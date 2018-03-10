наверх
10.03.201808:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Вифлеем

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Памятник Гагарину установили в Вифлееме
    Памятник Гагарину установили недалеко от места рождения Христа
    16:42 19.01.2018
    339
    Бронзовый бюст, изображающий Гагарина в гермошлеме, установлен в нескольких десятках метров от входа в Храм Рождества с его пещерой, где, как верят христиане, появился на свет младенец Иисус.
    Празднование Рождества в Вифлееме
    Празднование Рождества в Вифлееме 
    00:49 25.12.2017
    178
    Празднование Рождества продолжается восемь дней - с 25 декабря по 1 января. Как прошли праздничное шествие и богослужение в канун Рождества возле церкви Рождества Христова в Вифлееме, в фотоленте РИА Новости Украина.
    Безоружная пожилая женщина встала между солдатами и протестующими в Вифлееме
    Бесстрашная бабушка встала между военными и протестующими в Вифлееме 
    09:02 17.12.2017
    385Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    Безоружная пожилая женщина вмешалась в стычку между израильскими военными и протестующими палестинцами на одной из улиц в Вифлееме.
    Столкновения на Западном берегу реки Иордан. Онлайн-трансляция
    Столкновения на Западном берегу реки Иордан: кадры с места событий 
    16:22 07.12.2017
    255
    На Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа вспыхнули столкновения между палестинцами и израильскими силами, сообщил РИА Новости представитель армии обороны Израиля. Ситуация в Вифлееме - на видео.
    Бэнкси открыл отель с худшим видом из окон в Вифлееме
    Отель Бэнкси с "худшим видом из окон" 
    08:54 05.03.2017
    354
    Английский уличный художник Бэнкси открыл отель на Западном берегу реки Иордан. Гостиница перестроена из гончарной мастерской, поэтому её размеры невелики.
    Папа Римский Франциск отслужил рождественскую мессу в базилике Святого Петра Ватикане
    Фотоитоги 25 декабря: католическое Рождество и новое задержание Корбана 
    17:54 25.12.2015
    187
    Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) Иисуса Христа. Римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей отмечают Рождество по григорианскому календарю – в ночь с 24 на 25 декабря.
    Папа Римский Франциск отслужил рождественскую мессу в Ватикане
    Рождественские мессы в Ватикане и Вифлееме 
    10:26 25.12.2015
    185
    Католики отмечают Рождество в пятницу, 25 декабря. Так, в ночь на пятницу в Ватикане и Вифлееме прошли рождественские мессы, которые провели Папа Римский Франциск и патриарх Иерусалима латинского обряда Фуад Туаль.
    Вифлеем: Рождество с грустным оттенком. Видео
    Сотни паломников прибывают в Вифлеем на Рождество 
    15:19 24.12.2015
    137
    Главным событием праздника станет всенощная месса в церкви Рождества, которую проведет Патриарх Иерусалима латинского обряда Фуад Туаль.
    Столкновения между израильскими силовиками и палестинцами в Вифлееме
    Столкновения между израильскими силовиками и палестинцами в Вифлееме 
    12:47 16.10.2015
    195
    В Вифлееме произошли столкновения между израильскими силовыми структурами и палестинскими активистами. В результате столкновений получили ранения 25 палестинцев.
    Патриарх Иерусалимский Феофил III
    Иерусалимский патриарх помолился за мир между Израилем и Палестиной
    05:07 07.01.2015
    75На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Глава греко-православной церкви провел праздничную службу над гротом, где, как верят христиане, появился на свет Иисус.
    Рождество в Вифлееме. Видео
    В Вифлееме патриарх призвал к восстановлению сектора Газа 
    11:06 25.12.2014
    78
    Как отмечается, патриарх римско-католической церкви Иерусалима Фуад Туаль возглавил рождественскую литургию.
    Жители Газы среди разрушенных бомбардировками жилых домов. Архивное фото
    Вифлеем встретил Рождество молитвой о восстановлении сектора Газа
    03:29 25.12.2014
    63На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    На полуночной мессе у грота, где, согласно Евангелию, появился на свет Иисус, Латинский патриарх Иерусалима Фуад Туаль вспоминал события уходящего года.
    Празднование католического Рождества
    Христиане западного обряда отмечают Рождество
    00:15 25.12.2014
    281Итоги 2015 года
    Рождество являет верующим Христа в образе маленького ребенка в окружении Святого Семейства, этот праздник отмечается в кругу семьи и согрет особым теплом и взаимной любовью.
    Столкновения в Вифлееме. Видео
    Столкновения в Вифлееме 
    07:55 24.12.2014
    120
    Палестинцы вступили в столкновения с израильскими силами безопасности в Вифлееме.
    Киев получит Вифлеемский огонь мира
    13:49 19.12.2012
    4
    Официальная передача Вифлеемского огня мира состоится в субботу в 11.00 на территории Мемориала памяти жертв Голодомора.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги