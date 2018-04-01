Папа Римский в пасхальном обращении пожелал мира Украине

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина, Александр Логунов. Папа Римский Франциск в Светлое Воскресение Христово обратился к пастве с традиционным посланием и благословением "Urbi et Orbi" ("Городу и Миру"), назвав Пасху "праздником нашего спасения и Божьей любви к нам" и пожелав Украине "плодов мира".

Выйдя в полдень (13.00 по киевскому времени) на балкон собора Святого Петра в Ватикане, украшенного цветами по случаю Пасхи, понтифик объявил благую весть о воскресении Христа десяткам тысяч верующим, пришедшим на площадь. В своем послании он сравнил сына Божьего с зерном, упавшим в землю, которое сумело прорасти и принести в страдающий от несправедливости и насилия мир надежду и достоинство.

"Мы, христиане, верим, что Воскресение Христа — это настоящая надежда мира, та, что не подведет… Сегодня мы просим плодов мира для всей земли, начиная с возлюбленной и страдающей Сирии, чье население истощено войной, которой не видно конца. Свет Воскресшего Христа да озарит разум несущих ответственность всех политиков и военных, чтобы, наконец, прекратилось истребление, уважались права человека и был обеспечен доступ к помощи, в которой срочно нуждаются наши братья и сестры", — сказал понтифик.

Папа Римский помолился и за другие страны Ближнего Востока и Африки, в особенности за Южный Судан, за народ Венесуэлы и примирение на Святой Земле.

"К плодам диалога мы взываем для Корейского полуострова, чтобы процесс переговоров продвигал вперед гармонию и примирение региона, те, кто обладает прямой ответственностью, должны действовать мудро и рассудительно во имя общего блага корейского народа и создания доверительных отношений под эгидой международного сообщества", — заявил папа Франциск.

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Кроме того, понтифик попросил новой жизни для детей, которые "из-за голода и войны растут без надежды и образования и медицинской помощи", и пожилых людей, которых отбраковывает эгоистическая культура, избавляющаяся от тех, кто не продуктивен".

"Плодов мира мы просим для Украины, чтобы шаги на пути к согласию становились крепче и упрощались гуманитарные инициативы, в которых нуждается население", — заявил папа.

В завершение пасхального послания Франциск отпустил грехи собравшимся на площади Святого Петра и всем тем, кто смотрел пасхальную мессу по телевизору, слушал по радио или следил за праздничными богослужениями в интернете.

"Радость и надежда Воскресшего Христа да дадут утешение семьям, особенно пожилым, которые являются ценной памятью общества, и молодым, которые представляют собой будущее Церкви и человечества", — сказал папа Римский.

Традиционному посланию и благословению "Urbi et Orbi" ("Городу и Миру") в воскресенье утром предшествовала торжественная пасхальная месса, которая началась в 10 утра (11.00 по Киеву). Вокруг Ватикана и площади собора Святого Петра традиционно предприняты повышенные меры безопасности. Близлежащие улицы закрыты для транспорта, пришедшие к собору, верующие должны были отстоять в очереди и преодолеть несколько кордонов правоохранителей.