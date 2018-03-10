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Как сообщили сотрудники местной полиции, в субботу вечером израильские ВВС сделали предупредительный выстрел при помощи "холостой" ракеты, которая угодила в крышу одного из жилых домов, и спустя пять минут, был сделан повторный залп - уже с использованием двух боевых ракет.