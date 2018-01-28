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    Папа Римский помолился за мир в Украине: "Я прошу, чтобы оружие замолчало"

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    Понтифик вознес молитву за мир в Украине вместе c прихожанами греко-католического собора святой Софии в итальянской столице. "Я прошу Князя мира, чтобы оружие замолчало", - заявил папа Франциск.
    Папа Римский Франциск
    Associated Press Gregorio Borgia

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Папа Римский Франциск в воскресенье помолился за мир в Украине вместе c прихожанами греко-католического собора святой Софии в итальянской столице.

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    "Большое спасибо за приглашение, за то, что пришли, за гостеприимство и за вашу радость. Я пришел, чтобы навестить вас и помолиться с вами. Я приглашаю совершить молитву за мир в Украине", — сказал понтифик собравшимся верующим.

    "Я понимаю, что ваши сердца трепещут сейчас не только от любви, но и от беспокойства за вашу страну, бичуемую войной и экономическими трудностями. Я здесь, чтобы сказать, что я близок к вам в своем сердце, в молитве, и когда служу мессу. Я прошу Князя мира, чтобы оружие замолчало", — заявил папа Франциск.

    Напомним, что в ноябре 2017 года понтифик поприветствовал верующих Украины в числе собравшихся в воскресенье на площади Святого Петра в Ватикане. Тогда он почтил память жертв Голодомора и помолился за Украину, так как "сила веры может способствовать исцелению ран прошлого и поощрить сегодня пути к миру", — сказал Франциск.

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