В армейской пресс-службе уточнили, что "в ответ на ракету, выпущенную в сторону Израиля ранее, самолет ВВС Израиля нанес удар по военному объекту, принадлежащему террористической организации ХАМАС на юге Газы".
Согласно заявлению израильской армии, в ответ на ракетный обстрел Шаар-Ха-Негева и Сдот-Негева в южном Израиле истребители ВВС Израиля нанесли удар по наблюдательному пункту террористической организации ХАМАС на юге сектора Газа.
В пятницу вечером в Париже произошла серия терактов, в результате которых, по последним данным, погибли 129 человек. Ответственность за серию терактов взяла на себя радикальная группировка "Исламское государство".
Как сообщается, животное было поймано несколько недель назад неподалеку от берегов сектора Газа, где проходило обучение элитного подразделения морского спецназа движения ХАМАС. Дельфин был вооружен приспособлением для метания стрел.
Более 17 тысяч молодых палестинцев уже прошли обучение в спецлагерях. По словам представителей движения ХАМАС, молодых людей в возрасте от 15 до 21 года готовят к "противодействию любым израильским атакам".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".