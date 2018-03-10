Согласно заявлению израильской армии, в ответ на ракетный обстрел Шаар-Ха-Негева и Сдот-Негева в южном Израиле истребители ВВС Израиля нанесли удар по наблюдательному пункту террористической организации ХАМАС на юге сектора Газа.
Влиятельные полевые командиры террористической группировки "Исламское государство", долгое время скрывавшиеся в Ираке, выходцы с Северного Кавказа, уничтожены в Сирии, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны России опубликовало видеозапись пуска с подлодки "Великий Новгород" крылатых ракет "Калибр", которые нанесли удар по объектам боевиков террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра" в Сирии.
Согласно заявлению коалиции, примерно в 12.30 ночи по Гринвичу 16 сентября "российские силы нанесли удар восточнее реки Евфрат в Сирии вблизи Дейр-эз-Зора, в результате чего получили ранения бойцы из числа партнеров коалиции".
Военные КНДР указывают на заблуждение США, которые считают "свою территорию неуязвимым небесным царством", и призывают "сделать правильный выбор (отказаться от военных провокаций – Ред.), чтобы в будущем не сожалеть о сегодняшнем дне".
Согласно заявлению стратегических сил Северной Кореи, военные КНДР рассматривают меры для передачи серьезного сигнала о том, что они могут нейтрализовать военные базы США на острове Гуам при помощи баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12".
Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись удара ракетами "Калибр" по объектам террористической организации ИГ в Сирии. Показан пуск ракет с кораблей и подводной лодки "Краснодар" и уничтожение нескольких объектов террористов.
Как заявил в воскресенье сенатор Джон Маккейн, предупредительный удар США по КНДР может быть нанесен артиллерией, дислоцированной в демилитаризационной зоне, что подвергнет опасности большое количество людей.
По информации главы федеральной полиции Ирака Раеда Шакера, ликвидация террориста, известного среди радикалов по прозвищу Абу Аюб аль-Аттар, произошла в районе Рифаи в западной части Мосула, удерживаемой ИГ.
По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, удар в Сирии - ясный сигнал как для США, так и для всего мира, что Дональд Трамп будет делать все, что требуется, для американских национальных интересов.
Со стороны России была подчеркнута необходимость тщательного расследования произошедшего и установления фактов. Министры согласились с необходимостью полного и безусловного выполнения положений резолюции 2254 СБ ООН.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".