Представитель госдепартамента Джефф Ратке заявил, что Штаты призвали все стороны ускорить реализацию минских соглашений, включая долговременное, подлежащее верификации прекращение огня и отвод тяжелых вооружений под наблюдением ОБСЕ.
Представитель госдепартамента напомнил о заявлении госсекретаря Джона Керри, в котором тот на встрече министров стран - членов НАТО в Турции сказал, что для "России и сепаратистов наступил критический момент для соблюдения обязательств в рамках минских соглашений".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".