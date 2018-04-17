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    Армия Израиля из танков обстреляла позиции ХАМАС в секторе Газа

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    Во вторник израильский патруль подвергся обстрелу в районе южной границы анклава, "недалеко от того места, где проходят пятничные акции протеста".
    Израильская армия. Архивное фото
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Израильская армия атаковала позицию движения ХАМАС в ответ на обстрел военных на границе с сектором Газа, сообщает газета "Гаарец".

    По данным издания, ранее во вторник израильский патруль подвергся обстрелу в районе южной границы анклава, "недалеко от того места, где проходят пятничные акции протеста". В результате обстрела никто из военных не пострадал.

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    В ответ, как пишет газета, "израильские танки открыли огонь по наблюдательному пункту ХАМАС".

    Ранее сирийские вооруженные силы заявили, что ракеты, нацеленные на военную базу в провинции Хомс, были выпущены Израилем. 

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