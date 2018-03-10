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    Джефф Ратке

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    США против участия своих граждан в боевых действиях в Украине - госдеп
    20:45 11.06.2015
    316
    Официальный представитель госдепартамента США Джефф Ратке заявил на брифинге, что Штаты против участия своих граждан в военных конфликтах за рубежом.
    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    США призывают все стороны соблюдать минские соглашения - госдеп
    20:45 09.06.2015
    154Обстрелы на Донбассе
    Представитель госдепартамента Джефф Ратке заявил, что Штаты призвали все стороны ускорить реализацию минских соглашений, включая долговременное, подлежащее верификации прекращение огня и отвод тяжелых вооружений под наблюдением ОБСЕ.
    Встреча Яценюка и Яресько с украинской диаспорой в Вашингтоне
    Первый замгоссекретаря Блинкен примет Яценюка в Вашингтоне
    20:10 09.06.2015
    185
    Первый заместитель госсекретаря США Тони Блинкен и украинский премьер Яценюк обсудят поддержку Соединенными Штатами программы реформ украинского правительства и российскую агрессию на востоке Украины.
    Хиллари Клинтон
    Часть электронной переписки Клинтон будет опубликована 30 июня - госдеп
    20:55 27.05.2015
    94
    Представитель госдепартамента Джефф Ратке сообщил, что после публикации писем 30 июня, они будут публиковаться каждые 60 дней.
    Ирак. Город Багдад
    Угрозы захвата Багдада боевиками ИГ нет - госдеп
    20:30 18.05.2015
    131
    Представитель госдепартамента США Джефф Ратке сообщил, что у иракских сил безопасности есть плотный периметр безопасности вокруг Багдада.
    Флаг США
    Госдеп США: Украина выполняет обязательства по минским соглашениям
    21:14 15.05.2015
    430Донбасс. Переговоры Путин - Керри - Лавров.
    Представитель госдепартамента напомнил о заявлении госсекретаря Джона Керри, в котором тот на встрече министров стран - членов НАТО в Турции сказал, что для "России и сепаратистов наступил критический момент для соблюдения обязательств в рамках минских соглашений".
    Надежда Савченко на слушании в окружном Басманном суде Москвы 26 марта 2015 года
    США считают случай Савченко уникальным и требуют ее освобождения - госдеп
    20:58 05.05.2015
    439Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Представитель госдепартамента Джефф Ратке отметил, что Штаты призывают власти РФ незамедлительно освободить Надежду Савченко.
    Военнослужащий РФ. Архивное фото
    В Госдепе заявили о концентрации российских систем ПВО в Донбассе
    03:27 28.04.2015
    4037Год АТО: причины и следствия
    Представитель Госдепа Джефф Ратке считает, что одним из главных доказательств участия России в конфликте на востоке Украины является наличие у представителей ДНР и ЛНР беспилотников.
    Флаг США
    США пока не рассматривают новые санкции против РФ из-за Украины
    21:19 27.04.2015
    148Новые санкции в отношении России.
    Официальный представитель Госдепартамента Джефф Ратке на брифинга заявил, что "санкции, безусловно, связаны с присутствием на востоке Украины сепаратистов и их сторонников из России".
    Представители ОБСЕ в зоне АТО. Архивное фото
    У Госдепа США нет данных о российских военных в миссии ОБСЕ в Донбассе
    03:11 16.04.2015
    285Год АТО: причины и следствия
    Официальный представитель госдепа Джефф Ратке, отметил, что позиция США заключается в том, что "ОБСЕ имеет законное право действовать на месте в соответствии с Минским соглашением.
    Встреча Сергея Лаврова и Джона Керри в Женеве
    Керри обсудил тему Ирана в ходе телефонных переговоров с Лавровым - госдеп
    19:49 20.03.2015
    757
    Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Джефф Ратке проинформировал о разговоре не вдаваясь в детали.
    Петр Порошенко на встрече с Джоном Керри
    Вашингтон вновь заверил Киев в поддержке реформ в Украине
    22:10 16.01.2015
    426
    Представитель госдепартамента США считает, что действующее правительство остается приверженным реформам, в том числе и антикоррупционным.
    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    США не ведут с Ираном переговоры об обмене заключенными - госдеп
    04:42 31.12.2014
    47
    Ранее СМИ Ирана сообщили, что США предложили Ирану освободить неназванных заключенных граждан Ирана в обмен на американского гражданина иранского происхождения Амира Хекмати.
    Здание ООН. Архивное фото
    Голосование Совбеза ООН резолюции по Палестине несвоевременно - госдеп США
    01:08 31.12.2014
    106
    Ранее постоянный наблюдатель от Государства Палестина при ООН заявил, что голосование СБ ООН по проекту резолюции о независимости Палестины может состояться уже во вторник.
    Представители ХАМАС. Архивное фото
    США озабочены контактами Турции и ХАМАС на высшем уровне - госдеп
    00:08 31.12.2014
    97
    По словам представителя госдепартамента США, Вашингтон призывает Турцию оказывать давление на ХАМАС и поддерживает постоянные контакты с турецкими властями по этому вопросу.
    Обмен пленными между ополченцами и силовиками состоялся в пригороде Донецка
    США назвали "положительным шагом" обмен пленными в Украине
    01:37 30.12.2014
    332Восток Украины: обмен пленными
    Официальный представитель госдепартамента Джефф Ратке заявил, что это "дает возможность продвигаться к продолжительному политическому решению в соответствии с Минскими договоренностями".
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    Вашингтон намерен продолжить обсуждение с ЕС санкций против России
    22:29 21.11.2014
    69Новые санкции в отношении России.
    У Америки, по словам представителя госдепартамента США Ратке, есть "согласие по этому вопросу с европейскими партнерами", так как "всегда лучше действовать согласовано".
    Штаб-квартира НАТО
    США поддерживает стремление Украины вступить в НАТО - госдеп
    21:53 21.11.2014
    214Мировая реакция на события в Украине
    По словам представителя госдепартамента США Ратке, для Украины "дверь в НАТО остается открытой".
    Украинские военные. Архивное фото
    Госдеп подтверждает, что рассмотрит возможность помощи Украине оружием
    21:12 20.11.2014
    323Реакция в мире на события в Украине
    Представитель госдепартамента Ратке уверен, что "в свете российских действий", США должны рассмотреть возможность помощи Украине, которая "имеет право защищать себя против продолжающейся агрессии".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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