Армия Израиля из танков обстреляла позиции ХАМАС в секторе Газа

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Израильская армия атаковала позицию движения ХАМАС в ответ на обстрел военных на границе с сектором Газа, сообщает газета "Гаарец".

По данным издания, ранее во вторник израильский патруль подвергся обстрелу в районе южной границы анклава, "недалеко от того места, где проходят пятничные акции протеста". В результате обстрела никто из военных не пострадал.

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В ответ, как пишет газета, "израильские танки открыли огонь по наблюдательному пункту ХАМАС".

Ранее сирийские вооруженные силы заявили, что ракеты, нацеленные на военную базу в провинции Хомс, были выпущены Израилем.