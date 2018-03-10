Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом.
Разрешения теперь могут быть выданы на строительство 73 домов в Хар-Хома на юге Иерусалима и 307 в северном иерусалимском районе Рамот, разъяснил интернет-сайт газеты "Гаарец"решение комитета планирования и строительства мэрии Иерусалима.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".