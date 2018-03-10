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Представитель госдепартамента напомнил о заявлении госсекретаря Джона Керри, в котором тот на встрече министров стран - членов НАТО в Турции сказал, что для "России и сепаратистов наступил критический момент для соблюдения обязательств в рамках минских соглашений".