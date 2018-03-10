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    Хамас

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 45
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    Истребитель военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
    Авиация Израиля атаковала объект ХАМАС на юге сектора Газа
    03:41 02.01.2018
    44Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    В армейской пресс-службе уточнили, что "в ответ на ракету, выпущенную в сторону Израиля ранее, самолет ВВС Израиля нанес удар по военному объекту, принадлежащему террористической организации ХАМАС на юге Газы".
    Можжевеловый сокол: учения ВВС Израиля и США
    ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям ХАМАС в Газе
    00:24 31.12.2017
    103Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    Согласно заявлению израильской армии, в ответ на ракетный обстрел Шаар-Ха-Негева и Сдот-Негева в южном Израиле истребители ВВС Израиля нанесли удар по наблюдательному пункту террористической организации ХАМАС на юге сектора Газа.
    Сектор Газа. Архивное фото
    Эскалация на Ближнем Востоке: Израиль атаковал три объекта ХАМАС
    06:26 14.12.2017
    118Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    Армия обороны Израиля атаковала три военных объекта ХАМАС в различных районах сектора Газа, задействовав для этого платформы военно-воздушных сил.
    Действия израильских войск в секторе Газа. Архивное фото
    Израиль атаковал позиции ХАМАС на севере Газы
    01:40 12.12.2017
    106Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    Пресс-служба израильской армии сообщает, что "в ответ на ракету, выпущенную в направлении Израиля, танк и авиация атаковали военные посты ХАМАС в северной части сектора Газа".
    Протесты против решения Трампа признать Иерусалим столицей Израиля
    Политолог: Иерусалим в любом случае еврейская столица
    18:35 09.12.2017
    697Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    Беспорядки в Израиле в связи с решением Трампа о признании Иерусалима столицей этого государства долго не продлятся, поскольку их некому финансировать, считает политолог из Израиля Авраам Шмулевич.
    В Иерусалиме начались массовые беспорядки. Видео
    В Иерусалиме начались массовые беспорядки 
    15:47 07.12.2017
    2135Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    Глава политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания не признал Иерусалим столицей Израиля и призвал к новой, третьей арабской интифаде - восстанию против Израиля.
    Сторонники движения ХАМАС. Архивное фото
    Тысячи палестинцев вышли на митинг после решения Трампа по Иерусалиму
    23:57 06.12.2017
    301Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    Yа центральной улице столичного города Газы собралось несколько тысяч человек под лозунгами в поддержку сопротивления и продолжения борьбы за Иерусалим.
    Палестинец в маске ХАМАС. Архивное фото
    Один из главарей движения ХАМАС убит в секторе Газа – СМИ
    01:35 25.03.2017
    22
    Неизвестные выстрелили в боевика по имени Мазен Фукаха несколько раз. Как сообщают СМИ, представитель ВС Израиля отказалась комментировать произошедшее.
    Истребитель военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
    Израиль нанес удары по позициям ХАМАС в ответ на ракетный обстрел
    01:57 16.03.2017
    116На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Израильские вооруженные силы сообщили, что "в ответ на ночной ракетный обстрел со стороны Газы ВВС Израиля нанесли удары по двум позициям ХАМАС на севере сектора Газы".
    Представители ХАМАС. Архивное фото
    ХАМАС приветствует резолюцию по израильским поселениям
    06:02 24.12.2016
    130На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Как говорится в пресс-релизе, "ХАМАС высоко оценивает резолюцию, осуждающую израильскую поселенческую деятельность, а также позицию стран, которые ее поддержали в Совете Безопасности".
    Тренировка молодых палестинцев в лагере ХАМАС
    ХАМАС призвал Трампа отказаться от произраильского крена в политике США
    12:42 09.11.2016
    227Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Движение ХАМАС отметило, что Дональду Трампу необходимо пересмотреть политику США и работать над справедливым, по их мнению, решением палестинской проблемы.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Эрдоган в Стамбуле встретился с лидером движения ХАМАС
    02:59 20.12.2015
    115
    Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, близкие к турецкому лидеру, лидер ХАМАС "кратко рассказал Тайипу Эрдогану о положении дел в регионе". Другие подробности встречи пока не сообщаются.
    Теракт в Париже
    ХАМАС и "Исламский Джихад" осудили теракты в Париже
    05:25 15.11.2015
    620Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    В пятницу вечером в Париже произошла серия терактов, в результате которых, по последним данным, погибли 129 человек. Ответственность за серию терактов взяла на себя радикальная группировка "Исламское государство".
    Представители ХАМАС. Архивное фото
    Израильские силовики арестовали лидера ХАМАС
    09:25 20.10.2015
    225
    Минувшей ночью силы Армии обороны Израиля совместно с Общей службой безопасности (контрразведка ШАБАК) арестовали Хасана Юсефа, лидера ХАМАС, в Бетунии, к юго-западу от Рамаллаха.
    В Израиле не удается остановить волну террора. Видео
    В Израиле не удается остановить волну террора 
    03:47 10.10.2015
    229На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    В Израиле продолжает набирать обороты конфликт между евреями и палестинцами. Один из лидеров движения ХАМАС, бывший премьер-министр Палестины Исмаил Хания назвал происходящее третьей интифадой.
    Тренировка молодых палестинцев в лагере ХАМАС
    ХАМАС поймал дельфина, шпионившего в пользу Израиля - СМИ
    04:43 20.08.2015
    228На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Как сообщается, животное было поймано несколько недель назад неподалеку от берегов сектора Газа, где проходило обучение элитного подразделения морского спецназа движения ХАМАС. Дельфин был вооружен приспособлением для метания стрел.
    Жители Газы на месте разрушенного дома. Архивное фото
    ВВС Израиля атаковали сектор Газа
    23:05 07.08.2015
    132
    В результате израильского авианалета двое полицейских получили ранения и были доставлены в больницу. Атакованный объект расположен в лагере беженцев аль-Бурейдж в центральной части анклава.
    Тренировка молодых палестинцев в лагере ХАМАС
    ХАМАС учит молодых палестинцев быть боевиками 
    06:30 04.08.2015
    134
    Более 17 тысяч молодых палестинцев уже прошли обучение в спецлагерях. По словам представителей движения ХАМАС, молодых людей в возрасте от 15 до 21 года готовят к "противодействию любым израильским атакам".
    Представители ХАМАС. Архивное фото
    Взрыв в Газе прогремел у здания штаб-квартиры движения ХАМАС
    05:58 05.05.2015
    58
    Члены экстремистской организации "Салафия", называющей себя сторонниками "Исламского государства", опубликовали заявление, адресованное движению ХАМАС, с требованием освободить арестованных салафитов.
    Сторонники движения ХАМАС. Архивное фото
    Кабмин Египта оспорил решение суда о внесении ХАМАС в список террористов
    02:58 12.03.2015
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    Каирский суд по срочным делам 28 февраля постановил признать палестинское движение ХАМАС террористической организацией. В секторе Газа решение суда назвали "шокирующим и опасным".
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