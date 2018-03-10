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Юрий Гагарин (космонавт)
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
9
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Памятник Гагарину установили недалеко от места рождения Христа
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Бронзовый бюст, изображающий Гагарина в гермошлеме, установлен в нескольких десятках метров от входа в Храм Рождества с его пещерой, где, как верят христиане, появился на свет младенец Иисус.
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08:04 21.07.2017
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10:01 13.10.2013
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Проект мюзикла лидера группы Space Дидье Маруани "Первый человек в космосе", посвященного Юрию Гагарину, закрыт по требованию семьи космонавта.
Юрий Гагарин: один на один с космосом
17:35 27.03.2013
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Юрий Гагарин совершил первый на Земле полет в космос 12 апреля 1961 года. Космонавт трагически погиб 45 лет тому - 27 марта 1968 года.
Причины гибели Юрия Гагарина
14:17 27.03.2013
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Первый космонавт планеты Юрий Гагарин трагедически погиб 45 лет тому - 27 марта 1968 года.
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