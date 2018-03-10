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    ПАЛЕСТИНА

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 191
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    Сторонники движения ХАМАС. Архивное фото
    ХАМАС задержало первых нарушителей перемирия с Израилем - СМИ
    08:14 17.09.2014
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    Правящее в секторе Газа движение ХАМАС сообщило Израилю о задержании боевиков, стоявших за первым обстрелом за три недели перемирия.
    Картофель
    Россияне будут есть овощи и фрукты из Палестины вместо европейских
    13:50 05.09.2014
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    Палестина после введения Россией ответных мер в отношении Евросоюза будет поставлять в РФ овощи и фрукты высокого качества, заявил в пятницу председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.
    Израильские военные. Архивное фото
    Греция призывает Израиль отменить решение об экспроприации земель Палестины
    01:09 04.09.2014
    70На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    "Мы призываем Израиль пересмотреть свое решение, продемонстрировав приверженность мирному процессу", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении МИДа Греции.
    Джон Керри. Архивное фото
    Керри проведет переговоры с представителями Палестины в среду - госдеп
    01:34 03.09.2014
    38На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    "Орейкат и Фарадж будут в Вашингтоне завтра для проведения встречи с Керри", - сообщила Псаки. При этом она отказалась сообщить, какие вопросы будут обсуждаться в ходе переговоров.
    Федерика Могерини
    Решение Израиля присоединить часть Палестины контрпродуктивно - Могерини
    02:50 02.09.2014
    70На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    "В нынешних условиях, после кровавого конфликта в секторе Газа, мы должны сделать все возможное для возрождения мирного процесса, чтобы прийти к реальному решению конфликта", - приводятся слова главы МИД Италии Федерики Могерини.
    Флаг Боливии
    Боливия ввела визы для граждан Израиля за действия против Палестины
    08:19 31.08.2014
    83На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Боливия с субботы ввела в действие визовый режим для граждан Израиля в ответ на действия Тель-Авива против палестинцев, передает агентство Notimex.
    Ситуация в секторе Газа. Архивное фото
    Прекращение огня в Газе достигнуто без выполнения условий ХАМАС - СМИ
    22:36 27.08.2014
    42На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    "По ХАМАС был нанесен сильный удар. Прекращение огня было достигнуто без выполнения условий ХАМАС", - заявил Нетаньяху в ходе пресс-конференции в Иерусалиме, состоявшейся впервые после подписания бессрочного соглашения.
    Перемирие в Секторе Газа
    В секторе Газа празднуют перемирие с Израилем 
    09:47 27.08.2014
    69На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Тысячи палестинцев вышли на улицы сектора Газа, празднуя как свою победу бессрочное перемирие с Израилем, которое вступило в силу во вторник вечером.
    Ситуация в секторе Газа. Архивное фото
    Израиль согласился на бессрочное прекращение огня в Газе - источник
    19:32 26.08.2014
    46На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Израиль согласился на бессрочное прекращение огня в секторе Газа, где на протяжении 50 дней проводится операция против палестинских боевиков, сообщил РИА Новости правительственный источник.
    Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной
    Новое перемирие в секторе Газа вступит в силу в среду - СМИ
    18:53 26.08.2014
    32На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Очередное перемирие в секторе Газа вступит в силу в среду в 19.00. Оно было достигнуто при посредничестве Египта и рассчитано на один год.
    Вид на город Газа. Архивное фото
    Власти Палестины объявили об очередном перемирии в Газе - СМИ
    17:19 26.08.2014
    43На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    По словам источника, на 19:00 по киевскому времени назначена встреча руководства автономии, в начале которой президент ПНА Махмуд Аббас объявит о деталях достигнутого соглашения.
    Вид на город Газа. Архивное фото
    Иран ускорит вооружение палестинцев из-за инцидента с беспилотником - СМИ
    13:20 25.08.2014
    133На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Тегеран ускорит поставки вооружения палестинцам в отместку Израилю за инцидент с разведывательным беспилотным летательным аппаратом над территорией исламской республики.
    Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной. Архивное фото
    Израильские ВВС уничтожил жилой дом в центре Газы, 10 человек пострадали
    20:48 23.08.2014
    48На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Как сообщили сотрудники местной полиции, в субботу вечером израильские ВВС сделали предупредительный выстрел при помощи "холостой" ракеты, которая угодила в крышу одного из жилых домов, и спустя пять минут, был сделан повторный залп - уже с использованием двух боевых ракет.
    Израильская армия. Архивное фото
    Израиль призывает еще 10 тыс резервистов для операции в секторе Газа
    05:09 22.08.2014
    70На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Резервисты или подменяют собой регулярные части, перебрасываемые к сектору Газа с менее напряженных израильских фронтов, или сами размещаются на границах палестинского анклава.
    Представители ХАМАС. Архивное фото
    Угрозы боевиков Палестины не отразились на работе аэропорта Израиля
    12:33 21.08.2014
    59На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Угрозы боевиков ХАМАС не отразились на работе международного аэропорта Тель-Авива. Почти все обстрелы приходятся на районы, расположенные в десятках километров от тель-авивского аэропорта.
    Сторонники движения ХАМАС. Архивное фото
    Боевики ХАМАС объявили о гибели трех своих командиров при авиаударах Израиля
    10:27 21.08.2014
    40На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Боевое крыло правящего в секторе Газа движения ХАМАС объявило о гибели трех своих командиров в результате израильского авиаудара. Двое из погибших принадлежали к высшему эшелону командования "Бригад Изеддина аль-Кассаам".
    Остров Манхэттен в Нью-Йорке. Архивное фото
    Жители Нью-Йорка свесили флаг Палестины с Манхэттенского моста - СМИ
    06:19 21.08.2014
    48На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Флаг провисел на протяжении тридцати минут, после чего его сняли сотрудники местной полиции. Акция завершилась без происшествий.
    Встреча СБ ООН. Архивное фото
    СБ ООН призывает к немедленному прекращению огня в секторе Газа - агентство
    02:21 21.08.2014
    32На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    15 государств-членов ООН единогласно "призвали враждующие стороны предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта и немедленно заключить соглашение о гуманитарном перемирии".
    Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной
    При бомбардировках в Газе погибли не менее десяти палестинцев - медики
    09:04 20.08.2014
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    В результате израильских бомбардировок погибли как минимум десять палестинцев. Бомбардировки возобновились накануне после срыва многодневного перемирия в секторе Газа.
    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
    Генсек ООН осудил прекращение огня в палестинском секторе Газа
    05:28 20.08.2014
    71На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Генсекретарь ООН напомнил обеим сторонам конфликта об их ответственности за то, чтобы не допускать эскалации ситуации, и призвал их немедленно достичь понимания необходимости долгосрочного перемирия.
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