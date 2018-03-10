В воскресенье, 7 января, понтифик крестил там 34 ребенка. Процедура вышла долгой и он сказал присутствующим матерям, что они могут свободно кормить детей грудью прямо в этом помещении, если они голодны.
Понтифик поприветствовал верующих Украины в числе собравшихся в воскресенье на площади Святого Петра в Ватикане. Он молится за Украину, так как "сила веры может способствовать исцелению ран прошлого и поощрить сегодня пути к миру".
Итальянская автомобилестроительная компания Lamborghini преподнесла в дар папе Римскому Франциску уникальный экземпляр спортивного автомобиля модели Huracan, который предполагается продать на аукционе, чтобы передать вырученные средства на благотворительность.
Папа Франциск принял решение запретить продажу сигарет в Ватикане, начиная с 2018 года. В Ватикане пояснили, что Святой престол не может поддерживать занятие, которое явным образом наносит вред здоровью людей.
Папа Римский Франциск заметил, что еще со времен служения в Буэнос-Айресе бережно хранит небольшую украинскую икону Божией Матери Умиление, которую в свое время ему подарил нынешний глава УКГЦ, и которой молится ежедневно.
Исчезновение заключенных произошло в ходе визита понтифика в Болонью, в программе которого значился обед с участием тысячи человек: бездомных, малоимущих, иммигрантов и заключенных местных исправительных учреждений.
В последний пятый день своего апостольского визита в Колумбию папа римский Франциск получил травму. В воскресенье в городе Картахене на севере страны из-за резкого торможения бронированного "папамобиля" он ударился лицом и рассёк левую бровь.
На двери кабинета Папы Римского Франциска в Ватикане появилась табличка "Не ныть" и предупреждение: "Нарушители рискуют вечно чувствовать себя жертвой, а также потерять чувство юмора и разучиться решать проблемы".
Между Британией и США возникли серьезные разногласия в работе разведки из-за событий в Манчестере, Трамп совершил исторический визит в Ватикан, корабли ВМФ США "похулиганили" в Южно-Китайском море — это основные темы мировых таблоидов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".