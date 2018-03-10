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    удары

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 33
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    Истребитель ВВС Израиля F-15
    Израильская армия провела масштабную атаку на 18 объектов в секторе Газа
    06:11 18.02.2018
    203На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    По информации израильской армии, в общей сложности ответные удары были нанесены по 18 целям в секторе Газа, принадлежащим террористической организации ХАМАС.
    Можжевеловый сокол: учения ВВС Израиля и США
    ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям ХАМАС в Газе
    00:24 31.12.2017
    103Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    Согласно заявлению израильской армии, в ответ на ракетный обстрел Шаар-Ха-Негева и Сдот-Негева в южном Израиле истребители ВВС Израиля нанесли удар по наблюдательному пункту террористической организации ХАМАС на юге сектора Газа.
    Удар стратегических бомбардировщиков России по объектам ИГ в Сирии. Видео
    Удары стратегических бомбардировщиков России по объектам ИГ в Сирии 
    04:48 05.11.2017
    557Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Министерство обороны России опубликовало видео ударов дальних бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам "Исламского государства" в районе города Абу-Кемаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
    Удар по террористам ИГ в Сирии подводными лодками ЧФ РФ. Видео
    Минобороны РФ: влиятельные полевые командиры ИГ убиты в Сирии 
    02:28 08.10.2017
    207Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Влиятельные полевые командиры террористической группировки "Исламское государство", долгое время скрывавшиеся в Ираке, выходцы с Северного Кавказа, уничтожены в Сирии, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
    Пуск крылатых ракет Калибр по объектам Джебхат-ан-Нусра в Сирии. Видео
    Пуск крылатых ракет "Калибр" по объектам "Джебхат-ан-Нусра" в Сирии 
    06:30 24.09.2017
    1796Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Минобороны России опубликовало видеозапись пуска с подлодки "Великий Новгород" крылатых ракет "Калибр", которые нанесли удар по объектам боевиков террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра" в Сирии.
    Ситуация в Сирии
    Коалиция во главе с США обвинила РФ в нанесении удара по курдам в Сирии
    00:17 17.09.2017
    316Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Согласно заявлению коалиции, примерно в 12.30 ночи по Гринвичу 16 сентября "российские силы нанесли удар восточнее реки Евфрат в Сирии вблизи Дейр-эз-Зора, в результате чего получили ранения бойцы из числа партнеров коалиции".
    Кадры ударов ВКС РФ по отступающей автоколонне ИГ в Сирии. Видео
    Кадры ударов ВКС РФ по отступающей автоколонне ИГ в Сирии 
    06:02 03.09.2017
    2357Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Министерство обороны РФ показало в субботу видеозапись ударов истребителей ВКС РФ Су-34 и Су-35 по колонне из 12 грузовиков и автомобилей повышенной проходимости ИГ в Сирии.
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Удар по району Гуама может быть нанесен в любой момент - армия КНДР
    06:20 09.08.2017
    1536Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Военные КНДР указывают на заблуждение США, которые считают "свою территорию неуязвимым небесным царством", и призывают "сделать правильный выбор (отказаться от военных провокаций – Ред.), чтобы в будущем не сожалеть о сегодняшнем дне".
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    КНДР планирует нанесение ракетного удара по военным объектам США
    03:43 09.08.2017
    352Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Согласно заявлению стратегических сил Северной Кореи, военные КНДР рассматривают меры для передачи серьезного сигнала о том, что они могут нейтрализовать военные базы США на острове Гуам при помощи баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12".
    Удар крылатыми ракетами Калибр ВМС России по объектам Иг в Сирии. Видео
    Удар крылатыми ракетами "Калибр" ВМС России по объектам ИГ в Сирии 
    01:17 25.06.2017
    563Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись удара ракетами "Калибр" по объектам террористической организации ИГ в Сирии. Показан пуск ракет с кораблей и подводной лодки "Краснодар" и уничтожение нескольких объектов террористов.
    Сенатор США Джон Маккейн
    В США прокомментировали возможность удара по Северной Корее
    21:34 30.04.2017
    1140Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Как заявил в воскресенье сенатор Джон Маккейн, предупредительный удар США по КНДР может быть нанесен артиллерией, дислоцированной в демилитаризационной зоне, что подвергнет опасности большое количество людей.
    Один из членов иракской федеральной полиции стреляет из автоматов во время боев против Исламского Государства в западном Мосуле, Ирак.
    В Мосуле уничтожен один из главарей террористов - полиция
    16:28 14.04.2017
    60Военная кампания против "Исламского государства"
    По информации главы федеральной полиции Ирака Раеда Шакера, ликвидация террориста, известного среди радикалов по прозвищу Абу Аюб аль-Аттар, произошла в районе Рифаи в западной части Мосула, удерживаемой ИГ.
    USS Carl Vinson (CVN-70)
    США неожиданно развернули к берегам Кореи авианосец "Карл Винсон"
    06:08 10.04.2017
    1302Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    В группу входят помимо авианосца Carl Vinson два эсминца и один крейсер с управляемыми ракетами на борту, способными перехватывать баллистические ракеты.
    Шахтные пусковые установки эсминца Porter
    Трамп поблагодарил командира корабля, с которого наносились удары по Сирии
    04:47 10.04.2017
    188Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, во второй половине дня президент Дональд Трамп позвонил коммандеру, капитану корабля Porter, чтобы поздравить и поблагодарить за удар по Сирии.
    Алексей Пушков на заседании СФ РФ. Архивное фото
    В РФ не исключают, что США расширят географию ракетных ударов
    19:37 09.04.2017
    902Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Согласно информации, президент США Дональд Трамп отправил ВМС США к берегам КНДР. По мнению сенатора РФ Алексея Пушкова, география ракетных ударов может быть расширена.
    Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    Тиллерсон: США не ожидают ответных действий РФ на удар по Сирии
    19:12 09.04.2017
    1538Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Как заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, американский удар по авиабазе ВВС Сирии был очень избирательный, пропорциональный и нацеленный удар в ответ на химическую атаку.
    США нанесли 59 ракетных ударов по сирийской авиабазе
    США предупреждали РФ об ударе по Сирии по военным каналам – Белый дом
    03:56 09.04.2017
    364Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, удар в Сирии - ясный сигнал как для США, так и для всего мира, что Дональд Трамп будет делать все, что требуется, для американских национальных интересов.
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Мельник: авиаударом по Сирии Трамп показал, что не нуждается в советах России
    02:16 09.04.2017
    419Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Военный эксперт Алексей Мельник в эфире ГС заявил, что сейчас сомнительно, чтобы кто-то осмелится инициировать отмену или смягчение санкций против России.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    Главы МИД Германии и РФ обсудили удар США по авиабазе в Хомсе
    21:09 08.04.2017
    624Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Со стороны России была подчеркнута необходимость тщательного расследования произошедшего и установления фактов. Министры согласились с необходимостью полного и безусловного выполнения положений резолюции 2254 СБ ООН.
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    Обзор мировых СМИ: теракт в Стокгольме, напряжение между США и РФ
    13:34 08.04.2017
    1070Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    Теракт в шведской столице унес жизни 4 человек, США и РФ оказались на грани вооруженного конфликта, США решают, как ответить КНДР, а WikiLeaks опубликовал новую порцию секретных документов.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Истребитель ВВС Израиля F-15
    Израильская армия провела масштабную атаку на 18 объектов в секторе Газа
    06:11 18.02.2018
    203
    По информации израильской армии, в общей сложности ответные удары были нанесены по 18 целям в секторе Газа, принадлежащим террористической организации ХАМАС.
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