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    Юрий Гагарин (космонавт)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Памятник Гагарину установили в Вифлееме
    Памятник Гагарину установили недалеко от места рождения Христа
    16:42 19.01.2018
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    Бронзовый бюст, изображающий Гагарина в гермошлеме, установлен в нескольких десятках метров от входа в Храм Рождества с его пещерой, где, как верят христиане, появился на свет младенец Иисус.
    Юрий Гагарин
    На аукционе продан документ с впечатлениями Гагарина о Земле из космоса
    08:04 21.07.2017
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    На торги аукционного дома Sotheby's были выставлены несколько страниц о первом полете в космос Юрия Гагарина. В Sotheby's документ назвали "памятником эпохи зари космоса".
    Юрий Лоза. Архивное фото
    Лоза раскритиковал Гагарина и The Beatles
    18:44 02.06.2016
    1077
    По мнению скандального музыканта, Юрий Гагарин "ничего не сделал, он лежал". Лоза добавил, что The Beatles "были первыми, кто попал в нужное место в нужное время".
    Американцы, британцы и голландцы не узнали на фотографии Юрия Гагарина. Видео
    Американцы, британцы и голландцы не узнали на фотографии Гагарина 
    08:21 12.04.2016
    356
    Как говорится в репортаже, людям предлагалось назвать имя человека, изображенного на фотографии, и сказать, какое событие произошло 12 апреля 1961 года.
    Юрий Гагарин
    В Пекине в российский День космонавтики открылся памятник Гагарину
    15:46 12.04.2014
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    В российский День космонавтики у здания культурного центра РФ в Пекине открылся памятник первому космонавту Юрию Гагарину, передает корреспондент РИА Новости.
    Портрет Юрия Гагарина
    Граффити Гагарина в Харькове признали самым большим в Украине
    10:01 13.10.2013
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    Самое большое граффити в Украине, изображающее первого космонавта Юрия Гагарина, появилось в Харькове. Портрет Гагарина появился на фасаде одного из домов на одноименном проспекте.
    Гагарин с женой и дочерьми
    Дочь Гагарина не разрешила лидеру группы Space ставить мюзикл об отце
    19:01 14.05.2013
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    Проект мюзикла лидера группы Space Дидье Маруани "Первый человек в космосе", посвященного Юрию Гагарину, закрыт по требованию семьи космонавта.
    Юрий Гагарин
    Юрий Гагарин: один на один с космосом 
    17:35 27.03.2013
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    Юрий Гагарин совершил первый на Земле полет в космос 12 апреля 1961 года. Космонавт трагически погиб 45 лет тому - 27 марта 1968 года.
    Причины гибели Юрия Гагарина: выводы детального расследования
    Причины гибели Юрия Гагарина 
    14:17 27.03.2013
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    Первый космонавт планеты Юрий Гагарин трагедически погиб 45 лет тому - 27 марта 1968 года.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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