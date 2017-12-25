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    Фотоленты

    Празднование Рождества в Вифлееме

    (обновлено: )21
    Празднование Рождества в Вифлееме
    Празднование Рождества в Вифлееме
    Празднование Рождества в Вифлееме
    Празднование Рождества в Вифлееме
    Празднование Рождества в Вифлееме
    Празднование Рождества в Вифлееме
    Празднование Рождества в Вифлееме
    Празднование Рождества в Вифлееме
    Празднование Рождества в Вифлееме
    Празднование Рождества в Вифлееме
    Празднование Рождества в Вифлееме
    Празднование Рождества в Вифлееме
    Празднование Рождества в Вифлееме
    Празднование Рождества в Вифлееме
    Праздничное шествие в канун Рождества возле церкви Рождества Христова в Вифлееме.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Празднование Рождества в Вифлееме
    Шествие оркестров во время празднования Рождества возле церкви Рождества Христова в Вифлееме.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Празднование Рождества в Вифлееме
    Празднование Рождества в Вифлееме.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Празднование Рождества в Вифлееме
    Праздничное шествие в канун Рождества возле церкви Рождества Христова в Вифлееме.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Празднование Рождества в Вифлееме
    Праздничное богослужение в канун Рождества в церкви Рождества Христова в Вифлееме.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Празднование Рождества в Вифлееме
    Праздничное богослужение в канун Рождества в церкви Рождества Христова в Вифлееме.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Празднование Рождества в Вифлееме
    Праздничное богослужение в канун Рождества в церкви Рождества Христова в Вифлееме.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Празднование Рождества в Вифлееме
    Праздничное богослужение в канун Рождества возле церкви Рождества Христова в Вифлееме.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Празднование Рождества в Вифлееме
    Прихожане в канун Рождества в церкви Рождества Христова в Вифлееме.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Празднование Рождества в Вифлееме
    Зрители наблюдают за праздничным шествием в канун Рождества возле церкви Рождества Христова в Вифлееме.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Празднование Рождества в Вифлееме
    Праздничное шествие в канун Рождества возле церкви Рождества Христова в Вифлееме.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Празднование Рождества в Вифлееме
    Праздничное шествие в канун Рождества возле церкви Рождества Христова в Вифлееме.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Празднование Рождества в Вифлееме
    Священник благословляет прихожан в канун Рождества возле церкви Рождества Христова в Вифлееме.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Праздничное шествие в канун Рождества возле церкви Рождества Христова в Вифлееме.

    Вместе с католиками Рождество в ночь на 25 декабря празднуют протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся Новоюлианским календарем, который пока (до 2800 года) совпадает с Григорианским.

    Порошенко поздравил украинцев с католическим Рождеством
    Петр Порошенко в youtube
    Порошенко поздравил украинцев с католическим Рождеством

    Смотрите также: Долгожданный отдых. Куда едут украинцы на Новый год

    Празднование Рождества продолжается восемь дней (с 25 декабря по 1 января), образующие Октаву Рождества. На 26 декабря выпадает праздник святого мученика Стефана, 27 декабря празднуется память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 28 декабря – Невинных Младенцев Вифлеемских. В воскресенье, выпадающее на один из дней с 26 по 31 декабря, или 30 декабря, если в данном году на эти дни не выпадает воскресенье, отмечается праздник Святого Семейства: Младенца Иисуса, Марии и Иосифа. 1 января отмечается Торжество Пресвятой Богородицы.

    Как прошли праздничное шествие и богослужение в канун Рождества возле церкви Рождества Христова в Вифлееме, в фотоленте РИА Новости Украина.

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