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    Министерство внутренних дел Израиля

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Террорист нанес ножевые ранения пассажирам автобуса, он пытался скрыться, но был ранен и арестован, сообщил представитель правоохранительных органов.
    Израильский флаг
    В МИД Израиля назвали эмиграцию лучшим способом для евреев Франции защитить себя
    13:38 12.01.2015
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    Заседание постоянных членов СБ ООН. Архивное фото
    Израиль удовлетворен палестинским фиаско в СБ ООН
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    В СБ ООН провалился проект резолюции о прекращении оккупации палестинских территорий.
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    Непрямые переговоры между Израилем и палестинскими фракциями о перемирии в секторе Газа будет продолжены во второй половине октября в Каире, сообщил в релизе официальный представитель египетского МИД.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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