Празднование Рождества продолжается восемь дней - с 25 декабря по 1 января. Как прошли праздничное шествие и богослужение в канун Рождества возле церкви Рождества Христова в Вифлееме, в фотоленте РИА Новости Украина.
На Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа вспыхнули столкновения между палестинцами и израильскими силами, сообщил РИА Новости представитель армии обороны Израиля. Ситуация в Вифлееме - на видео.
Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) Иисуса Христа. Римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей отмечают Рождество по григорианскому календарю – в ночь с 24 на 25 декабря.
Католики отмечают Рождество в пятницу, 25 декабря. Так, в ночь на пятницу в Ватикане и Вифлееме прошли рождественские мессы, которые провели Папа Римский Франциск и патриарх Иерусалима латинского обряда Фуад Туаль.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Празднование Рождества продолжается восемь дней - с 25 декабря по 1 января. Как прошли праздничное шествие и богослужение в канун Рождества возле церкви Рождества Христова в Вифлееме, в фотоленте РИА Новости Украина.
Празднование Рождества продолжается восемь дней - с 25 декабря по 1 января. Как прошли праздничное шествие и богослужение в канун Рождества возле церкви Рождества Христова в Вифлееме, в фотоленте РИА Новости Украина.
Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) Иисуса Христа. Римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей отмечают Рождество по григорианскому календарю – в ночь с 24 на 25 декабря.
Католики отмечают Рождество в пятницу, 25 декабря. Так, в ночь на пятницу в Ватикане и Вифлееме прошли рождественские мессы, которые провели Папа Римский Франциск и патриарх Иерусалима латинского обряда Фуад Туаль.
На Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа вспыхнули столкновения между палестинцами и израильскими силами, сообщил РИА Новости представитель армии обороны Израиля. Ситуация в Вифлееме - на видео.