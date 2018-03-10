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    Западный берег реки Иордан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Израильские военные на месте теракта на Западном берегу
    Число убитых палестинцем на Западном берегу израильтян возросло
    00:00 22.07.2017
    237На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Нападение произошло после целого дня массовых арабо-мусульманских протестов, который вылились в столкновения с израильской полицией. Все убитые - пожилые люди.
    Флаги Израиля
    Израиль одобрил создание еврейского поселения на Западном берегу
    05:03 31.03.2017
    289На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом.
    Полиция Израиля
    Палестинская и израильская машины столкнулись на Западном берегу
    03:10 30.10.2016
    53На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Авария произошла с участием палестинского и израильского автомобилей. Жертвами стали двое мужчин и две женщины. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.
    Столкновения на Западном берегу реки Иордан
    Столкновения на Западном берегу реки Иордан 
    21:24 11.03.2015
    187На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Во вторник, 10 марта, на Западном берегу реки Иордан протесты палестинцев вспыхнули с новой силой. Возле города Рамалла между протестующими и полицией возникли столкновения.
    Жители Газы среди разрушенных бомбардировками жилых домов. Архивное фото
    Вифлеем встретил Рождество молитвой о восстановлении сектора Газа
    03:29 25.12.2014
    63На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    На полуночной мессе у грота, где, согласно Евангелию, появился на свет Иисус, Латинский патриарх Иерусалима Фуад Туаль вспоминал события уходящего года.
    Израиль - Иерусалим
    Израиль утвердил строительство 380 единиц жилья в спорной части Иерусалима
    19:37 24.12.2014
    60На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Разрешения теперь могут быть выданы на строительство 73 домов в Хар-Хома на юге Иерусалима и 307 в северном иерусалимском районе Рамот, разъяснил интернет-сайт газеты "Гаарец"решение комитета планирования и строительства мэрии Иерусалима.
    Флаг Палестины
    Палестинский чиновник погиб в ходе столкновений с военными Израиля
    14:58 10.12.2014
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    Погибший был палестинским министром, заявил источник. Более подробная информация о нем, а также обстоятельства его гибели пока не приводятся.
    Вид на город Газа. Архивное фото
    Израиль откроет пограничные переходы с сектором Газа
    00:12 04.11.2014
    59На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Переходные пункты Эрез и Керем-Шалом будут открыты во вторник утром, сообщает агентство "Франс Пресс".
    Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной. Архивное фото
    Застреленный израильскими военными подросток был гражданином США
    02:08 25.10.2014
    89На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Как сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс", 14-летний Орва Хаммад ( Orwah Hammad) родился в США и был привезен на Западный берег реки Иордан в возрасте шести лет.
    Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной. Архивное фото
    Военные застрелили палестинского подростка на Западном берегу Иордана
    23:13 24.10.2014
    41На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Армейская пресс-служба заявила, что солдаты применили оружие, чтобы помешать палестинцу швырнуть бутылку с зажигательной смесью в проезжавшие рядом машины.
    Израильский флаг
    Жителей Газы впервые за 7 лет пустили в Иерусалим
    17:09 06.10.2014
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    Это произошло по случаю праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Израильская администрация разрешила 500 жителям Газы старше 60 лет пробыть в Иерусалиме с воскресенья по вторник.
    Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной
    В правительстве Палестины состоятся кадровые перестановки
    16:51 02.10.2014
    47
    Перестановки неизбежны и состоятся в течении нескольких дней, сообщил член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Василь Абу Юсуф.
    Каир. Архивное фото
    Палестино-израильские переговоры перенесены на вторую половину октября
    22:27 23.09.2014
    96На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Непрямые переговоры между Израилем и палестинскими фракциями о перемирии в секторе Газа будет продолжены во второй половине октября в Каире, сообщил в релизе официальный представитель египетского МИД.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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