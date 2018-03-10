Палестина после введения Россией ответных мер в отношении Евросоюза будет поставлять в РФ овощи и фрукты высокого качества, заявил в пятницу председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.
"В нынешних условиях, после кровавого конфликта в секторе Газа, мы должны сделать все возможное для возрождения мирного процесса, чтобы прийти к реальному решению конфликта", - приводятся слова главы МИД Италии Федерики Могерини.
"По ХАМАС был нанесен сильный удар. Прекращение огня было достигнуто без выполнения условий ХАМАС", - заявил Нетаньяху в ходе пресс-конференции в Иерусалиме, состоявшейся впервые после подписания бессрочного соглашения.
Как сообщили сотрудники местной полиции, в субботу вечером израильские ВВС сделали предупредительный выстрел при помощи "холостой" ракеты, которая угодила в крышу одного из жилых домов, и спустя пять минут, был сделан повторный залп - уже с использованием двух боевых ракет.
Боевое крыло правящего в секторе Газа движения ХАМАС объявило о гибели трех своих командиров в результате израильского авиаудара. Двое из погибших принадлежали к высшему эшелону командования "Бригад Изеддина аль-Кассаам".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".