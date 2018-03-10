В пятницу вечером в Париже произошла серия терактов, в результате которых, по последним данным, погибли 129 человек. Ответственность за серию терактов взяла на себя радикальная группировка "Исламское государство".
Полиция в Иерусалиме ликвидировала палестинца, который напал с оружием на израильтян в старом городе Иерусалима. В результате нападения погибли два человека. Еще два человека пострадали, они госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".