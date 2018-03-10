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Разрешения теперь могут быть выданы на строительство 73 домов в Хар-Хома на юге Иерусалима и 307 в северном иерусалимском районе Рамот, разъяснил интернет-сайт газеты "Гаарец"решение комитета планирования и строительства мэрии Иерусалима.