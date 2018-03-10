Пока не наступит восстановление международной границы между Украиной и Россией, Россия и ее президент Владимир Путин всегда будут иметь возможность изменить ход событий, считает заместитель государственного секретаря США Энтони Блинкен.
В Киев Блинкен приедет 6 марта, и это будет завершающий этап его поездки. Предполагается, что он "встретится с высокопоставленными представителями правительства и сотрудниками общественных организаций".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".