум для решения арабо-израильского и других конфликтов
    00:42 25.09.2014
    56На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Россия предлагает созвать форум с участием Африканского союза, Лиги арабских государств и постоянных членов Совбеза ООН по решению "застарелых конфликтов", в первую очередь - арабо-израильского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.
    Заседание Лиги арабских государств. Архивное фото
    Силовые меры против ИГ в Сирии должен сопровождать политический процесс - ООН
    02:20 24.09.2014
    43
    Силовые меры против группировки "Исламское государство" в Сирии должны сопровождаться политическим процессом, заявил журналистам спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
    Боевики. Архивное фото
    ЛАГ договорилась бороться с группировкой "Исламское государство"
    22:51 07.09.2014
    84
    Решение было принято в воскресенье на очередном заседании межарабской организации на уровне глав внешнеполитических ведомств, которое прошло в штаб-квартире ЛАГ в египетской столице.
    Разрушенный дом одного из военачальников движения ХАМАС
    ХАМАС сожалеет об игнорировании ЛАГ блокады Газы - заявление
    09:49 27.03.2014
    12
    Движение ХАМАС выразило сожаление, что саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) проигнорировал блокаду Газы, говорится в заявлении движения, поступившем в четверг в РИА Новости.
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