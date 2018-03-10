наверх
10.03.201802:34
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Франциск (Хорхе Марио Бергольо)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 345
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Папа Римский во время празднования Пасхи в Ватикане
    Папа Римский пошутил о своей будущей канонизации
    20:31 17.02.2018
    63
    Глава Римско-католической церкви Франциск намерен канонизировать одного из своих предшественников - Павла VI, умершего в 1978 году. Также Франциск пошутил, что он сам "на листе ожидания".
    Папа Римский Франциск
    Папа Римский помолился за мир в Украине: "Я прошу, чтобы оружие замолчало"
    20:16 28.01.2018
    167
    Понтифик вознес молитву за мир в Украине вместе c прихожанами греко-католического собора святой Софии в итальянской столице. "Я прошу Князя мира, чтобы оружие замолчало", - заявил папа Франциск.
    Папа римский Франциск. Архивное фото
    Папа Римский Франциск призвал бороться с коррупцией
    05:56 20.01.2018
    55
    Для борьбы с коррупцией нужно добиться большей прозрачности всех слоев общества и их согласия бороться с этим вызовом, заявил Понтифик в Перу.
    Папа римский Франциск. Архивное фото
    Папа Римский сознался, чего боится
    15:38 15.01.2018
    134
    По словам Папы Римского, он боится ядерной войны: "Мы на пределе. Для начала войны достаточно какого-нибудь происшествия. Есть риск, что такой шаг кардинально изменит ситуацию".
    Папа Римский Франциск на Рождественском богослужении в Ватикане
    Папа римский разрешил кормить грудью детей в Сикстинской капелле
    09:29 08.01.2018
    65
    В воскресенье, 7 января, понтифик крестил там 34 ребенка. Процедура вышла долгой и он сказал присутствующим матерям, что они могут свободно кормить детей грудью прямо в этом помещении, если они голодны.
    Папа Римский Франциск. Архивное фото
    "Молюсь за Украину". Папа Римский почтил память жертв Голодомора
    13:53 26.11.2017
    94
    Понтифик поприветствовал верующих Украины в числе собравшихся в воскресенье на площади Святого Петра в Ватикане. Он молится за Украину, так как "сила веры может способствовать исцелению ран прошлого и поощрить сегодня пути к миру".
    Митинг в правительственном квартале
    Главные события 16 ноября в фотографиях 
    17:24 16.11.2017
    169
    В четверг в правительственной квартале было шумно и многолюдно. У Министерства здравоохранения собравшиеся попросили и.о. министра здравоохранения Ульяну Сурпун "услышать их".
    Lamborghini подарила Папе Римскому спортивный автомобиль
    Папе Римскому подарили белоснежный Lamborghini 
    10:31 16.11.2017
    206
    Итальянская автомобилестроительная компания Lamborghini преподнесла в дар папе Римскому Франциску уникальный экземпляр спортивного автомобиля модели Huracan, который предполагается продать на аукционе, чтобы передать вырученные средства на благотворительность.
    Папа Римский Франциск
    Папа Римский запретил сигареты
    15:59 09.11.2017
    339
    Папа Франциск принял решение запретить продажу сигарет в Ватикане, начиная с 2018 года. В Ватикане пояснили, что Святой престол не может поддерживать занятие, которое явным образом наносит вред здоровью людей.
    Папа Римский Франциск
    Папа Франциск вспомнил о "драме войны" в Украине на фоне холодов
    15:41 09.11.2017
    113
    Папа Римский Франциск заметил, что еще со времен служения в Буэнос-Айресе бережно хранит небольшую украинскую икону Божией Матери Умиление, которую в свое время ему подарил нынешний глава УКГЦ, и которой молится ежедневно.
    Папа Римский поговорил с космонавтами на МКС
    Вселенная на связи. Папа Римский поговорил с космонавтами МКС 
    12:08 27.10.2017
    76
    Папа Римский Франциск пообщался через спутниковую связь с экипажем Международной космической станции.
    Папа Римский Франциск. Архивное фото
    Итальянские заключенные сбежали во время обеда с папой Римским
    02:23 12.10.2017
    114
    Исчезновение заключенных произошло в ходе визита понтифика в Болонью, в программе которого значился обед с участием тысячи человек: бездомных, малоимущих, иммигрантов и заключенных местных исправительных учреждений.
    Папа Римский в Колумбии получил травму в последний день визита
    Папа Римский ударился головой о "папамобиль" 
    08:28 11.09.2017
    231
    В последний пятый день своего апостольского визита в Колумбию папа римский Франциск получил травму. В воскресенье в городе Картахене на севере страны из-за резкого торможения бронированного "папамобиля" он ударился лицом и рассёк левую бровь.
    Папа Римский Франциск
    Папа Франциск предостерег верующих от обращения к гороскопам и гадалкам
    14:04 13.08.2017
    177
    Папа Римский Франциск во время проповеди отметил, что когда люди, чтобы иметь больше уверенности, обращаются к гороскопам и гадалкам, они начинают идти на дно.
    Не ныть. Папа Римский предупредил верующих
    "Не ныть". Папа Римский предупредил верующих 
    22:19 15.07.2017
    298
    На двери кабинета Папы Римского Франциска в Ватикане появилась табличка "Не ныть" и предупреждение: "Нарушители рискуют вечно чувствовать себя жертвой, а также потерять чувство юмора и разучиться решать проблемы".
    Угощение от паломника. Папа Римский выпил аргентинского мате. Видео
    Угощение паломника. Папа Римский выпил аргентинского мате 
    13:36 31.05.2017
    59
    Папа Римcкий Франциск в среду выпил немного аргентинского напитка мате, который ему предложил паломник из его родной страны. Это еще одна из папских традиций.
    Встреча Трампа с Папой Римским
    О чем пишут в мире: расследование теракта в Манчестере, Трамп и Папа
    13:37 25.05.2017
    78
    Между Британией и США возникли серьезные разногласия в работе разведки из-за событий в Манчестере, Трамп совершил исторический визит в Ватикан, корабли ВМФ США "похулиганили" в Южно-Китайском море — это основные темы мировых таблоидов.
    Папа Римский смутил Меланью Трамп вопросом о вкусовых предпочтениях её мужа. Видео
    Папа Римский смутил Меланью Трамп вопросом о муже 
    07:53 25.05.2017
    926Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    В ходе встречи с семьей президента США Дональда Трампа в Ватикане Папа Римский Франциск предположил, что жена президента Меланья готовит мужу традиционное словенское блюдо потицу.
    Юрий Луценко в Верховной Раде
    Фотоитоги 24 мая: Луценко в Раде, конфликт под Кропивницким, встреча Папы Римского и Трампа 
    17:25 24.05.2017
    344
    В среду в Раде выступил с докладом генеральный прокурор Юрий Луценко, а в Ватикане президент США Дональд Трамп провел встречу с Папой Римским.
    Папа Римский Франциск
    Папа Франциск призвал к примирению в Украине
    12:58 24.05.2017
    239
    Папа Римский Франциск, который уже не в первый раз обращается к теме урегулирования в Донбассе, заявил, что продолжает молиться за мир на украинской земле.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Папа Римский во время празднования Пасхи в Ватикане
    Папа Римский пошутил о своей будущей канонизации
    20:31 17.02.2018
    63
    Глава Римско-католической церкви Франциск намерен канонизировать одного из своих предшественников - Павла VI, умершего в 1978 году. Также Франциск пошутил, что он сам "на листе ожидания".
    Все теги

    Персоны

    Организации