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    Тони Блинкен

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Первый заместитель госсекретаря США Тони Блинкен. Архивное фото
    Блинкен: большинство нарушений перемирия - на территориях ополченцев
    11:00 07.05.2016
    783Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    О том, что большинство нарушений режима прекращения огня в Донбассе происходит на территориях, подконтрольных ополченцам, подтвердили представители СММ ОБСЕ.
    НАТО
    США объявили об усилении восточного фланга НАТО
    05:20 06.05.2016
    188
    Заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что участие будет продолжено в рамках увеличения расходов в четыре раза. По его словам, в Польше военные будут находиться "каждый день".
    Первый заместитель госсекретаря США Тони Блинкен. Архивное фото
    Замгоссекретаря США обсудит в ЕС ситуацию в Украине и саммит НАТО
    19:58 04.05.2016
    147
    Среди прочего в Варшаве Блинкен встретится с высокопоставленными официальными лицами для обсуждения вопросов, включая подготовку к саммиту НАТО в Варшаве летом и продолжающийся кризис в Украине.
    Флаги США, НАТО и Украины
    Госдеп поддержал членство Грузии в НАТО, но не стал обсуждать Украину
    22:51 02.11.2015
    246
    Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году дали обязательство, что Грузия и Украина в неопределенном будущем будут приняты в Североатлантический альянс.
    Арсений Яценюк
    Яценюк и первый замгоссекретаря США обсудили децентрализацию Украины
    01:25 10.06.2015
    180
    Во время беседы речь шла о международных усилия в поддержку Украины. Эта позиция, по словам заместителя госсекретаря США, была отчетливо засвидетельствованная во время саммита "Большой семерки".
    Встреча Яценюка и Яресько с украинской диаспорой в Вашингтоне
    Первый замгоссекретаря Блинкен примет Яценюка в Вашингтоне
    20:10 09.06.2015
    185
    Первый заместитель госсекретаря США Тони Блинкен и украинский премьер Яценюк обсудят поддержку Соединенными Штатами программы реформ украинского правительства и российскую агрессию на востоке Украины.
    Флаги США, НАТО и Украины
    США признают, что уровень насилия в Украине снизился - замгоссекретаря
    20:44 08.05.2015
    115Донбасс. Переговоры Путин - Керри - Лавров.
    Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддерживают Минские соглашения. Заместитель госсекретаря считает, что соглашения помогут восстановить территориальную целостность Украины.
    Флаг США
    Госдепартамент США окажет помощь сирийской оппозиции на 70 млн долларов
    18:25 13.03.2015
    48
    Заместитель американского госсекретаря Тони Блинкен отметил, что речь идет "новой нелетальной помощи" на 70 млн долларов.
    Украина-НАТО
    Лидеры США и НАТО изучают ситуацию в Украине. Старший брат следит за тобой
    09:11 08.03.2015
    8272Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    Чиновники США и НАТО заинтересованы глубже изучить и понять происходящее в Украине в контексте предоставления финансовой помощи, а также оружия стране.
    Петр Порошенко
    Порошенко обсудил с заместителем госсекретаря США ситуацию в Донбассе
    22:50 06.03.2015
    349
    Сообщается, что президент заявил о нежелании и неготовности другой стороны отводить тяжелые вооружения под контролем наблюдательной миссии ОБСЕ.
    Флаг США
    США не снимут санкций, пока Крым является частью РФ - замгоссекретаря
    18:21 06.03.2015
    1524Новые санкции в отношении России.
    Первый замгоссекретаря США Тони Блинкен сказал, что "покака Крым будет незаконно аннексирован, должна быть цена, заплаченная за это".
    Первый заместитель госсекретаря США Тони Блинкен. Архивное фото
    Восстановление границы между Украиной и РФ критически важно - США
    03:49 06.03.2015
    713Донбасс - мир?
    Пока не наступит восстановление международной границы между Украиной и Россией, Россия и ее президент Владимир Путин всегда будут иметь возможность изменить ход событий, считает заместитель государственного секретаря США Энтони Блинкен.
    Первый заместитель госсекретаря США Тони Блинкен. Архивное фото
    Заместитель госсекретаря США посетит Киев
    15:00 05.03.2015
    74
    Блинкен придете в Украину 6 марта в ходе европейского турне. Тони Блинкен проведет ряд двусторонних встреч со своими украинскими коллегами для обсуждения американо-украинских отношений.
    Флаги Украины и США
    Первый замгоссекретаря США отправляется в Украину
    22:17 26.02.2015
    265Донбасс: годовщина Минских соглашений
    В Киев Блинкен приедет 6 марта, и это будет завершающий этап его поездки. Предполагается, что он "встретится с высокопоставленными представителями правительства и сотрудниками общественных организаций".
    Флаги Украины и США
    Заместитель госсекретаря США Блинкен посетит Украину 6 марта
    02:33 24.02.2015
    73
    Пресс-служба Госдепартамента США Сообщает также, что в ходе своего европейского турне 2-7 марта Тони Блинкен посетит Францию, Швейцарию, Великобританию и Германию.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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